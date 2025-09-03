A Tisza furkósbotként akarja használni a vagyonadót, de a koncepció szinte mindenhol nagy "bukta"

”Ötmilliárd forintos vagyon felett évi 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezi a Tisza, ez évi 50 milliárd forint hozzájárulást jelent a költségvetéshez" – hangzott el múlt pénteken Magyar Pétertől a bombasztikusnak szánt bejelentés, mellyel a Tisza Párt többkulcsos adózásról szóló tervei által vetett hullámokat igyekezett volna csillapítani a pártelnök.

Vagyonadót vezetne be a Tisza, ha kormányra kerülne

A Tisza átalakítási tervei szerint a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 millió 250 ezer fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a munkavállalók keresetét. Bár ezt a párt először tagadta, de utóbb kénytelen volt beismerni, hogy a többkulcsos adózást részesítenék előnyben. A kommunikációs újrahangolás után azt közölték, hogy a minimálbérre 9 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az átlagkeresetig pedig adójóváírást alkalmaznának, a büdzsé kieső adóbevételeit pedig a gazdagok megadóztatásával és vagyonadó kivetésével pótolnák.

Vagyonadó: a beszedett bevétel nincs arányban az adminisztráció költségeivel

Magyarországon több mint egy évtizede az szja egykulcsos, ugyanis a nemzetközi tapasztalatok egyöntetűen azt mutatják, hogy korántsem támogatja a költségvetést annyival, amennyit várnak az ötletgazdák. Hiába hangzik elsőre jól a szolidaritásnak való megfelelés, a tapasztalatok egyáltalán nem igazolják a várakozásokat. A bürokratikus nehézségek miatt lényegében képtelenség behajtani, a beszedett bevétel pedig közel sincs arányban az adminisztrációs teherrel.

A Magyarék által kivetni tervezett vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyont is, azonban nehéz elképzelni, hogy az államnak bármikor lesz arra kapacitása, hogy vagyontömegekről ilyen típusú felmérést készítsen. Mindezek fényében a Tisza Párt elnöke ismét téved, hiszen ezeket a viszonyokat nem olyan könnyű felismerni, mint mondjuk az apácaliliomot.

Az EU utolsó mohikánjai

A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A hispánok 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akik legalább 3 millió eurót érő vagyonnal rendelkeznek, így:

3 és 5 millió euró között az adófizetők vagyonuk 1,7 százalékát,

5 millió és 10 millió euró között 2,1 százalékát,

10 millió euró felett pedig 3,5 százalékot fizetnek.

2024-ben mintegy 2 milliárd euró bevételre tett szert ebből a spanyol kormány, ami a közel 50 milliós ország méretéhez és a gazdagok számához képest csekélynek mondható.

Az OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi négy évtizedben jelentősen visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 tagországban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.