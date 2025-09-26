Tartósan alacsonyak a hazai üzemanyagárak és bivalyerős a forint

Hírlevél

Az elmúlt időszakban az üzemanyagok ára nem változott érdemben a hazai kutakon, ami azt is jelenti, hogy immár hosszabb ideje stabilan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak. Ehhez támogató hátteret nyújt az erős forint: a magyar fizetőeszköz látványos erősödést mutatott az euróval és a dollárral szemben az év eleje óta.
Szombaton a Holtankoljak információi szerint kisebb mértékű változás várható a nagykereskedelmi árakban. A benziné változatlan marad, a gázolajé emelkedik bruttó 2 forinttal. Ezzel azonban folytatódik az elmúlt hetek tendenciája, és az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak. 

üzemanyagárak, Tankolás egy OMV benzinkúton 2024-ben. (Fotó: MTVA/Bizom./Lapis Renáta)
Az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak a hazai kutakon
Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Az üzemanyag átlagárak pénteken az alábbiak szerint alakultak: 

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 

A magyarországi üzemanyagárak 2025-ben az év eleji jelentős csökkenés után a nyár első hónapjaiban mérsékelten emelkedtek. Júniusban, a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelem hatására, amikor Izrael bombázta az iráni atomlétesítményeket, felmerült egy jelentős drágulás veszélye, a hamarosan bejelentett fegyverszünetnek köszönhetően azonban erre nem került sor. Azóta visszatért a nyugalom az olajpiacra, és a Brent ára jelenleg is hordónként 69 dollár körül jár. 

Vagyis a lakosság számára kedvező forgatókönyv, hogy nem 800 forintos üzemanyagárakkal találkoznak a kutakon, mint amivel az izraeli-iráni konfliktus kiéleződése idején sokan rémisztgettek, hanem az átlagárak azóta is stabilan 600 forint alatt alakulnak.

Az erős forint is kedvez az alacsony üzemanyagáraknak

A hazai üzemanyagárakat meghatározó másik komponens, a forint árfolyama is kedvező irányba mozdult el az utóbbi hetekben. 

A forint árfolyama régen volt ilyen erős, mint az elmúlt időszakban. 

A kedvező trend hátterében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint több tényező áll. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank határozott monetáris politikája: a 6,5 százalékos alapkamatszint érdemi hozamelőnyt kínál a nemzetközi befektetőknek, miközben világos jelzést ad a forint stabil árfolyama iránti elkötelezettségről. Az infláció féken tartásában is kulcsfontosságú szerepe van az erősebb forintnak, így a jegybank céljai és a befektetői érdekek ezúttal összhangban vannak.

Külső tényezők is támogatják a magyar devizát. Az amerikai dollár gyengülése vonzóbbá tette a feltörekvő piaci eszközöket, a globális befektetői hangulat kockázatvállalásra ösztönzött, az amerikai tőzsdék új csúcsokat értek el.

Az amerikai jegybank, a Fed szeptember közepén végrehajtott kamatvágása ugyancsak kedvező volt a hazai fizetőeszköz számára, így folytatódott az azt megelőző időszak tendenciája, és tovább izmosodott az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai valuta ellenében egészen a 388-as szintig erősödött; ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában váltották az eurót. Az elmúlt napokban a 390-es szint közelében jár a jegyzés.

A dollárhoz képest pedig az elmúlt időszakban még szembetűnőbb volt a forint ereje, és a Fed döntését követően előfordult, hogy csupán 328 forintot kértek a zöldhasúért. Az amerikai fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó utoljára. Most 335 forint körül jegyzik a forintot. 

De a legfontosabb, hogy a forint árfolyama hosszabb ideje stabilitást mutat.

 

 

