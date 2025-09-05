Hazug vevők a Vinteden: figyelem, új csalási hullám söpör végig a népszerű piactéren

Hírlevél

Egyre több panasz érkezik a népszerű használtcikk piactérről, ahol eladók arról számolnak be hibátlan termékeiket is „hibásnak” minősítik a vevők, majd a pénz és az áru is eltűnik. A módszer mögött nemcsak ügyes trükközés, hanem egy új technológia áll, ez az új Vinted csalás. De mire is kell figyelni pontosan?
A Vinted egy litván alapítású online piactér, amelyet 2008-ban hoztak létre Vilniusban. Az ötlet nagyon egyszerű, ez egy online turkáló és bolhapiac. Magyarországon is nagyon népszerű, de időről- időre felvetődnek komoly problémák a platformmal kapcsolatban. A Vinted kétségtelenül népszerű és hasznos. De a csalók is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, jelenleg már a mesterséges intelligenciát is használják, erről számolt be a The Times. A felhasználók tudatosságán és a platform biztonsági intézkedésein múlik, hogy a másodkézből vásárlás valóban jó üzlet maradjon, ne egy újabb Vinted csalás. 

vinted csalás, vinted ruha, vinted go
Vinted csalás: mindig jönnek újabb módszerek/Fotó: AFP

A cég az elmúlt másfél évtizedben robbanásszerűen növekedett: mára több mint 65 millió regisztrált felhasználója van, 21 országban érhető el, 2024-ben 813,4 millió euró volt az árbevételük, ami 36 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A vállalat nettó nyereség 76,7 millió euróra emelkedett a múlt évben. 

A növekedést a termékkategóriák bővítése okozta, a luxus- és elektronikai kategóriák, valamint a saját szolgáltatások (Vinted Go szállítás, Vinted Pay fizetési rendszer) hozzájárultak a diverzifikációhoz és jövedelmezőség növeléséhez.


Vinted csalás már volt több is

Az elmúlt években többféle csalási módszer ütötte fel a fejét, ahogy már korábban is írtunk erről. Bár a platform olcsó és kényelmes alternatívát kínál az új ruhák vásárlásával szemben, komoly veszélyekkel is jár:

  • Hamis vagy manipulált képek megtéveszthetik a vevőt és az eladót.
  • Platformon kívüli fizetés esetén megszűnik a Vinted védelme.
  • Vitatott panaszkezelés: sok eladó szerint a rendszer egyetlen fotó alapján is a vevőnek kedvez.
  • Hamis profilok: könnyen létrehozhatók új fiókok, így nehéz kiszűrni a csalókat.

Idővel finomodnak a módszerek és Vinted csalások kerülnek nyilvánosságra. Ilyen volt a Németországban elterjedt Zalando-trükk, amikor a vinteden árult termék nem volt az eladó birtokában, hanem megrendelte a vevőnek a Zalandoról olcsóbban, és lenyúlta a vinteden a vételárat. Újabb típusú Vinted  csalás még: 

  • Hamis fizetési visszaigazolás: eladókat külső linkekkel tévesztettek meg, így árut adtak postára pénz nélkül.
  • Custom tracking csalás: irreálisan olcsó luxuscikkek hirdetése, majd hamis nyomkövetési szám, a termék sosem érkezik meg.

 

A legújabb Vinted csalás – mesterséges intelligenciával generált hibák

A The Times számolt be egy új jelenségről: egy brit eladó, Mike Winnet, tökéletes állapotban adott el egy Lacoste melegítőt, ám vevője egy fotót küldött  Vintednek egy „sérülésről”, amely Winnet szerint AI-generált kép volt. A Vinted ennek ellenére visszatérítette a vételárat a vevőnek, az árucikket pedig nem kellett visszaküldeni. A csaló így a pénzt és a ruhát is megtarthatta. Ez a példa rámutat arra, mennyire nehéz felismerni a mesterségesen manipulált képeket, és hogy a platform jelenlegi folyamatai könnyen kihasználhatók.
 

Mire kell figyelni, hogy elkerüljük a csalókat? 

Mindig a platformon belül fizessünk és kommunikáljunk. Őrizd meg a feladásról készült fotókat és videókat. Kerüljük el a gyanúsan olcsó ajánlatokat és 
értékelések alapján válasszunk partnert, vadiúj fióknál fokozottan figyeljünk. 

 

