Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

Tisza Párt

A Tisza furkósbotként akarja használni a vagyonadót, de a koncepció szinte mindenhol nagy "bukta"

Hiába hangzik elsőre jól a szolidaritásnak való megfelelés, a tapasztalatok egyáltalán nem igazolják a sávos adózással kapcsolatos várakozásokat. A vagyonadó bevezetése pedig nem véletlenül népszerűtlen, a tapasztalatok azt mutatják, hogy túl sok bürokratikus szabályt követel, elriasztja a befektetőket, a befolyó bevétel pedig elenyésző.
”Ötmilliárd forintos vagyon felett évi 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezi a Tisza, ez évi 50 milliárd forint hozzájárulást jelent a költségvetéshez" – hangzott el múlt pénteken Magyar Pétertől a bombasztikusnak szánt bejelentés, mellyel a Tisza Párt többkulcsos adózásról szóló tervei által vetett hullámokat igyekezett volna csillapítani a pártelnök.

Vagyonadót vezetne be a Tisza, ha kormányra kerülne 

A Tisza átalakítási tervei szerint a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 millió 250 ezer fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a munkavállalók keresetét. Bár ezt a párt először tagadta, de utóbb kénytelen volt beismerni, hogy a többkulcsos adózást részesítenék előnyben. A kommunikációs újrahangolás után azt közölték, hogy a minimálbérre 9 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az átlagkeresetig pedig adójóváírást alkalmaznának, a büdzsé kieső adóbevételeit pedig a gazdagok megadóztatásával és vagyonadó kivetésével pótolnák.

Vagyonadó: a beszedett bevétel nincs arányban az adminisztráció költségeivel

Magyarországon több mint egy évtizede az szja egykulcsos, ugyanis a nemzetközi tapasztalatok egyöntetűen azt mutatják, hogy korántsem támogatja a költségvetést annyival, amennyit várnak az ötletgazdák. Hiába hangzik elsőre jól a szolidaritásnak való megfelelés, a tapasztalatok egyáltalán nem igazolják a várakozásokat. A bürokratikus nehézségek miatt lényegében képtelenség behajtani, a beszedett bevétel pedig közel sincs arányban az adminisztrációs teherrel.

A Magyarék által kivetni tervezett vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyont is, azonban nehéz elképzelni, hogy az államnak bármikor lesz arra kapacitása, hogy vagyontömegekről ilyen típusú felmérést készítsen. Mindezek fényében a Tisza Párt elnöke ismét téved, hiszen ezeket a viszonyokat nem olyan könnyű felismerni, mint mondjuk az apácaliliomot.

Az EU utolsó mohikánjai

A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A hispánok 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akik legalább 3 millió eurót érő vagyonnal rendelkeznek, így:

  • 3 és 5 millió euró között az adófizetők vagyonuk 1,7 százalékát, 
  • 5 millió és 10 millió euró között 2,1 százalékát,
  • 10 millió euró felett pedig 3,5 százalékot fizetnek.
    2024-ben mintegy 2 milliárd euró bevételre tett szert ebből a spanyol kormány, ami a közel 50 milliós ország méretéhez és a gazdagok számához képest csekélynek mondható.

Az OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi négy évtizedben jelentősen visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 tagországban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.

A legnagyobb baj azonban a vagyonadóval, hogy a gazdagok előszeretettel kiviszik külföldre a vagyonukat, illetve különböző jogi trükkökkel csökkentik az adóalapjukat. Tehát végső soron a nemzetgazdaság látja kárát, főleg, ha egy ország abban érdekelt, hogy minél több beruházás és befektetés valósuljon meg.

Aki áfacsökkentést kíván, annak az adóemelést is akarni kell

Petschnig Mária Zita közgazdász az egyik Tisza-sziget rendezvényén úgy fogalmazott, hogy „aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is mondania kell”. Egyik ilyen megoldásként emlegette a vagyonadót, amelynek behajtása kapcsán maga is szkeptikus volt. Ugyanakkor világossá vált az is, hogy a Tisza valójában furkósbotként akarja használni a kormánypárthoz közel álló üzletemberek megregulázására a vagyonadót, ami kevésbé tekinthető jogállami megoldásnak.

 

