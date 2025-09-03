A Tisza furkósbotként akarja használni a vagyonadót, de a koncepció szinte mindenhol nagy "bukta"

”Ötmilliárd forintos vagyon felett évi 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezi a Tisza, ez évi 50 milliárd forint hozzájárulást jelent a költségvetéshez" – hangzott el múlt pénteken Magyar Pétertől a bombasztikusnak szánt bejelentés, mellyel a Tisza Párt többkulcsos adózásról szóló tervei által vetett hullámokat igyekezett volna csillapítani a pártelnök.
A Tisza átalakítási tervei szerint a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 millió 250 ezer fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a munkavállalók keresetét. Bár ezt a párt először tagadta, de utóbb kénytelen volt beismerni, hogy a többkulcsos adózást részesítenék előnyben. A kommunikációs újrahangolás után azt közölték, hogy a minimálbérre 9 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az átlagkeresetig pedig adójóváírást alkalmaznának, a büdzsé kieső adóbevételeit pedig a gazdagok megadóztatásával és vagyonadó kivetésével pótolnák.
Magyarországon több mint egy évtizede az szja egykulcsos, ugyanis a nemzetközi tapasztalatok egyöntetűen azt mutatják, hogy korántsem támogatja a költségvetést annyival, amennyit várnak az ötletgazdák. Hiába hangzik elsőre jól a szolidaritásnak való megfelelés, a tapasztalatok egyáltalán nem igazolják a várakozásokat. A bürokratikus nehézségek miatt lényegében képtelenség behajtani, a beszedett bevétel pedig közel sincs arányban az adminisztrációs teherrel.
A Magyarék által kivetni tervezett vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyont is, azonban nehéz elképzelni, hogy az államnak bármikor lesz arra kapacitása, hogy vagyontömegekről ilyen típusú felmérést készítsen. Mindezek fényében a Tisza Párt elnöke ismét téved, hiszen ezeket a viszonyokat nem olyan könnyű felismerni, mint mondjuk az apácaliliomot.
A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A hispánok 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akik legalább 3 millió eurót érő vagyonnal rendelkeznek, így:
Az OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi négy évtizedben jelentősen visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 tagországban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.
A legnagyobb baj azonban a vagyonadóval, hogy a gazdagok előszeretettel kiviszik külföldre a vagyonukat, illetve különböző jogi trükkökkel csökkentik az adóalapjukat. Tehát végső soron a nemzetgazdaság látja kárát, főleg, ha egy ország abban érdekelt, hogy minél több beruházás és befektetés valósuljon meg.
Petschnig Mária Zita közgazdász az egyik Tisza-sziget rendezvényén úgy fogalmazott, hogy „aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is mondania kell”. Egyik ilyen megoldásként emlegette a vagyonadót, amelynek behajtása kapcsán maga is szkeptikus volt. Ugyanakkor világossá vált az is, hogy a Tisza valójában furkósbotként akarja használni a kormánypárthoz közel álló üzletemberek megregulázására a vagyonadót, ami kevésbé tekinthető jogállami megoldásnak.