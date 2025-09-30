A dokumentum különleges felhatalmazást ad az államfőnek, hogy "azonnal átvegye a katonai ellenőrzést az infrastruktúra, a közszolgáltatások, az olaj- és gázipar, valamint más iparágak fölött" - ismertette az alelnök. Delcy Rodríguez szerint a szükségállapot kihirdetésének célja az ország területi integritásának, szuverenitásának, függetlenségének és létfontosságú stratégiai érdekeinek védelme. Jelezte továbbá, hogy a dokumentum azonnal hatályba lép, ha "az Egyesült Államok fegyveres erői agressziót mernek elkövetni Venezuela ellen". A venezuelai alelnök azt állította, hogy az Egyesült Államok Venezuela természeti erőforrásainak, különösen a világ legnagyobb olajkészleteinek megszerzésére törekszik.

Venezuela hivatalosan is felkészült az Egyesült Államok katonai támadására. (Illusztráció) Fotó: Handout / CEOFANB / AFP /

Amerikai hadihajóflotta indult Venezuela ellen?

Idén Augusztusban az Egyesült Államok nyolc hadihajót küldött Venezuela közelébe. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb amerikai katonai jelenlétét jelenti a térségben – utalt rá a Washington Post. A hivatalos indoklás szerint a lépés célja a drogkartellek elleni fellépés, azonban a helyzet sokkal inkább erődemonstrációnak és politikai üzenetnek tűnik.

Bár a Pentagon nem közölt részleteket arról, pontosan milyen műveleteket terveznek, amerikai tisztviselők szerint a hajókon olyan egységek is szolgálnak, amelyek letartóztatásokra is alkalmasak.

A látványos katonai fellépés közvetlenül azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök terrorszervezetnek nyilvánította Venezuela két legnagyobb bűnszervezetét. Ez a jogi kategória lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy nemzetközi műveleteket indítson a csoportok ellen, így a hadihajók jelenléte akár közvetlen beavatkozás előszobája is lehet.

A venezuelai vezetés élesen elítélte a fejleményeket. Nicolás Maduro szerint az amerikai katonai jelenlét „az ország szuverenitásának megsértése”, és hadgyakorlatok elrendelésével reagált. Elemzők szerint a lépés újabb fordulatot jelent az amúgy is feszült amerikai–venezuelai kapcsolatokban, és könnyen eszkalálódhat egy nagyobb konfliktus irányába.