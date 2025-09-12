Mutatjuk, hogy utazhat el a világ legdrágább helyeire, akár százezrekkel olcsóbban

Manapság már nem csak a dúsgazdagok előtt állnak nyitva a világ legdrágább nyaralóhelyei. Az interneten ugyanis egyre inkább megszaporodtak azok az oldalak, ahol az utazni vágyók nemcsak a repülőjegyek, és szállodai szobák között keresgélhetnek, hanem akár komplett utazási csomagokat is átvehetnek az eredeti árak töredékéért. Így pedig bárki számára elérhetővé válhat egy-egy áhított úti cél.

A luxusnyaralóhelyek közül az utazni vágyók egyik kedvence: Soneva Gili Resort, Maldív-szigetek

Fotó: robertharding via AFP/Sergio Pitamitz

Az utazni vágyók közül a legrugalmasabbak járnak a legjobban

Egyelőre teljesen legális másvalaki vissza nem téríthető utazását megvásárolni az olyan internetes piactereken, mint a SpareFare, a TransferTravel vagy a Roomer. És a szálláshelyek is általában könnyedén engedélyezik a névváltoztatást, vagy akár az időpont áthelyezését is.

Ezek az oldalak azonban leginkább a spontaneitást jutalmazzák; a legjobb ajánlatok a legrugalmasabb utazóknak jutnak. Általában ugyanis 20-30 százalékkal kedvezményesebbek az itt hirdetett csomagok, de a last minute utakat akár fél áron is megcsíphetjük.

Ha egy személy előreláthatóan nem tud élni az utazás lehetőségével, akkor annak részleteit egyszerűen feltölti ezekre az online utazási piacterekre. A platformok aztán már maguk kezelik az átírást, a pénzt pedig csupán addig tartják maguknál, amíg a tranzakció, vagy éppen a szóban forgó utazás megvalósult. Így az eladó és a vevő is biztonságban érezheti magát, hiszen ha az átruházás valamely oknál fogva mégsem lenne lehetséges, úgy a vevő nem veszíti el pénzét.