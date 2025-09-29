Kiemelkedő vagyonnövekedés a magyaroknál, 2008 óta nem láttunk ilyet

Közel 60 ország háztartásainak vagyon- és adóssághelyzetét tárta fel az éves Global Wealth Reportjának legfrissebb, 16. kiadásában az Allianz. A jelentésből kiderül, hogy miközben a világgazdaság ismét erős évet zárt tavaly, a magánszemélyek pénzügyi vagyona is rendkívüli mértékben nőtt: a 8,7 százalékos bővülés még a 2023-as ütemet (8 százalék) is felülmúlta. Ennek megfelelően a múlt év végére a teljes pénzügyi vagyon elérte a 269 ezer milliárd eurót, ami abszolút rekord, bár az utóbbi évek kellemetlen inflációs hatása miatt csak a 2017-es szintnek felel meg. Ugyanakkor az átlagok mögött érdekes gyarapodási ütemek figyelhetők meg egyes országonként, így például a magyarok pénzügyi vagyonának növekedése átlag feletti mértékű volt.

Friss jelentést adtak ki a vagyongyarapodásról, magyarok előkelő helyen állnak a növekedés tempóját illetően

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Így gyarapodott az amerikaiak vagyona

Az elmúlt tíz évben az amerikai háztartások pénzügyi vagyona nagyjából a globális átlaggal összhangban nőtt, 2024-ben azonban még azt is felülmúlta. Ez számokkal kifejezve azt jelenti, hogy míg a mögöttünk hagyott évtizedben a globális pénzügyi vagyon bővülésének 47 százalékban az Egyesült Államok volt a terepe, ez az arány tavaly már meghaladta az 53 százalékot (53,6 százalék).

Az amerikai tempó jóval gyorsabb a Nyugat-Európában és Japánban látottakhoz képest, ezeken a területeke ugyanis a növekedés rendre 2, illetve közel 4 százalékponttal maradt el a tavalyi világátlagtól. Ez a lemorzsolódás hosszabb távon is megfigyelhető: kontinensünk nyugati fele húsz év alatt 9,1, a felkelő nap országa pedig 5,9 százalékpontot vesztett hozzájárulásából a globális pénzügyi vagyon bővítéséhez.

Kétfajta megtakarítási megközelítést látni

A jelentés készítői szerint a vagyon gyarapodásának kulcsa az értékpapír-tulajdon, különösen a részvények. E tekintetben az elmúlt két év kifejezetten kedvező volt a megtakarítók számára: 2023-ban (11,5 százalék) és 2024-ben (12 százalék) az értékpapírok csaknem kétszer olyan gyorsan nőttek, mint a másik két eszközosztály (biztosítások/nyugdíj: 6,7 és 6,9 százalék, bankbetétek: 4,7 illetve 5,7 százalék).