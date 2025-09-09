Ki nem találná, mire költenek a mai fiatalok

A The Gym Group első, Gen Z Fitness Pulse Report című jelentése szerint a Z generáció egyre több időt is pénzt fordít a fitneszre. A The Gym Group jelentése, amely több mint 2000, 16-28 éves válaszadó megkérdezésén alapul, rámutat, hogy a testmozgás népszerűsége továbbra is növekszik a Z generáció körében, amely a több mint 900 ezer tagot számláló tagságuk körülbelül 40 százalékát teszi ki.

A testmozgás fontossága a Z generáció életében visszatükröződik kiadási szokásaikban is/ Fotó: Marie-Julie Gascon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ez a prioritás a Z generáció szerint

A felmérés rávilágít, hogy a testmozgás növekvő fontossága a Z generáció életében visszatükröződik kiadási szokásaikban is. Ez abból látszik, hogy a válaszadók

több mint négytizede, 44 százaléka a fitneszt tartja első vagy második legfontosabb kiadási prioritásának, megelőzve az összes többi kategóriát,

beleértve a streaming szolgáltatásokat,

éttermi étkezéseket vagy

italfogyasztást amelyeket a megkérdezettek 36-36 százaléka tartja fontosnak.

A válaszadók közel háromnegyede, 73 százaléka állítja, hogy hetente legalább kétszer edz, ami 11 százalékpontos növekedést jelent 2024-hez képest– írja a HR News.

A felmérés szerint a megkérdezett fiatalok átlagosan havonta 48,81 fontot, vagyis nagyjából 22 ezer forintot költenek fitneszre, amely 17 százalékos növekedés a korábbi évhez képest.

A fiatal dolgozók 82 százaléka szerint a munkaidőbe épített testmozgás fokozza a produktivitást és az energiaszintet, akik úgy vélik, ennek kiaknázásához kulcsfontosságú a rugalmas munkaidő, mivel 52 százalék szerint a rugalmas munkavégzés segít a leghatékonyabban abban, hogy aktívak maradjanak.

A válaszadók túlnyomó többsége, egész pontosan 87 százaléka szerint a testmozgás javítja vagy jelentősen javítja mentális jólétüket. A digitális környezetben felnőtt Z generáció számára a rendszeres testmozgás hatékonyabb a jólét fokozásában, mint a mindfulness alkalmazások, podcastok vagy más influencerek tartalmainak fogyasztása.

A magyarok fiataloknak még van hová fejlődniük

Pontos, publikus hazai adatot nem találtunk arra, hogy mennyit költenek a Z generáció tagjai fitneszre, de annyi látszik: a magyar fiatalok többsége elismeri a sport fontosságát, de még mindig csak kevesen tudnak heti 5 órát mozogni. Egy, a fiatal felnőttek sportolási szokásait vizsgáló felmérés szerint

a falun élők 31,5 százaléka sportol otthon, míg a városi válaszadóknak csupán 17 százaléka.

a városi válaszadók 17,4 százaléka fitnesz-wellness központokban mozog, míg a falusi válaszadóknak csak 8,7 százaléka,

a városi fiatal felnőttek 18,4 százaléka részesíti előnyben az egyesületi sportolási formát a falusiak 15,2 százalékával szemben.

A fiatalok sportmotivációjában az egészség, boldogság, vonzó külső és a szórakoztató funkció kapta a legmagasabb értéket.

A fővárosi fiatalok sportmotivációjában az egészség és társaság, a városi fiatalok motivációjában a szórakozás, boldogság önmagam megismerése, míg a falusi fiatalok esetében a motivációban a vonzó külalak és a mások elvárása kapott magasabb átlagértéket.