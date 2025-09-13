Ötezer év történelme, 950 terem, 30 ezer kincs – itt nyílik a világ legnagyobb múzeuma

A világ legnagyobb múzeuma a tervek szerint a 20. század elején homokkőből emelt építészeti remekműben, az Új-Delhi Központi Titkárság épületében nyílik meg, amely India függetlenné válása óta, 1947-től az ország központi kormányzati székhelyeként szolgált.
Az épület 1931-ben épült, Sir Edwin Lutyens és Sir Herbert Baker építészek tervezésében, stílusában az indiai és az európai stílusjegyei keverednek. Eredetileg a Brit Birodalom uralmának szimbólumának szánták, az épület a függetlenség kikiáltása után is megmaradt a közigazgatás központjának. Az északi és déli blokkok között úgy tudni, több ezer szoba található.
A Központi Titkárság átalakítása Narendra Modi miniszterelnök ötlete volt, aki már 2023 májusában felvetette, majd a szándékról ugyanazon év decemberében a kulturális minisztérium és a francia kormány hivatalosan is rögzítette a megállapodást. Hírek szerint a múzeum tervezése során figyelembe veszik az épület történelmét és jelentőségét, miközben modern múzeumi standardokat alkalmaznak.
A többezer helyiségből az ambiciózus projekt keretében „mindössze" 950 helyiséget alakítanak át múzeumi termekké, amelyekben közel 30 ezer műtárgyat helyeznének el. A régészeti emlékekkel India ötezer éves történelmét és kultúráját mutatják be a tervek szerint a látogatóknak. A múzeumnak a Yuge Yugeen Bharat Museum nevet adnák, amely szanszkrit nyelven „örökkévaló Indiát” jelent. Ez váltja majd fel a jelenlegi Nemzeti Múzeumot, amely szintén Delhiben található.
A Yuge Yugeen Bharat Múzeumban nyolc tematikus szekcióban lesznek bemutatva India különböző történelmi korszakai és kultúrái. A tervek szerint a múzeum 2026 végére készül el, és várhatóan évente több millió látogatót vonz majd. A projekt nemcsak India kulturális örökségének megőrzését szolgálja, hanem hozzájárul az ország identitásának megerősítéséhez és nemzetközi hírnevének növeléséhez is.
A nyitás pontos dátumát egyelőre nem közölték, de az új kormányhivatalok mindenesetre már majdnem készen állnak, nem messze innen – írja a Time Out. Ami az új irodákat illeti, a munkavállalók modernebb, funkcionálisabb környezetben dolgozhatnak majd. A portál értesülése szerint a dolgozók többsége hiányolni fogja a történelmi Központi Titkárság légkörét, ám örülnek, hogy kényelmesebb körülmények között folytathatják a munkát. Mindenesetre ha minden a tervek szerint alakul, a közeljövőben a mesés épület falai között a világ legnagyobb múzeuma nyílhat meg és egyben évezredek történelme kelhet életre a látogatók előtt.
Bár a változatos természeti csodáktól a látványos templomokon és palotákon át a rendkívül gazdag kultúráig Indiának minden adottsága megvan ahhoz, hogy a világturizmus leglátogatottabb célpontjai között legyen, egyelőre nem túl erős a hatalmas ország idegenforgalma, főként a beutaztató turizmus. Míg az Indiából induló nemzetközi utazások száma 2019-ben elérte a 27 milliót, tavaly 30 millióan indultak útnak és ez a szám 2040-re a becslések szerint 90 millióra emelkedik, a szubkontinensnyi országra a csúcsévnek számító 2019-as esztendőben is mindösszesen nem egészen 11 millióan voltak kíváncsiak. A covid-időszak óta pedig még a 10 milliós látogatószámot sem sikerült elérniük,
tavaly is 9,952 milliónyi utazó kereste fel Indiát, amely összehasonlítva az egyetlen világörökségi helyszínnel sem rendelkező Dubaj évi 17 milliós látogatószámával, nem túl erős teljesítmény.
Az idei első negyedév adatai valamivel bíztatóbbak: az év első négy hónapjában 3,241 millió turista fordult meg itt. Bár korábban az indiai kormányok nem tekintették kiemelt ágazatnak a turizmust, talán mostanra felmérték jelentőségét, az országban rejlő idegenforgalmi potenciált és ennek is köszönhető a nemrégiben beharangozott múzeum-fejlesztés is.