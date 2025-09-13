Hírlevél

vezetékrendszer

Több milliárd köbméter földgáz, több százezer hordónyi olaj áramlik a világ legfontosabb csővezetékein

A stratégiai fontosságú, szénhidrogén-szállító csővezetékek gazdasági, geopolitikai jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni. A nemrég bejelentett új orosz-kínai gázvezeték apropóján összegyűjtöttük, melyek a világ jelenleg legfontosabb, sok millió ember energiával való ellátását biztosító szénhidrogén-vezetékei.
Új, gigantikus gázvezeték építéséről írt alá a memorandumot a napokban Moszkva és Peking: a Mongólián át haladó Szibéria Ereje-2 és a Mongólián áthaladó Kelet Szövetség nevű tranzitvezeték összesen közel 1000 km hosszú lesz, és évi 50 milliárd köbméter földgáz szállítására lesz alkalmas. A világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektjében megvalósuló összeköttetés a szénhidrogén-alapú energiahordozók vezetékes szállítására irányította újra a figyelmet: olcsóbb és nagyobb mennyiség szállítását lehetővé tevő megoldásról van szó a tengeren való LNG- vagy kőolajszállításokhoz képest – igaz, a kötött útvonal kitettséggel is jár.

Munkások dolgoznak egy szénhidrogén-vezeték javításán Törökországban, Ankarában (illusztráció)
Munkások dolgoznak egy szénhidrogén-vezeték javításán Törökországban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az Oilprice elemzése szerint azonban a költségek és a tengeri szállításokhoz képest alacsonyabb karbonlábnyom mellett a folytonosság is mellettük szól: a határokon átnyúló rendszerek 

az energiabiztonság artériái,

melyek kontinenseken átívelően kötik össze a termelőket és a fogyasztókat.

A csővezetékek a globális energiarendszer gerincét alkotják – páratlan hatékonysággal, megbízhatósággal és méretekkel. Például az Egyesült Államokban a kőolajszállítmányok közel 70 százaléka, azaz évente több mint 14 milliárd hordónyi kőolaj, csővezetéken át utazik, anélkül, hogy érintett lenne a tengeri kereskedelem bizonytalanságaitól. Ugyanakkor a határokon átnyúló infrastruktúrák, valamint az olyan, a tengeri kereskedelem szempontjából szűk keresztmetszetek, mint például a

  • Hormuzi-szoros, 
  • Szuezi-csatorna, 
  • Malaka-szoros

geopolitikai konfliktuszónákká válhatnak. Az ezekben a zónákban bekövetkező zavarok – miként arra az elmúlt években is volt példa – globálisan is éreztetik hatásukat áremelkedések, készletingadozások és a kereskedelmi folyamatok megbillenésének formájában. A nagy, szénhidrogént szállító csővezetékek feletti uralom egyszerre gazdasági és politikai hatalmat jelent. 

Az új orosz-kínai gázvezeték bejelentése kapcsán bemutatjuk a világ geopolitikai és gazdasági szempontból legjelenősebb kőolajvezetékeit!

Barátság kőolajvezeték

Az 1964-ben üzembe helyezett, a világ leghosszabb, több mint 4 000 kilométeren át haladó kőolajvezeték Magyarország számára is kulcsfontosságú az ellátásbiztonságban, de ezen kapott illetve kap oroszországi kőolajat több más európai állam, így Csehország, Németország, Lengyelország, Szlovákia is. A még a Szovjetunió fennállása idején létesített Barátság-vezeték túlélte politikai gyökereit, miközben stratégiai jelentősége megmaradt, hiszen továbbra is biztosítja az orosz nyersolaj áramlását Közép- és Kelet-Európába, még az orosz-ukrán háború, valamint az EU diverzifikációs jelsaai ellenére is. A vezetékrendeszer csúcskapacitása naponta 1,4 millió hordó, a rendszert számos kiszolgálóállomás és szivattyúállomás támogatja, a teljes rendszer tárolókapacitása eléri a 1,5 millió köbmétert. Az orosz Transneft vállalat felelős érte. A vezetékek éves névleges összkapacitása Magyarország felé mintegy 13,9 millió tonna.

szénhidrogénvezetékrendszer, szénhidrogén vezetékrendszer, olajvezeték, gázvezeték, olaj, gáz, 15 June 1975, Soviet Union, Talnoje: Pipe trencher "Cleveland" - laying the pipes at the pipeline construction site near Talnoje. The Druzhba line was a central youth project of the Free German Youth (FDJ) in the 1970s. The GDR construction section was 550 kilometres long, out of a total of 2,750 kilometres. Exact date of photograph not known. The picture has been scanned from the original slide. Photo: Sammlung Heinz/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Sammlung Heinz / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
1970-es években készült (pontosabb dátum nem ismert) felvétel a Barátság kőolajvezeték építéséről
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  

