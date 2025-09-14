Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelmeztetés érkezett! Ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat

utazási trend

Távolabbi utak, megfizethető luxussal, így utazik idén ősszel a Z generáció

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2025-ös őszi utazási trendekről készített felmérést az Airbnb. Eszerint a következő hetekre 26 százalékkal nőtt a Z generációs fiatalok utazási kereséseinek száma, akik főleg hosszabb nemzetközi vakációt terveznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utazási trendZ generációAirbnb

Az idei ősz egyik leglátványosabb turisztikai trendje a Z generáció utazási szokásainak átalakulása. Az Airbnb adatai szerint a fiatalok utazás iránti kereslete 26 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és egyre többen veszik elő az útlevelüket, hogy hosszabb, nemzetközi utakat tegyenek meg, szemben az Y generáció rövidebb, többnyire belföldi kiruccanásaival.

Z generáció
A Z generáció tagjai ezen az őszön élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron / Fotó: Airbnb

A Z generáció tagjainál kulcsszó, a megfizethető luxus

A Z generáció utazási döntéseit elsősorban az ár-érték arány határozza meg. A friss felmérés szerint 

több mint 80 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont. 

Az úgynevezett „shoulder season”, vagyis a főszezon és az utószezon közötti időszak ugyanis olcsóbb repülőjegyeket és szállásokat kínál, miközben a turistatömeg is csökken.

A fiatal utazók körében a „megfizethető luxus” vált kulcsszóvá. Ez nem feltétlenül ötcsillagos hoteleket vagy exkluzív éttermeket jelent, sokkal inkább azt, hogy élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron. 

Az Airbnb tapasztalatai szerint a Z generáció előszeretettel választ olyan programokat, amelyek 100 dollár alatt kínálnak felejthetetlen élményeket. Ilyen 

  • a francia péksütemény-készítő workshop Párizsban, ahol Matthieu, a Maison Fleuret séfje Saint-Germain-des-Prés-ben vezeti be a résztvevőket a pralinékészítés titkaiba,
  • a kulisszák mögötti táncóra a Crazy Horse kabaré egyik művészével, ahol egy profi táncos tanítja meg a jellegzetes mozdulatokat és a magabiztos fellépést,
  • a vintage kincskeresés a párizsi Saint-Ouen  bolhapiacon Kate Van De Boogert vezetésével, aki a Makers Paris, könyvsorozat szerzője,
  • egy cukrászati túra és csokigyár látogatás, itt Sam, a helyi szakértő vezeti végig a vendégeket egy ikonikus pékségeken és egy csokoládégyáron,
  • vagy éppen egy gasztronómiai túra, amely piacról étterembe vezetve mutatja be a helyi alapanyagokat és ételeket Alex Francisszal, a De Vie bár alapítójával, akivel szezonális étel- és koktélkészítést tanulhatnak a résztvevők.

Mindez egy helyen: Párizsban található

Nem véletlen, hogy 

a Z generáció 2025 őszének legtrendibb úti céljai között Párizs az első számú kedvenc, ahol mindezek az élmények könnyen elérhetők. 

A top 10-es listán azonban ott találjuk 

  1. Párizs mellett
  2. Oszakát, 
  3. Dubajt, 
  4. Miamit, 
  5. Portót, 
  6. Cartagenát, 
  7. Londont, 
  8. Münchent, 
  9. Mexikóvárost 
  10. és Santiagót is. 

Ezek közös jellemzője, hogy egyszerre kínálnak ikonikus látnivalókat, pezsgő városi életet és elérhető árú programokat.

A fiatal utazók tehát tudatosabban terveznek, hosszabb időt töltenek külföldön, és inkább egy nagyobb költségvetésű, de élményekben gazdag utazást választanak évente egyszer, mint több rövidebb kiruccanást. A trend üzenete egyértelmű: a Z generáció nem mond le a világ felfedezéséről, de úgy akarják bejárni a világot, hogy közben ne roppanjanak bele a költségekbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!