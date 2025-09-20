Döbbenetes mennyiségű pénzt rakott az üzletember zsebébe a Labubu-láz

A Labubu rajongói egy vagyont költöttek az elmúlt időszakban ezekre a népszerű plüssfigurákra, aminek köszönhetően a babákat gyártó céget irányító, 38 esztendős Wang Ning a világ egyik legnagyobb vagyonnyertese lett az idén.

A Labubu kirobbanó sikerének köszönhetően elképesztő mértékben növekszik Wang Ning vagyona

Fotó: Abaca/ Northfoto

Wang Ning és a Labubu-őrület

A kínai játékgyártó Pop Mart International Group részvényeinek árfolyama mintegy 250 százalékkal emelkedett ebben a naptári évben a Labubu-őrületnek köszönhetően, ami a Bloomberg Billionaires Index szerint a játékgyártó cég vezérigazgatójának nettó vagyonát augusztus végére már 27,5 milliárd dollárra növelte. Igaz, azóta csökkent a részvények ára, így az üzletember vagyonát jelenleg 22 milliárd dollár körülire becsüli a Bloomberg, amivel a 110. hely környékén áll a világ leggazdagabb emberei között.

A Pop Martban birtokolt közel 50 százalékos részesedésének köszönhetően az év eddigi részében Wang körülbelül 20 milliárd dollárral gazdagabb, az idei év elejéhez képest, ami azt jelenti, hogy nettó vagyona több mint megháromszorozódott 2025-ben. A vagyongyarapodás mértékét tekintve csak heten előzték meg ebben az időszakban, olyan nagy neveket is maga mögé utasított, mint Michael Dell, Jeff Bezos vagy Warren Buffett – mutat rá a Business Insider.

Ez pedig a Bloomberg ranglistáján a 400. helyről az első száz közelébe repítette Wangot.

Wang Ning volt egyébként a legfiatalabb milliárdos, aki felkerült a leggazdagabb kínaiak top 10-es listájára, és egy időre még az Alibaba társalapítóját, Jack Mát is megelőzte.

Nem csoda, hogy a Pop Mart részvényei szárnyaltak az elmúlt időszakban, hiszen a cég termékei iránti kereslet növekedése jelentős pénzügyi nyereséget eredményezett. Az első félévben a bevételek megháromszorozódtak az előző év azonos időszakához képest, mintegy 13,9 milliárd jüanra, ami körülbelül 1,9 milliárd dollárt jelent, az üzemi nyereség pedig az ötszörösére, mintegy 6 milliárd jüanra emelkedett. A Labubu-kollekció mintegy 4,8 milliárd jüan forgalmat generált – a teljes árbevétel több mint egyharmadát.

Az eredmények publikálását követően Wang azt jósolta, hogy a Pop Mart könnyedén elérheti a 30 milliárd jüanos árbevételt az idén.