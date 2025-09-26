Tartósan alacsonyak a hazai üzemanyagárak és bivalyerős a forint

Szombaton a Holtankoljak információi szerint kisebb mértékű változás várható a nagykereskedelmi árakban. A benziné változatlan marad, a gázolajé emelkedik bruttó 2 forinttal. Ezzel azonban folytatódik az elmúlt hetek tendenciája, és az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak.

Az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak a hazai kutakon

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Az üzemanyag átlagárak pénteken az alábbiak szerint alakultak:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

A magyarországi üzemanyagárak 2025-ben az év eleji jelentős csökkenés után a nyár első hónapjaiban mérsékelten emelkedtek. Júniusban, a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelem hatására, amikor Izrael bombázta az iráni atomlétesítményeket, felmerült egy jelentős drágulás veszélye, a hamarosan bejelentett fegyverszünetnek köszönhetően azonban erre nem került sor. Azóta visszatért a nyugalom az olajpiacra, és a Brent ára jelenleg is hordónként 69 dollár körül jár.

Vagyis a lakosság számára kedvező forgatókönyv, hogy nem 800 forintos üzemanyagárakkal találkoznak a kutakon, mint amivel az izraeli-iráni konfliktus kiéleződése idején sokan rémisztgettek, hanem az átlagárak azóta is stabilan 600 forint alatt alakulnak.

Az erős forint is kedvez az alacsony üzemanyagáraknak

A hazai üzemanyagárakat meghatározó másik komponens, a forint árfolyama is kedvező irányba mozdult el az utóbbi hetekben.

A forint árfolyama régen volt ilyen erős, mint az elmúlt időszakban.

A kedvező trend hátterében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint több tényező áll. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank határozott monetáris politikája: a 6,5 százalékos alapkamatszint érdemi hozamelőnyt kínál a nemzetközi befektetőknek, miközben világos jelzést ad a forint stabil árfolyama iránti elkötelezettségről. Az infláció féken tartásában is kulcsfontosságú szerepe van az erősebb forintnak, így a jegybank céljai és a befektetői érdekek ezúttal összhangban vannak.

Külső tényezők is támogatják a magyar devizát. Az amerikai dollár gyengülése vonzóbbá tette a feltörekvő piaci eszközöket, a globális befektetői hangulat kockázatvállalásra ösztönzött, az amerikai tőzsdék új csúcsokat értek el.