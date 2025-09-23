Megállíthatatlanul növekszik a világ legmagasabbnak ígért épülete – különleges képek

A szaúd-arábiai torony a tervezett 1001 m-es magasságával, 173 méterrel előzné meg az eddigi csúcstartót, a 828 méter magas dubai Burj Khalifa felhőkarcolót, amely a világ jelenlegi legmagasabb épülete.

A világ legmagasabb épületének ígérkező felhőkarcoló, a Jeddah Tower építésének jelenlegi állása. Fotó: wikipedia.org

Sok volt a fennakadás a világ legmagasabbnak ígérkező épülete körül

A Jeddah Tower (Dzsidda-torony) mögött álló fejlesztő, a Developer Kingdom Holding Company bejelentette, hogy az Adrian Smith + Gill Gordon Architecture chicagói stúdió által tervezett projekt 2028-ban fejeződik be. Ez mintegy 8 éves késést jelent a kezdeti ütemtervhez képest. Ennek az az oka, hogy az építkezés 2018-ban leállt, és csupán 2025 januárjában kezdték el újra, a 63. emelettől.

Az alábbi képen az építkezés jelenlegi állása és mellette a kész állapotot tükröző látványterv látható:

A szaúd-arábiai, a Mekkától nyugatra, a Vörös-tenger partján fekvő Dzsiddában felépülő felhőkarcoló köré egy teljesen új városrészt építenek. A toronyban pedig a „a világ egyik legkifinomultabb liftrendszere” is helyet kap majd, amely 59 liftből áll, köztük 54 egyszintes és öt kétszintes liftből, valamint 12 mozgólépcsőből.

Az építésziroda honlapja 1,2 milliárd dollárra becsüli az építési költségeket, amit a Kingdom Holding Company és a Jeddah Economic Company fedez.

Teljes búcsú az olajtól?

Szaúd-Arábia hatalmas gazdagságát elsősorban az olajnak köszönheti, a mérhetetlen vagyon ellenére viszont, az igen konzervatív vallási szokások sokáig visszatartották a fejlődésben és a nyugati nyitásban.

Az ország gazdasága azonban az elmúlt pár évben rálépett a nagy átalakulás útjára, melynek során fokozatosan építik le az olajexporttól való függőségüket.

A kormány új utakat keres a jövőbe. Például egy futurisztikus óriásmetropolisz építése folyik a sivatagban, és egyre több pénzt fektetnek a turizmusba és új iparágakba is.

Az ország átfogó reformprogramja, a„Vision 2030" mindenhol jelen van Szaúd-Arábiában. A társadalom és a gazdaság gyökeres átalakítására irányuló grandiózus terv meghatározza Mohamed bin Szalmán koronaherceg pozícióját az országban, aki - Szalmán király döntése nyomán - 2017-ben erősítette meg befolyását az ország sorsának alakításában, és állt a terv megvalósításának élére.