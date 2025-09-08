Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

visszahívás

Figyelem! Hatalmas visszahívást jelentett be a világ egyik legnagyobb autógyártója

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Chrysler anyavállalata, a Stellantis több mint 91 ezer Jeep Grand Cherokee hibridet hív vissza az Egyesült Államokban egy szoftverhiba miatt, ami a teljesítmény csökkenését okozhatja – jelentette be a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).
Link másolása
Vágólapra másolva!
visszahívásautóipari visszahívásszoftverhibaJeep Grand Cherokeestellantis

A visszahívás egyes, 2022 és 2026 közötti modellévű Jeep Grand Cherokee plug-in hibridekre vonatozik, amelyek akkumulátor-vezérlő moduljában a mikroprocesszor meghibásodása miatt a hibrid vezérlőprocesszor félreértelmezheti az akkumulátor-vezérlő modul jeleit, ami a teljesítmény csökkenéséhez vezethet – ez pedig balesetet okozhat.

visszahívás, Több tárolót és digitális szolgáltatást kínál a letisztult megjelenésű műszerfal. Bőr helyett Capri műbőrt adnak, a padlószőnyeg és tetőkárpit újrahasznosított forrásból jön
Több mint 91 ezer Jeep Grand Cherokee-t érint a visszahívás 
Fotó: Stellantis

 

Hamarosan értesítik a kereskedőket a visszahívásról

A 91.787 potenciálisan érintett jármű közül ez a hibalehetőség csak 1 százaléknál, azaz körülbelül 918 autónál állhat fenn az NHTSA weboldala szerint.

A visszahívás nem érinti azokat a hasonló járműveket ebből a típusból, amelyek nem rendelkeznek hibrid vezérlőprocesszorral, vagy az érintett időszak után gördültek le a futószalagról – teszi hozzá a Fox Business.

Augusztus 18-ig a Fiat Chrysler Automobileshoz 96 ügyfélpanasz és összesen 430 bejelentés érkezett ehhez a problémához kapcsolódóan, baleset viszont eddig az időpontig nem történt e miatt a meghibásodás miatt.

A visszahívásról szeptember 11-én értesítik a kereskedőket, a tulajdonosoknak pedig az értesítőket pedig október 23-án postázzák.

Az idén a Stellantis már több mint 63 ezer, 2017 és 2019 között gyártott Jeep Cherokee-t hívott vissza, a járművek erőátviteli berendezéseit érintő problémák miatt.

Tavaly novemberben pedig a cég bejelentette, hogy határozatlan időre elbocsát több mint 1000 alkalmazottat ohiói üzeméből, mivel az autógyártó jelentősen visszafogni a gyártást a kereslet csökkenése miatt.

 

 

 


 

 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!