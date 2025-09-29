Leesett a vaj ára az Aldinál – ennyivel fizet kevesebbet a kedvenc márkákért

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. A kedvezőbb beszerzési feltételek az Aldinál közvetlenül a fogyasztói árakban is megjelennek: a diszkontlánc a mindenkori gyakorlatának megfelelően amint alacsonyabb beszerzési árakat ér el, a kedvezményt továbbadja a fogyasztóknak. A diszkontlánc szeptember 29-től jelentősen, átlagosan közel 15 százalékkal csökkenti a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát.

Több vaj árát csökkenti az Aldi (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezt jelenti forintosítva a vaj árának csökkenése

A Magyarországon több mint 180 üzletet működtető diszkontlánc tájékoztatása szerint a 82 százalékos zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 16 százalékkal kevesebbe, 789 forintba kerül.

A 250 grammos népszerű Ír vaj árcsökkenése 11 százalék, 1115 forint helyett 989 forintért érhető el, míg a szintén 250 grammos kiszerelésű, szintén 82 százalékos zsírtartalmú Desira márkázott vajat 14 százalékkal olcsóbban, 889 forint helyett 769 forintért kínálja az Aldi.

A negyedkilós Milsani laktózmentes vaj 16 százalékkal alacsonyabb áron érhető el: 939 forint helyett a mai naptól érvényes fogyasztói ára csupán 789 forint, így a laktóz-intoleranciával érintett fogyasztók is jelentősen alacsonyabb áron juthatnak vajtermékhez.

Ez a négy népszerű saját márkás termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 Aldi-üzletben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni

– áll a vállalat tájékoztatásában.

Tartós árcsökkentést ígér az Aldi

„A magyar vásárlókat alacsony árakkal és minőségi termékkel szolgáljuk ki. A diszkont kereskedelem megalapítójaként vásárlóink spórolását leginkább azzal támogatjuk, ha a legalacsonyabb árakat biztosítjuk. A beszerzési piac változásait követve, amint kedvezőbb beszerzési forrásokat találunk, csökkentjük az árakat.

A mostani árcsökkentés nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak.

A jövőben is törekszünk rá, hogy kedvezőbb beszerzési árakat érjünk el és a kedvezményt a vásárlóinknak továbbadva mérsékeljük a fogyasztói árakat” – mondta Bernhard Haider, a magyarországi vállalat országos ügyvezető igazgatója.