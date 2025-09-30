A dolgozók egészségét és testi épségét is veszélyeztette ez a cég – súlyos büntetést kapott érte

A közelmúltban lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során több súlyos jogsértés került megállapításra a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat. Ezenfelül megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett „kamuakciókat” hirdettek, illetve nem tüntették fel az akciós egységárat sem. Mindezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről. Az eljárások eredményeként ekkor összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A mostani ellenőrzésen azonban újabb gigabírságot kapott a cég.

A munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat találtak a Wolt több telephelyén (illusztráció)

Fotó: aivars/pexels

Budapest Főváros Kormányhivatalának hatósági ellenőrzése során most a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok: a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek.

Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamosvezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték.

A vizsgálat eredményeként a hatóság több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte.

A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén ezeket a szabálytalanságokat, és biztosítsa a munkavállalók biztonságos és egészséges munkakörnyezethez fűződő alapvető jogát. Ez magában foglalja az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítását is, amely szintén nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium – munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős minisztériumként – a jövőben is mindent megtesz a munkavállalók védelme és a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, ezért szigorúan ellenőrzi a jogszabályok betartását és határozottan fellép azok megsértése esetén - írták a közleményben.