Távolabbi utak, megfizethető luxussal, így utazik idén ősszel a Z generáció

Az idei ősz egyik leglátványosabb turisztikai trendje a Z generáció utazási szokásainak átalakulása. Az Airbnb adatai szerint a fiatalok utazás iránti kereslete 26 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és egyre többen veszik elő az útlevelüket, hogy hosszabb, nemzetközi utakat tegyenek meg, szemben az Y generáció rövidebb, többnyire belföldi kiruccanásaival.

A Z generáció tagjai ezen az őszön élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron / Fotó: Airbnb

A Z generáció tagjainál kulcsszó, a megfizethető luxus

A Z generáció utazási döntéseit elsősorban az ár-érték arány határozza meg. A friss felmérés szerint

több mint 80 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont.

Az úgynevezett „shoulder season”, vagyis a főszezon és az utószezon közötti időszak ugyanis olcsóbb repülőjegyeket és szállásokat kínál, miközben a turistatömeg is csökken.

A fiatal utazók körében a „megfizethető luxus” vált kulcsszóvá. Ez nem feltétlenül ötcsillagos hoteleket vagy exkluzív éttermeket jelent, sokkal inkább azt, hogy élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron.

Az Airbnb tapasztalatai szerint a Z generáció előszeretettel választ olyan programokat, amelyek 100 dollár alatt kínálnak felejthetetlen élményeket. Ilyen