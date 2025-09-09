Súlyos veszély érkezett keletről: újra felütötte a fejét ez a betegség

A veszettség gyanúját kötelező jelenteni, a veszettség elleni küzdelem nemcsak a vadon élő állatok, hanem a háziállatok és az emberek biztonságát is szolgálja – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A rókák immunizálása vakcinát tartalmazó csalétkekkel történik, amelyeket kisrepülőgépek szórnak ki a külterületeken. A lakott, sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. A pontos időpontokról és a korlátozásokról az állategészségügyi hivatalok és az önkormányzatok adnak tájékoztatást, a külterületeken pedig plakátok figyelmeztetik a kirándulókat.
A Nébih a vakcinázás sikerességét kilőtt rókák laborvizsgálatával ellenőrzi. A korábbi évek adatai szerint a rókák több mint 75 százaléka felveszi a csalétket.
Bár idén eddig nem volt veszettségeset Magyarországon, a szomszédos országokban – Ukrajnában, Romániában és Szlovákia keleti részén – továbbra is jelen van a betegség.
Különösen érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol az ukrán és román határ közelsége miatt 2022 és 2024 között több igazolt eset is előfordult. Itt ezért dupla sűrűséggel szórják ki a vakcinát.
További információk a veszettségről, tüneteiről és megelőzéséről a www.veszettsegmentesites.hu oldalon érhetők el.
Az őszi vakcinázás nem csak a rókákra vonatkozik – mindannyiunk egészségét védi.