Pizza vagy futópad? Mire költ többet a Z-generáció?

Az egészség már nem mellékes szempont, hanem tudatos befektetés – legalábbis a Z generáció számára. A legfrissebb felmérések szerint a fiatal felnőttek egyre nagyobb összegeket fordítanak fitneszbérletekre, edzőtermi szolgáltatásokra és wellness-programokra, miközben más kiadási területeken visszafogják magukat a neves brit portál szerint.

A Z generáció egészségtudatos, alkohol és pizza helyett fitneszre költ./Fotó: Shutterstock

A mozgás számukra nem csupán testformálás, hanem a közösségi élet része, a mentális egyensúly záloga és az identitás egyik alappillére. A futópad tehát sok helyen már valóban megelőzte a pizzásdobozt. A Times által közölt adatok szerint az Egyesült Királyságban élő 16–28 évesek közel fele a fitneszt sorolja a legfontosabb kiadási kategóriái közé. Ezzel a fitnesz már megelőzi a házhoz szállított ételekre fordított kiadásokat. Egy kutatásból kiderült, hogy válaszadók több mint 70 százaléka hetente legalább kétszer sportol, és sokan nemcsak fizikai, hanem mentális jólétük miatt is fordulnak az edzőteremhez:

a közösségi élmény,

az új barátságok,

valamint a stresszkezelés szintén kulcsszerepet játszanak abban, hogy a fiatalok töretlen lelkesedéssel fektetnek ebbe a szokásba.



A globális trend: USA és Ausztrália

Nemcsak a britek körében figyelhető meg ez a változás. Az Egyesült Államokban már a Z generáció és a millenniumiak, azaz a fiatalabb generációk a wellness-költések 41 százalékát hozzák, miközben a felnőtt lakosságnak csupán harmadát teszik ki. A fiatal háztartások majdnem háromszor annyit költenek fitneszre, mint a baby boomerek – és a növekedés üteme tovább gyorsul.

Ausztráliában szintén hasonló mintát látunk, ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a gazdasági bizonytalanság miatt más szabadidős kiadások csökkentek. Az alkohol például egyre inkább háttérbe szorul, a wellness-programok és csoportos edzések viszont felértékelődnek.



A Z generációnak a fitnesz több, mint testmozgás

A Z generáció esetében a fitnesz több mint puszta testmozgás. Számukra ez egyben életmód és identitás is, amely összekapcsolódik a fenntarthatóság, az önfejlesztés és a mentális egészség értékeivel. A közösségi média, különösen a TikTok és az Instagram, szintén erőteljesen formálja ezt a szemléletet: a „fitfluencerek” és az edzős tartalmak inspirációt és motivációt adnak, valamint normalizálják a rendszeres mozgást.

A fitneszipar pedig gyorsan reagál: egyre több edzőterem kínál közösségi terekre épülő szolgáltatásokat, rugalmas tagsági konstrukciókat, illetve olyan programokat, amelyek a mentális jóllétre is figyelmet fordítanak.

