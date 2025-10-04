Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

4iG Csoport

Új digitális korszakot nyit a 4iG a Nyugat-Balkánon – épülhet az adathíd Európa és Afrika között

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb lépést tett a Nyugat-Balkán digitális összeköttetésének erősítése felé a 4iG: a vállalat nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá az Európai Bizottsággal és a GÉANT-tal. A megállapodás célja a biztonságos, nagysebességű adatkapcsolatok kiépítése és a térség uniós integrációjának támogatása. A 4iG észak-macedón leányvállalata és az Ericsson közösen építi a nyugat-balkáni régió első önálló 5G hálózatát.
4iG CsoportNyugat-BalkanEriccson

Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG, az Európai Bizottság, valamint a GÉANT, Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezete. Az uniós partnerek és a 4iG közösen megerősítették azon közös törekvésüket, hogy előmozdítsák a biztonságos és magas színvonalú digitális összeköttetést a Nyugat-Balkán egész területén, és megerősítsék annak kapcsolatait az EU-val ‒ közölte a 4iG, hétfőn.

Fotó: 4iG.hu
Fotó: 4iG.hu

A 4iG elkötelezett az európai digitális és biztonsági standardok mellett

A bejelentés kapcsán hangsúlyozzák: a szándéknyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG Csoport nyugat balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tengeralatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódióan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

Mint korábban arról az Origo hírt adott: a 4iG észak-macedón leányvállalata és az Ericsson közösen építheti a nyugat-balkáni régió első önálló 5G hálózatát. A stratégiai együttműködés mérföldkő a 4iG Csoport észak-macedón beruházási terveiben és megerősíti a cégcsoport elköteleződését az európai digitális és biztonsági standardok mellett. A vállalat bejelentése alapján a 4iG Csoport leányvállalata, 

  • a One Macedonia és 
  • az Ericsson Telecommunications Macedonia 

előzetes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán egyik első önálló (Standalone, SA) 5G mobilhálózatának tervezésére, berendezés-ellátására és kiépítésére vonatkozó stratégiai partnerségről.

 

