Távolabbi utak, megfizethető luxussal, így utazik idén ősszel a Z generáció

Az idei ősz egyik leglátványosabb turisztikai trendje a Z generáció utazási szokásainak átalakulása. Az Airbnb adatai szerint a fiatalok utazás iránti kereslete 26 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és egyre többen veszik elő az útlevelüket, hogy hosszabb, nemzetközi utakat tegyenek meg, szemben az Y generáció rövidebb, többnyire belföldi kiruccanásaival.
A Z generáció utazási döntéseit elsősorban az ár-érték arány határozza meg. A friss felmérés szerint
több mint 80 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont.
Az úgynevezett „shoulder season”, vagyis a főszezon és az utószezon közötti időszak ugyanis olcsóbb repülőjegyeket és szállásokat kínál, miközben a turistatömeg is csökken.
A fiatal utazók körében a „megfizethető luxus” vált kulcsszóvá. Ez nem feltétlenül ötcsillagos hoteleket vagy exkluzív éttermeket jelent, sokkal inkább azt, hogy élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron.
Az Airbnb tapasztalatai szerint a Z generáció előszeretettel választ olyan programokat, amelyek 100 dollár alatt kínálnak felejthetetlen élményeket. Ilyen
Nem véletlen, hogy
a Z generáció 2025 őszének legtrendibb úti céljai között Párizs az első számú kedvenc, ahol mindezek az élmények könnyen elérhetők.
A top 10-es listán azonban ott találjuk
Ezek közös jellemzője, hogy egyszerre kínálnak ikonikus látnivalókat, pezsgő városi életet és elérhető árú programokat.
A fiatal utazók tehát tudatosabban terveznek, hosszabb időt töltenek külföldön, és inkább egy nagyobb költségvetésű, de élményekben gazdag utazást választanak évente egyszer, mint több rövidebb kiruccanást. A trend üzenete egyértelmű: a Z generáció nem mond le a világ felfedezéséről, de úgy akarják bejárni a világot, hogy közben ne roppanjanak bele a költségekbe.