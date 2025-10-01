Jövőre jön az ingyenes lakáshitel – mutatjuk, kik és hogyan vehetik igénybe

A tegnap megjelent jogszabálytervezet szerint minden közszolgálatban dolgozó éves szinten 1 millió Ft lakástámogatást kap az államtól, ez havi 83 333 Ft. Ez az összeg felhasználható lakáshitel törlesztésre, vagy lakásvásárlásnál önerő kiegészítésre. Sőt amennyiben a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak lesznek a támogatásra.
Kik jogosultak az évi 1 milliós támogatásra?
Évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:
- Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói
- Közszolgáltatási intézmények dolgozói
- Egészségügyi szolgáltatók dolgozói
- Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.
Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás - a teljes munkaidőre megállapított - arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.
Mire fordítható a támogatás és hogyan működik a felhasználás?
A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:
- Meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakás kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez)
- Új lakáshitelhez önerőként.
Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.
Ingyenessé válhat az Otthon Start hitel
A támogatás tökéletesen illeszkedik az Otthon Start hitelprogramhoz . Tehát az 1 millió Ft-os éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy
ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.
Konkrétan nem kell kamatot fizetniük, sőt a kamat negatív. A pénzügyi előny 25 millió Ft az éves 1 millió Ft-os támogatásból. Ha egy közalkalmazott, köztisztviselő 17,5 millió Ft Otthon Start hitelt vesz fel, akkor ezt a pénzt úgy fogja megkapni, hogy havonta 0 Ft, azaz nulla forint havi törlesztője lesz. Amennyiben a jogszabály a tervezetben megismert szövegezéssel lép hatályba.
Mit jelent mindez? 25 millió Ft ajándék minden közalkalmazottnak:
Hogyan jön ki a 25 millió Ft? A Kincstáron keresztül elérhető támogatás havi szinten 83 333 Ft. Ez az összeg csökkenti a közszolgálatban dolgozó hitelfelvevők havi hiteltörlesztését. Egy 50 millió Ft-os Otthon Start hitel havi törlesztése 3% kamat mellett 237 106 Ft. Ha ezt az összeget csökkentjük 83 333 Ft-tal, akkor az adós csak 153 773 Ft törlesztést fog fizetni. A 25 éves futamidő alatt ez 25 millió Ft megtakarítást fog jelenteni számára, ennyivel kevesebb a teljes hitel visszafizetésre fordított összeg egy „normál adóshoz képest. A közszférában dolgozó így mindösszesen 46,1 millió Ft-ot fog kifizetni az 50 millió Ft felvett hitelre. Azaz kevesebbet fizet vissza, mint amennyit felvett. A kamat így negatív lesz. Egészen konkrétan -0,6%.
Tekintettel arra, hogy az éves 1 millió Ft változatlan bármennyi hitelt vesz is fel az igénylő, matematikailag egyértelműen adódik, hogy minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása. 30 millió Ft hitelösszegnél a teljes visszafizetés már csak 17,7 millió Ft lesz. A kamat -3,83%.
Nagyon lényeges azonban a futamidő szerepe is: a rövidebb futamidő jelen esetben ugyanis azt jelenti, hogy kevesebb ideig tudja kihasználni az otthontámogatást az arra jogosult adós.
Az egyetlen érdemi kockázatot az jelenti, hogy nincs garancia a támogatás 25 éven keresztüli fennmaradására, maga a jogszabálytervezet szövege ugyanis nem garantálja a támogatás fennállását 25 évben keresztül.