Új digitális korszakot nyit a 4iG a Nyugat-Balkánon – épülhet az adathíd Európa és Afrika között

Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG, az Európai Bizottság, valamint a GÉANT, Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezete. Az uniós partnerek és a 4iG közösen megerősítették azon közös törekvésüket, hogy előmozdítsák a biztonságos és magas színvonalú digitális összeköttetést a Nyugat-Balkán egész területén, és megerősítsék annak kapcsolatait az EU-val ‒ közölte a 4iG, hétfőn.

Fotó: 4iG.hu

A 4iG elkötelezett az európai digitális és biztonsági standardok mellett

A bejelentés kapcsán hangsúlyozzák: a szándéknyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG Csoport nyugat balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tengeralatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódióan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

Mint korábban arról az Origo hírt adott: a 4iG észak-macedón leányvállalata és az Ericsson közösen építheti a nyugat-balkáni régió első önálló 5G hálózatát. A stratégiai együttműködés mérföldkő a 4iG Csoport észak-macedón beruházási terveiben és megerősíti a cégcsoport elköteleződését az európai digitális és biztonsági standardok mellett. A vállalat bejelentése alapján a 4iG Csoport leányvállalata,

a One Macedonia és

az Ericsson Telecommunications Macedonia

előzetes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán egyik első önálló (Standalone, SA) 5G mobilhálózatának tervezésére, berendezés-ellátására és kiépítésére vonatkozó stratégiai partnerségről.