Kétszintes, gigantikus üzletet nyitott Magyarországon a népszerű kiskereskedelmi lánc

Két emeletre osztott, összesen 3000 m2-es alapterületű üzletet nyitott a napokban a Zara divatruházati boltlánc a budapesti Aréna Mall létesítményben. Ezzel ez az üzlet a legnagyobb magyarországi Zara áruház. Az üzletnyitás azért is figyelmet érdemel, mert – miként arról az Origo beszámolt – a Zara nemrég bezárta egyik budapesti üzletét.

Megnyílt az ország legnagyobb Zara üzlete, a népszerű divatáruházlánc a budapesti Aréna Mallban nyitott új boltot (képünk illusztráció)

Megnyílt az ország legnagyobb Zara áruháza, a népszerű, ruházati termékeket kínáló kiskereskedelmi lánc az Aréna Mallban létesített kétszintes üzletet. A TikTok videómegosztó portálon megjelent bejegyzés alatti hozzászólók többsége kedvezően fogadta a bejelentést.

Az üzletnyitással ezzel újra nyolcra bővült a magyarországi Zara üzletek száma.

A boltnyitás napokkal azt követően történt, hogy a Zara augusztus 25-én bezárta az Allee Bevásárlóközpontban addig működő üzletét. A zárás bejelentése kapcsán több felhasználó hangot adott azon feltételezésének, miszerint a bezárás mögött éppúgy állhat az üzlet gyenge forgalma, ahogy az is, hogy a vállalat hamarosan az Aréna Mallban minden korábbinál nagyobb magyarországi bolt megnyitására készül. Ez utóbbi feltételezés végül helytállónak bizonyult.

Érdemes arra is kitérni, hogy a Zara márka esetében most hasonló történt, mint ezt gyakorlatilag csak napokkal megelőzően a Stradivarius esetében. Ennek a márkának szintén bezárt egy budapesti üzlete (a Köki Terminál Bevásárlóközpontban), majd néhány nappal később szintén az Aréna Mallban nyitottak egy új, óriási üzletet. Az Origo cikkét erről itt találja.

A Zara és a Stradivarius is – több más ruházati boltlánc-márkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak még, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, és az Oysho.

A spanyol ruházati kiskereskedelmi üzletlánc június elején közzétett pénzügyi jelentése szerint az április végével záródott negyedévben adózás utáni nyeresége éves összehasonlításban 0,8 százalékkal, 1,3 milliárd euróra emelkedett, kissé elmaradva az elemzők által várt 1,32 milliárd eurótól. A negyedéves árbevétel éves összevetésben 1,5 százalékkal, 8,27 milliárd euróra nőtt.