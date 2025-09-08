Figyelem! Hatalmas visszahívást jelentett be a világ egyik legnagyobb autógyártója

A visszahívás egyes, 2022 és 2026 közötti modellévű Jeep Grand Cherokee plug-in hibridekre vonatozik, amelyek akkumulátor-vezérlő moduljában a mikroprocesszor meghibásodása miatt a hibrid vezérlőprocesszor félreértelmezheti az akkumulátor-vezérlő modul jeleit, ami a teljesítmény csökkenéséhez vezethet – ez pedig balesetet okozhat.

Több mint 91 ezer Jeep Grand Cherokee-t érint a visszahívás

Fotó: Stellantis

Hamarosan értesítik a kereskedőket a visszahívásról

A 91.787 potenciálisan érintett jármű közül ez a hibalehetőség csak 1 százaléknál, azaz körülbelül 918 autónál állhat fenn az NHTSA weboldala szerint.

A visszahívás nem érinti azokat a hasonló járműveket ebből a típusból, amelyek nem rendelkeznek hibrid vezérlőprocesszorral, vagy az érintett időszak után gördültek le a futószalagról – teszi hozzá a Fox Business.

Augusztus 18-ig a Fiat Chrysler Automobileshoz 96 ügyfélpanasz és összesen 430 bejelentés érkezett ehhez a problémához kapcsolódóan, baleset viszont eddig az időpontig nem történt e miatt a meghibásodás miatt.

A visszahívásról szeptember 11-én értesítik a kereskedőket, a tulajdonosoknak pedig az értesítőket pedig október 23-án postázzák.

Az idén a Stellantis már több mint 63 ezer, 2017 és 2019 között gyártott Jeep Cherokee-t hívott vissza, a járművek erőátviteli berendezéseit érintő problémák miatt.

Tavaly novemberben pedig a cég bejelentette, hogy határozatlan időre elbocsát több mint 1000 alkalmazottat ohiói üzeméből, mivel az autógyártó jelentősen visszafogni a gyártást a kereslet csökkenése miatt.







