Súlyos veszély érkezett keletről: újra felütötte a fejét ez a betegség

A veszettség gyanúját kötelező jelenteni, a veszettség elleni küzdelem nemcsak a vadon élő állatok, hanem a háziállatok és az emberek biztonságát is szolgálja – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Indul a rókák veszettség elleni vakcinázása / Fotó: Shutterstock

Hogyan zajlik a veszettség elleni vakcinázás?

A rókák immunizálása vakcinát tartalmazó csalétkekkel történik, amelyeket kisrepülőgépek szórnak ki a külterületeken. A lakott, sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. A pontos időpontokról és a korlátozásokról az állategészségügyi hivatalok és az önkormányzatok adnak tájékoztatást, a külterületeken pedig plakátok figyelmeztetik a kirándulókat.

Miért fontos mindez?

A vörös róka, amelyből hazánkban körülbelül 60 ezer példány él, a veszettség fő terjesztője.

A betegség halálos lehet nemcsak a vadon élő, hanem a háziállatokra és az emberre nézve is.

Ezért kötelező a kutyák oltása, és erősen ajánlott a macskáké.

A Nébih a vakcinázás sikerességét kilőtt rókák laborvizsgálatával ellenőrzi. A korábbi évek adatai szerint a rókák több mint 75 százaléka felveszi a csalétket.

Folyamatos veszély keletről

Bár idén eddig nem volt veszettségeset Magyarországon, a szomszédos országokban – Ukrajnában, Romániában és Szlovákia keleti részén – továbbra is jelen van a betegség.

Különösen érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol az ukrán és román határ közelsége miatt 2022 és 2024 között több igazolt eset is előfordult. Itt ezért dupla sűrűséggel szórják ki a vakcinát.

Jó, ha tudjuk

Jelezzük a hatóságnak a veszettség gyanúját! Ez törvényi kötelezettség.

Tartsuk be az ebzárlat és a legeltetési tilalom szabályait.

Gondoskodjunk házi kedvenceink veszettség elleni oltásáról.

További információk a veszettségről, tüneteiről és megelőzéséről a www.veszettsegmentesites.hu oldalon érhetők el.

Az őszi vakcinázás nem csak a rókákra vonatkozik – mindannyiunk egészségét védi.