A hétvégén jóval olcsóbban lehet tankolni ezeken a kutakon – mutatjuk, hol!

A Holtankoljak oldalán található információk szerint szombaton ezúttal sem változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin és a gázolaj ára sem módosul.

A héten nem volt jelentős változás az üzemanyagárakban, az Auchannál viszont a hétvégén olcsóbban lehet tankolni

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Pénteken az alábbi üzemanyag átlagárak érvényesek:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Egyelőre tehát stabilak az üzemanyagárak, az Auchan kutakon viszont olcsóbb lett a benzin. Mától vasárnapig 20 forintot lehet megtakarítani literenként, ha valaki legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárol náluk – ki a cég közleményéből.

Ez egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal alacsonyabb végösszeget jelent.