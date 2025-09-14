Kína olyan dolgot tesz, amire tényleg senki sem számított

A felmelegedésnek is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre gyakrabban merült fel az ötlet, hogy jobban kihasználhatnák a konténerszállító hajók a Jeges-tengert. Mint ahogy a világ nagy részéről, úgy Kínából is a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek Európába a különböző áruféleségeket, nyersanyagokat szállító hajók. Ez változna meg radikálisan ha a jövőben már nem ezt az útvonalat, hanem a Jeges-tengert választanák a szállító cégek, ami a világrend átalakulását is katalizálná.

A világrend egészére hatással lehet a szaptember 20-án induló új kereskedlemi járatnak. Forrás: Rosatom

Világrend: miért számít az, hogy a Szuezi-csatornán, vagy a Jeges-tengeren szállítanak?

A Lloyd’s Maritime Institute szakportál szerint igen fontos változást jelentene ez geopolitikai szempontból is, de gyakorlati oldalról is lenne pár előnye. Így többek között:

a Jeges-tengeren keresztül 18 nap nap alatt érne Európába a hajó, míg Szuezen keresztül ez minimum 28 napig tart.

Elkerüli a Vörös-tenger instabilitását, ahol az elmúlt években rendre megtámadták a hajókat

ráadásul egész éves potenciál lehet, amennyiben kapnak jégtörő támogatást

Ez az új útvonal átalakíthatja a Kína–Európa kereskedelmi forgalmat és teljesen átrajzolhatja a globális ellátási láncokat is. Ugyanakkor a kihívások továbbra is fennállnak, úgy mint a fenntarthatóság, a biztonság és a hosszú távú életképesség.

Geopolitikai és globális kereskedelmi forradalom törhet ki

Az Arctic Expressz hajózási útvonalának elindítása jelentős pillanatot jelent a globális kereskedelemben és geopolitikában. Azzal, hogy az Északi-tengeri útvonalat használja Ázsia és Észak-Európa összekapcsolására, Kína nemcsak a szállítási időt rövidíti le, hanem átalakítja a globális tengeri hatalmi struktúrákat is. Az útvonal csökkenti a függőséget a hagyományos szűk keresztmetszetektől, mint például a Szuezi-csatorna és a Malaka-szoros, és megkerüli az orosz kikötőket, új rugalmasságot biztosítva Pekingnek a kereskedelem és a stratégiai kapcsolatok terén. Ráadásul ezeket az utvonalakat a nyugati hatalmak szorosan felügyelik. Vagyis a lépés megerősíti Peking azon képességét, hogy válságok idején is fenntartsa a zavartalan kereskedelmet.