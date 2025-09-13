Ötezer év történelme, 950 terem, 30 ezer kincs – itt nyílik a világ legnagyobb múzeuma

A világ legnagyobb múzeuma a tervek szerint a 20. század elején homokkőből emelt építészeti remekműben, az Új-Delhi Központi Titkárság épületében nyílik meg, amely India függetlenné válása óta, 1947-től az ország központi kormányzati székhelyeként szolgált.

India ikonikus épületében kapna helyet a világ legnagyobb múzeuma / Fotó: Martin Mergili

A világ legnagyobb múzeuma 60 termen keresztül mutatná be az ország történelmét

Az épület 1931-ben épült, Sir Edwin Lutyens és Sir Herbert Baker építészek tervezésében, stílusában az indiai és az európai stílusjegyei keverednek. Eredetileg a Brit Birodalom uralmának szimbólumának szánták, az épület a függetlenség kikiáltása után is megmaradt a közigazgatás központjának. Az északi és déli blokkok között úgy tudni, több ezer szoba található.

A Központi Titkárság átalakítása Narendra Modi miniszterelnök ötlete volt, aki már 2023 májusában felvetette, majd a szándékról ugyanazon év decemberében a kulturális minisztérium és a francia kormány hivatalosan is rögzítette a megállapodást. Hírek szerint a múzeum tervezése során figyelembe veszik az épület történelmét és jelentőségét, miközben modern múzeumi standardokat alkalmaznak.

A többezer helyiségből az ambiciózus projekt keretében „mindössze" 950 helyiséget alakítanak át múzeumi termekké, amelyekben közel 30 ezer műtárgyat helyeznének el. A régészeti emlékekkel India ötezer éves történelmét és kultúráját mutatják be a tervek szerint a látogatóknak. A múzeumnak a Yuge Yugeen Bharat Museum nevet adnák, amely szanszkrit nyelven „örökkévaló Indiát” jelent. Ez váltja majd fel a jelenlegi Nemzeti Múzeumot, amely szintén Delhiben található.

Évezredek történelme kelhet életre

A Yuge Yugeen Bharat Múzeumban nyolc tematikus szekcióban lesznek bemutatva India különböző történelmi korszakai és kultúrái. A tervek szerint a múzeum 2026 végére készül el, és várhatóan évente több millió látogatót vonz majd. A projekt nemcsak India kulturális örökségének megőrzését szolgálja, hanem hozzájárul az ország identitásának megerősítéséhez és nemzetközi hírnevének növeléséhez is.

A nyitás pontos dátumát egyelőre nem közölték, de az új kormányhivatalok mindenesetre már majdnem készen állnak, nem messze innen – írja a Time Out. Ami az új irodákat illeti, a munkavállalók modernebb, funkcionálisabb környezetben dolgozhatnak majd. A portál értesülése szerint a dolgozók többsége hiányolni fogja a történelmi Központi Titkárság légkörét, ám örülnek, hogy kényelmesebb körülmények között folytathatják a munkát. Mindenesetre ha minden a tervek szerint alakul, a közeljövőben a mesés épület falai között a világ legnagyobb múzeuma nyílhat meg és egyben évezredek történelme kelhet életre a látogatók előtt.