Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Lázár János

2030-ra az egygyermekes anyák is adómentessé válhatnak

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint 2030-ra minden gyermeket vállaló nő szja-mentességet kaphat. A sárospataki Lázárinfón elhangzottak alapján ez azt jelentené, hogy az adómentesség a közeljövőben már az egygyermekes anyákra is kiterjedne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár Jánosadózásszja mentesség

Október 1-jén hatályba lépett a magyarországi családtámogatási intézkedések sorozatában egy újabb, jelentős intézkedés: a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell szja-t fizetniük. Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált így jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre, amely jelentős pénzügyi segítséget jelent az érintett családoknak. 2026 januárjától pedig – felmenő rendszerben – a kétgyermekeseknek sem kell szja-t fizetni. Lázár János építési és közlekedési miniszter tegnapi beszédéből azonban arra lehet következtetni, hogy a kormány a jövőben az egygyermekes anyákra is kiterjesztené az adómentességet.

Az egygyermekes anyák is adómentessé válhatnak a jövőben
Az egygyermekes anyák is adómentessé válhatnak a jövőben. Fotó: Shutterstock

A kormány folyamatosan vezeti be az édesanyák adómentességét

A miniszter kedd esti beszédében többek közt a kormány adópolitikájára is kitért, és annak jövőbeli terveit is vázolta. Lázár János a sárospataki eseményen úgy fogalmazott:

2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, semmilyen személyi jövedelemadót ne kelljen fizetnie.

A kormány idén októbertől folyamatosan vezeti be az édesanyák adómentességét, egyre bővítve a jogosultak körét

A háromgyerekes édesanyák után, 2026. januártól már a kétgyermekes anyák is kérhetik az szja-mentességet. A kedvezményt az anyák életkorától függően négy lépcsőben vezetik be, és 2029. január 1-jétől vonatkozik majd minden kétgyermekes anyára. 

  • a 40 év alatti kétgyermekes anyák 2026. január 1-jétől lesznek adómentesek;
  • 2027-től a 40 és 50 év közöttiek;
  • 2028-tól az 50 és 60 év közöttiek;
  • 2029 januárjától pedig a 60 év felettiek adómentességét vezetik be.

Ezeken felül az országgyűlés tavaszi döntése alapján 2026. januárjától már a 30 év alatti, egy gyermeket nevelő édesanyák is mentesülnek az szja fizetése alól, és Lázár János ígéretei alapján 5 év múlva már az egygyermekes édesanyáknál sem lesz életkori határ.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!