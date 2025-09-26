Tartósan alacsonyak a hazai üzemanyagárak és bivalyerős a forint

Szombaton a Holtankoljak információi szerint kisebb mértékű változás várható a nagykereskedelmi árakban. A benziné változatlan marad, a gázolajé emelkedik bruttó 2 forinttal. Ezzel azonban folytatódik az elmúlt hetek tendenciája, és az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak.
Az üzemanyag átlagárak pénteken az alábbiak szerint alakultak:
A magyarországi üzemanyagárak 2025-ben az év eleji jelentős csökkenés után a nyár első hónapjaiban mérsékelten emelkedtek. Júniusban, a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelem hatására, amikor Izrael bombázta az iráni atomlétesítményeket, felmerült egy jelentős drágulás veszélye, a hamarosan bejelentett fegyverszünetnek köszönhetően azonban erre nem került sor. Azóta visszatért a nyugalom az olajpiacra, és a Brent ára jelenleg is hordónként 69 dollár körül jár.
Vagyis a lakosság számára kedvező forgatókönyv, hogy nem 800 forintos üzemanyagárakkal találkoznak a kutakon, mint amivel az izraeli-iráni konfliktus kiéleződése idején sokan rémisztgettek, hanem az átlagárak azóta is stabilan 600 forint alatt alakulnak.
A hazai üzemanyagárakat meghatározó másik komponens, a forint árfolyama is kedvező irányba mozdult el az utóbbi hetekben.
A forint árfolyama régen volt ilyen erős, mint az elmúlt időszakban.
A kedvező trend hátterében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint több tényező áll. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank határozott monetáris politikája: a 6,5 százalékos alapkamatszint érdemi hozamelőnyt kínál a nemzetközi befektetőknek, miközben világos jelzést ad a forint stabil árfolyama iránti elkötelezettségről. Az infláció féken tartásában is kulcsfontosságú szerepe van az erősebb forintnak, így a jegybank céljai és a befektetői érdekek ezúttal összhangban vannak.
Külső tényezők is támogatják a magyar devizát. Az amerikai dollár gyengülése vonzóbbá tette a feltörekvő piaci eszközöket, a globális befektetői hangulat kockázatvállalásra ösztönzött, az amerikai tőzsdék új csúcsokat értek el.
Az amerikai jegybank, a Fed szeptember közepén végrehajtott kamatvágása ugyancsak kedvező volt a hazai fizetőeszköz számára, így folytatódott az azt megelőző időszak tendenciája, és tovább izmosodott az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai valuta ellenében egészen a 388-as szintig erősödött; ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában váltották az eurót. Az elmúlt napokban a 390-es szint közelében jár a jegyzés.
A dollárhoz képest pedig az elmúlt időszakban még szembetűnőbb volt a forint ereje, és a Fed döntését követően előfordult, hogy csupán 328 forintot kértek a zöldhasúért. Az amerikai fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó utoljára. Most 335 forint körül jegyzik a forintot.
De a legfontosabb, hogy a forint árfolyama hosszabb ideje stabilitást mutat.