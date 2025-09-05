Hazug vevők a Vinteden: figyelem, új csalási hullám söpör végig a népszerű piactéren

A Vinted egy litván alapítású online piactér, amelyet 2008-ban hoztak létre Vilniusban. Az ötlet nagyon egyszerű, ez egy online turkáló és bolhapiac. Magyarországon is nagyon népszerű, de időről- időre felvetődnek komoly problémák a platformmal kapcsolatban. A Vinted kétségtelenül népszerű és hasznos. De a csalók is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, jelenleg már a mesterséges intelligenciát is használják, erről számolt be a The Times. A felhasználók tudatosságán és a platform biztonsági intézkedésein múlik, hogy a másodkézből vásárlás valóban jó üzlet maradjon, ne egy újabb Vinted csalás.
A cég az elmúlt másfél évtizedben robbanásszerűen növekedett: mára több mint 65 millió regisztrált felhasználója van, 21 országban érhető el, 2024-ben 813,4 millió euró volt az árbevételük, ami 36 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A vállalat nettó nyereség 76,7 millió euróra emelkedett a múlt évben.
A növekedést a termékkategóriák bővítése okozta, a luxus- és elektronikai kategóriák, valamint a saját szolgáltatások (Vinted Go szállítás, Vinted Pay fizetési rendszer) hozzájárultak a diverzifikációhoz és jövedelmezőség növeléséhez.
Az elmúlt években többféle csalási módszer ütötte fel a fejét, ahogy már korábban is írtunk erről. Bár a platform olcsó és kényelmes alternatívát kínál az új ruhák vásárlásával szemben, komoly veszélyekkel is jár:
Idővel finomodnak a módszerek és Vinted csalások kerülnek nyilvánosságra. Ilyen volt a Németországban elterjedt Zalando-trükk, amikor a vinteden árult termék nem volt az eladó birtokában, hanem megrendelte a vevőnek a Zalandoról olcsóbban, és lenyúlta a vinteden a vételárat. Újabb típusú Vinted csalás még:
A The Times számolt be egy új jelenségről: egy brit eladó, Mike Winnet, tökéletes állapotban adott el egy Lacoste melegítőt, ám vevője egy fotót küldött Vintednek egy „sérülésről”, amely Winnet szerint AI-generált kép volt. A Vinted ennek ellenére visszatérítette a vételárat a vevőnek, az árucikket pedig nem kellett visszaküldeni. A csaló így a pénzt és a ruhát is megtarthatta. Ez a példa rámutat arra, mennyire nehéz felismerni a mesterségesen manipulált képeket, és hogy a platform jelenlegi folyamatai könnyen kihasználhatók.
Mindig a platformon belül fizessünk és kommunikáljunk. Őrizd meg a feladásról készült fotókat és videókat. Kerüljük el a gyanúsan olcsó ajánlatokat és
értékelések alapján válasszunk partnert, vadiúj fióknál fokozottan figyeljünk.