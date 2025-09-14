Kína olyan dolgot tesz, amire tényleg senki sem számított

A felmelegedésnek is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre gyakrabban merült fel az ötlet, hogy jobban kihasználhatnák a konténerszállító hajók a Jeges-tengert. Mint ahogy a világ nagy részéről, úgy Kínából is a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek Európába a különböző áruféleségeket, nyersanyagokat szállító hajók. Ez változna meg radikálisan ha a jövőben már nem ezt az útvonalat, hanem a Jeges-tengert választanák a szállító cégek, ami a világrend átalakulását is katalizálná.
A Lloyd’s Maritime Institute szakportál szerint igen fontos változást jelentene ez geopolitikai szempontból is, de gyakorlati oldalról is lenne pár előnye. Így többek között:
Ez az új útvonal átalakíthatja a Kína–Európa kereskedelmi forgalmat és teljesen átrajzolhatja a globális ellátási láncokat is. Ugyanakkor a kihívások továbbra is fennállnak, úgy mint a fenntarthatóság, a biztonság és a hosszú távú életképesség.
Az Arctic Expressz hajózási útvonalának elindítása jelentős pillanatot jelent a globális kereskedelemben és geopolitikában. Azzal, hogy az Északi-tengeri útvonalat használja Ázsia és Észak-Európa összekapcsolására, Kína nemcsak a szállítási időt rövidíti le, hanem átalakítja a globális tengeri hatalmi struktúrákat is. Az útvonal csökkenti a függőséget a hagyományos szűk keresztmetszetektől, mint például a Szuezi-csatorna és a Malaka-szoros, és megkerüli az orosz kikötőket, új rugalmasságot biztosítva Pekingnek a kereskedelem és a stratégiai kapcsolatok terén. Ráadásul ezeket az utvonalakat a nyugati hatalmak szorosan felügyelik. Vagyis a lépés megerősíti Peking azon képességét, hogy válságok idején is fenntartsa a zavartalan kereskedelmet.
A Kínából Európába tartó utazási idő mindössze 18 napra csökken, szemben a Szuezi-szoroson keresztüli minimum 28, de átlag több mint 40 nappal. Az időérzékeny áruk, például az elektronikai cikkek és a gyógyszerek gyorsabb szállítása csökkenti a költségeket, növeli a versenyképességet és fokozza Kína kereskedelmi dominanciáját - mutat rá a Hight North News.
Európa, amely már most is Kína második legnagyobb kereskedelmi partnere, gyorsabb áruforgalmat és zökkenőmentesebb kikötői működést élvezhet. Ez növeli az európai importőrök ellenálló képességét, különösen az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi viták során, miközben növeli a kínai áruktól való függőségüket.
Az Egyesült Államok számára stratégiai aggodalomra ad okot Kína sarkvidéki jelenléte. A sarkvidéki hajózási útvonalak fokozott ellenőrzése, a szigorúbb szabályozások, valamint a szövetségesekkel, például Kanadával és Dániával való biztonsági együttműködés várható válaszként. Ez egy új versenyszínteret teremt az USA és Kína közötti rivalizálásban.
Mindeközben, míg a korábbi útvonalak orosz kikötőkhöz való hozzáférést igényeltek, az új folyosó csökkenti Kína Moszkvától való függőségét is. Ezzel egyidejűleg Peking más eurázsiai útvonalakba is befektet, mint például a Középső folyosó és a Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán vasútvonal, több alternatívát biztosítva.
Az olvadó sarkvidéki jég lehetővé teszi a hajózást, de kiszámíthatatlanságot és veszélyeket is teremt. A gyenge infrastruktúra, a törékeny ökoszisztémák és a korlátozott vészhelyzeti reagálási rendszerek növelik a kockázatokat, ezért elengedhetetlen a biztonsági és környezetvédelmi intézkedésekbe való tartós beruházás.
Kína 2025. szeptember 20-án indítja el a Kína–Európa Sarkvidéki Expresszt, amely az első rendszeres konténerszállítási szolgáltatás Ázsia és Európa között az Északi-tengeri útvonalon keresztül. A Haijie Shipping Company által üzemeltetett járat Ázsiát köti majd össze az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország és Lengyelország kikötőivel. Az első útra már teljesen kibérelték a hajó kapacitásait. A High North News szerint a járat várhatóan szezonálisan fog közlekedni az arktiszi jég miatt, de Kína bejelentette, hogy 2030-ra speciális hajókat vezet be, és egész évben üzemelni fog.
Afrika számára az új útvonal kérdéseket vet fel a Szuezi-csatornára gyakorolt hatással kapcsolatban, amely régóta kulcsfontosságú összeköttetést jelent az afrikai, európai és ázsiai kereskedelem számára. A konténerforgalom csatornától való elterelődése befolyásolhatja a bevételi forrásokat és a logisztikai modelleket azokban a gazdaságokban, amelyek a Szuezi-csatornához kapcsolódó hajózásra támaszkodnak - fejtette ki az afrikai kontinens aggodalmait a Logistic Update Africa kiadvány.