Több milliárd köbméter földgáz, több százezer hordónyi olaj áramlik a világ legfontosabb csővezetékein

Új, gigantikus gázvezeték építéséről írt alá a memorandumot a napokban Moszkva és Peking: a Mongólián át haladó Szibéria Ereje-2 és a Mongólián áthaladó Kelet Szövetség nevű tranzitvezeték összesen közel 1000 km hosszú lesz, és évi 50 milliárd köbméter földgáz szállítására lesz alkalmas. A világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektjében megvalósuló összeköttetés a szénhidrogén-alapú energiahordozók vezetékes szállítására irányította újra a figyelmet: olcsóbb és nagyobb mennyiség szállítását lehetővé tevő megoldásról van szó a tengeren való LNG- vagy kőolajszállításokhoz képest – igaz, a kötött útvonal kitettséggel is jár.

Munkások dolgoznak egy szénhidrogén-vezeték javításán Törökországban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az Oilprice elemzése szerint azonban a költségek és a tengeri szállításokhoz képest alacsonyabb karbonlábnyom mellett a folytonosság is mellettük szól: a határokon átnyúló rendszerek

az energiabiztonság artériái,

melyek kontinenseken átívelően kötik össze a termelőket és a fogyasztókat.

A csővezetékek a globális energiarendszer gerincét alkotják – páratlan hatékonysággal, megbízhatósággal és méretekkel. Például az Egyesült Államokban a kőolajszállítmányok közel 70 százaléka, azaz évente több mint 14 milliárd hordónyi kőolaj, csővezetéken át utazik, anélkül, hogy érintett lenne a tengeri kereskedelem bizonytalanságaitól. Ugyanakkor a határokon átnyúló infrastruktúrák, valamint az olyan, a tengeri kereskedelem szempontjából szűk keresztmetszetek, mint például a

Hormuzi-szoros,

Szuezi-csatorna,

Malaka-szoros

geopolitikai konfliktuszónákká válhatnak. Az ezekben a zónákban bekövetkező zavarok – miként arra az elmúlt években is volt példa – globálisan is éreztetik hatásukat áremelkedések, készletingadozások és a kereskedelmi folyamatok megbillenésének formájában. A nagy, szénhidrogént szállító csővezetékek feletti uralom egyszerre gazdasági és politikai hatalmat jelent.

Az új orosz-kínai gázvezeték bejelentése kapcsán bemutatjuk a világ geopolitikai és gazdasági szempontból legjelenősebb kőolajvezetékeit!

Barátság kőolajvezeték

Az 1964-ben üzembe helyezett, a világ leghosszabb, több mint 4 000 kilométeren át haladó kőolajvezeték Magyarország számára is kulcsfontosságú az ellátásbiztonságban, de ezen kapott illetve kap oroszországi kőolajat több más európai állam, így Csehország, Németország, Lengyelország, Szlovákia is. A még a Szovjetunió fennállása idején létesített Barátság-vezeték túlélte politikai gyökereit, miközben stratégiai jelentősége megmaradt, hiszen továbbra is biztosítja az orosz nyersolaj áramlását Közép- és Kelet-Európába, még az orosz-ukrán háború, valamint az EU diverzifikációs jelsaai ellenére is. A vezetékrendeszer csúcskapacitása naponta 1,4 millió hordó, a rendszert számos kiszolgálóállomás és szivattyúállomás támogatja, a teljes rendszer tárolókapacitása eléri a 1,5 millió köbmétert. Az orosz Transneft vállalat felelős érte. A vezetékek éves névleges összkapacitása Magyarország felé mintegy 13,9 millió tonna.