Döbbenetes mennyiségű pénzt rakott az üzletember zsebébe a Labubu-láz

A Labubu rajongói egy vagyont költöttek az elmúlt időszakban ezekre a népszerű plüssfigurákra, aminek köszönhetően a babákat gyártó céget irányító, 38 esztendős Wang Ning a világ egyik legnagyobb vagyonnyertese lett az idén.
A kínai játékgyártó Pop Mart International Group részvényeinek árfolyama mintegy 250 százalékkal emelkedett ebben a naptári évben a Labubu-őrületnek köszönhetően, ami a Bloomberg Billionaires Index szerint a játékgyártó cég vezérigazgatójának nettó vagyonát augusztus végére már 27,5 milliárd dollárra növelte. Igaz, azóta csökkent a részvények ára, így az üzletember vagyonát jelenleg 22 milliárd dollár körülire becsüli a Bloomberg, amivel a 110. hely környékén áll a világ leggazdagabb emberei között.
A Pop Martban birtokolt közel 50 százalékos részesedésének köszönhetően az év eddigi részében Wang körülbelül 20 milliárd dollárral gazdagabb, az idei év elejéhez képest, ami azt jelenti, hogy nettó vagyona több mint megháromszorozódott 2025-ben. A vagyongyarapodás mértékét tekintve csak heten előzték meg ebben az időszakban, olyan nagy neveket is maga mögé utasított, mint Michael Dell, Jeff Bezos vagy Warren Buffett – mutat rá a Business Insider.
Ez pedig a Bloomberg ranglistáján a 400. helyről az első száz közelébe repítette Wangot.
Wang Ning volt egyébként a legfiatalabb milliárdos, aki felkerült a leggazdagabb kínaiak top 10-es listájára, és egy időre még az Alibaba társalapítóját, Jack Mát is megelőzte.
Nem csoda, hogy a Pop Mart részvényei szárnyaltak az elmúlt időszakban, hiszen a cég termékei iránti kereslet növekedése jelentős pénzügyi nyereséget eredményezett. Az első félévben a bevételek megháromszorozódtak az előző év azonos időszakához képest, mintegy 13,9 milliárd jüanra, ami körülbelül 1,9 milliárd dollárt jelent, az üzemi nyereség pedig az ötszörösére, mintegy 6 milliárd jüanra emelkedett. A Labubu-kollekció mintegy 4,8 milliárd jüan forgalmat generált – a teljes árbevétel több mint egyharmadát.
Az eredmények publikálását követően Wang azt jósolta, hogy a Pop Mart könnyedén elérheti a 30 milliárd jüanos árbevételt az idén.
Más üzletemberektől, mint az Oracle Larry Ellisonja, a Meta Mark Zuckerbergje és az Nvidia Jensen Huangja – akik a mesterséges intelligenciának köszönhetik vagyonuk gyarapodását – Wangnak a játékbiznisz hozta meg a szerencséjét.
2010-ben alapította meg a Pop Martot, amely „blind box" (vakdoboz vagy zsákbamacska) játékairól ismert. A társaság 2020 decemberében debütált a hongkongi tőzsdén, a részvények ára akkor 6 dollár alatt volt. A cég papírjai nem szerepelnek egyetlen nagyobb amerikai tőzsdén sem, tőzsdén kívüli (OTC) forgalomban letéti jegyként (ADR) kereskednek velük; ezek a letéti jegyek az elmúlt napokban 33 dollár körüli áron forogtak.
A Labubu körüli globális felhajtás 2024-ben kezdődött, miután a Blackpinkből ismert énekesnő, Lisa megosztotta az Instagramon a játékkal készült fotókat több mint 100 millió követőjével. A K-pop sztár rajongói pedig rohantak, hogy megvegyék a saját Labubujukat, világszerte a kereslet megugrását eredményezte. Hamarosan más hírességekről is megjelentek fotók, köztük Dua Lipáról és Rihannáról, akik ilyen karakterrel díszített kiegészítőket viseltek dizájner kézitáskáikon.
Azóta az egész világot meghódította ez a különös plüssfigura, a Labubu a közösségi média új kedvence lett.
Egy Labubu figura ára Magyarországon átlagosan 12.000 és 60.000 forint között mozog, de ez függ a kiadástól és a szériától; a ritkább és limitált példányok ára akár több százezer forint is lehet. Az árak jelentősen eltérnek attól függően, hogy egy újabb, keresett sorozatról, vagy egy exkluzív együttműködés termékéről van szó. Az elsősorban blind box formájában érkező alapszériás figurák ára általában alacsonyabb, nagyjából 12.000 és 20.000 forint közötti.
Azonban a legkeresettebb vagy különleges kiadású figurákért akár több százezer vagy több millió forintot is fizethetnek a gyűjtők. A különleges játék ára egyes esetekben a 150 ezer forintot is elérheti, egy hongkongi aukción pedig egy ember méretű darab 52 millió forintért kelt el. A titok részben a misztikumban rejlik: senki sem tudja előre, melyik, illetve milyen figura lapul a dobozban – a kérdés már csak az, meddig tart a Labubu-őrület.