Hazug vevők a Vinteden: figyelem, új csalási hullám söpör végig a népszerű piactéren

A Vinted egy litván alapítású online piactér, amelyet 2008-ban hoztak létre Vilniusban. Az ötlet nagyon egyszerű, ez egy online turkáló és bolhapiac. Magyarországon is nagyon népszerű, de időről- időre felvetődnek komoly problémák a platformmal kapcsolatban. A Vinted kétségtelenül népszerű és hasznos. De a csalók is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, jelenleg már a mesterséges intelligenciát is használják, erről számolt be a The Times. A felhasználók tudatosságán és a platform biztonsági intézkedésein múlik, hogy a másodkézből vásárlás valóban jó üzlet maradjon, ne egy újabb Vinted csalás.

Vinted csalás: mindig jönnek újabb módszerek/Fotó: AFP

A cég az elmúlt másfél évtizedben robbanásszerűen növekedett: mára több mint 65 millió regisztrált felhasználója van, 21 országban érhető el, 2024-ben 813,4 millió euró volt az árbevételük, ami 36 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A vállalat nettó nyereség 76,7 millió euróra emelkedett a múlt évben.

A növekedést a termékkategóriák bővítése okozta, a luxus- és elektronikai kategóriák, valamint a saját szolgáltatások (Vinted Go szállítás, Vinted Pay fizetési rendszer) hozzájárultak a diverzifikációhoz és jövedelmezőség növeléséhez.



Vinted csalás már volt több is

Az elmúlt években többféle csalási módszer ütötte fel a fejét, ahogy már korábban is írtunk erről. Bár a platform olcsó és kényelmes alternatívát kínál az új ruhák vásárlásával szemben, komoly veszélyekkel is jár:

Hamis vagy manipulált képek megtéveszthetik a vevőt és az eladót.

Platformon kívüli fizetés esetén megszűnik a Vinted védelme.

Vitatott panaszkezelés: sok eladó szerint a rendszer egyetlen fotó alapján is a vevőnek kedvez.

Hamis profilok: könnyen létrehozhatók új fiókok, így nehéz kiszűrni a csalókat.

Idővel finomodnak a módszerek és Vinted csalások kerülnek nyilvánosságra. Ilyen volt a Németországban elterjedt Zalando-trükk, amikor a vinteden árult termék nem volt az eladó birtokában, hanem megrendelte a vevőnek a Zalandoról olcsóbban, és lenyúlta a vinteden a vételárat. Újabb típusú Vinted csalás még: