Szomorú bejelentést tett a magyarok kedvenc légitársasága

Fokozatosan kivonul Bécsből a Wizz Air – posztolta ki a légitársaság szerdán az X közösségi oldalon. A vállalat egy stratégiai felülvizsgálatot követően hozta meg a döntést arról, hogy leszámol a schwechati bázissal.

A képen egy Wizz Air repülőgép. Fotó: Unsplash

Bécs helyett ezentúl Pozsony lesz Budapest alternatívája a Wizz Air hálózatában

Két repülőgép és két útvonal – Bilbao és London Gatwick – 2025. október 26-án kerül megszüntetésre, a fennmaradó három repülőgép és minden más útvonal pedig 2026. március 15-tól szűnik meg.

Az érintett járatokra repülőjeggyel rendelkező utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési, a bécsi bázison dolgozóknak pedig a hálózatán belüli áthelyezési lehetőséget ajánl a cég – írja az Airportal.

A Wizz Air idén novembertől két Airbus A321neo repülőgéppel nyit bázist a Bécstől alig 50 kilométerre fekvő Pozsony repülőterén, ahonnan 13 új útvonalon kínál majd járatokat, továbbá egy belföldi járatot is bejelentett. Így valószínűleg a szlovák fővároshoz közel eső magyarországi régiókból is sokan választják majd az új utazási lehetőséget.