üzemanyag

A hétvégén jóval olcsóbban lehet tankolni ezeken a kutakon – mutatjuk, hol!

Ezen a héten nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, az Auchannál viszont speciális akciót hirdettek, így náluk lényegesen olcsóbban lehet tankolni ezen a hétvégén.
üzemanyagAuchangázolajbenzinüzemanyagár

A Holtankoljak oldalán található információk szerint szombaton ezúttal sem változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin és a gázolaj ára sem módosul.

üzemanyag, Tankolás egy OMV benzinkúton 2024-ben. (Fotó: MTVA/Bizom./Lapis Renáta)
A héten nem volt jelentős változás az üzemanyagárakban, az Auchannál viszont a hétvégén olcsóbban lehet tankolni 
Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Pénteken az alábbi üzemanyag átlagárak érvényesek: 

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 

Egyelőre tehát stabilak az üzemanyagárak, az Auchan kutakon viszont olcsóbb lett a benzin. Mától vasárnapig 20 forintot lehet megtakarítani literenként, ha valaki legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárol náluk – ki a cég közleményéből.

Ez egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal alacsonyabb végösszeget jelent. 

 

