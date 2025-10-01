Jövőre jön az ingyenes lakáshitel – mutatjuk, kik és hogyan vehetik igénybe

A tegnap megjelent jogszabálytervezet szerint minden közszolgálatban dolgozó éves szinten 1 millió Ft lakástámogatást kap az államtól, ez havi 83 333 Ft. Ez az összeg felhasználható lakáshitel törlesztésre, vagy lakásvásárlásnál önerő kiegészítésre. Sőt amennyiben a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak lesznek a támogatásra.

Az 1 millió Ft-os éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy az erre jogosultak számára ingyenessé válhat az Otthon Start hitel. Fotó: Shutterstock

Kik jogosultak az évi 1 milliós támogatásra?

Évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói

Közszolgáltatási intézmények dolgozói

Egészségügyi szolgáltatók dolgozói

Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás - a teljes munkaidőre megállapított - arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Mire fordítható a támogatás és hogyan működik a felhasználás?

A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

Meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakás kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez) Új lakáshitelhez önerőként.

Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Ingyenessé válhat az Otthon Start hitel

A támogatás tökéletesen illeszkedik az Otthon Start hitelprogramhoz . Tehát az 1 millió Ft-os éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy

ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.

Konkrétan nem kell kamatot fizetniük, sőt a kamat negatív. A pénzügyi előny 25 millió Ft az éves 1 millió Ft-os támogatásból. Ha egy közalkalmazott, köztisztviselő 17,5 millió Ft Otthon Start hitelt vesz fel, akkor ezt a pénzt úgy fogja megkapni, hogy havonta 0 Ft, azaz nulla forint havi törlesztője lesz. Amennyiben a jogszabály a tervezetben megismert szövegezéssel lép hatályba.