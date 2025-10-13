Megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormány által bejelentett adócsökkentésről

Üdvözli a kormány által bejelentett agrár-adócsökkentést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Mint közölte, valamennyi, Nagy István agrárminiszter ltal bejelentett intézkedés, így az aódcsökkentés is jelentős könnyebbséget jelent a gazdálkodók számára. Ezek az intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig tudja segíteni a gazdálkodókat.

Az adócsökkentés és a további intézkedések jelentős segítéget jelentenek a vidéken élőknek. Fotó: Karnok Csaba

A kamara rámutatott, hogy a napi szintű aktív munkakapcsolaton túl stratégiai kérdésekben is rendszeresen egyeztetnek az Agrárminisztériummal. Az elmúlt időszakban számos, az ágazatra nehezedő terhek csökkentésére vonatkozó javaslattal éltek a kormányzat irányába. A szakminiszter által bejelentett intézkedések is jól mutatják, hogy a kormányzat elkötelezett a magyar agrárium iránt.

Nézzük sorban az adócsökkentést is tartalmazó intézkedéseket:

Komoly előrelépés volt az elmúlt évben, hogy a NAK és a MAGOSZ petíciójának eredményeként elértük, hogy a termőföldek mentesültek a települési adó alól, vagyis az önkormányzatok nem róhatnak ki helyi adód a termőföldre. Egy kiskapu azonban nyitva maradt, az erdőterületekre ugyanis nem vonatkozott a tiltás. Ezért kértük a kormányzatot, hogy az intézkedést terjessze ki az erdőkre is. A cél ugyanis az, hogy ösztönözzük az erdőterületek bővülését, a helyi adók azonban aláásnák ezt a törekvést.

Az időjárási szélsőségek évről évre egyre nehezebb helyzet elé állítják a gazdálkodókat, s bár egyre többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát, az aszály és a tavaszi fagy azonban olyan mértékű kárt okoztak az elmúlt évben, hogy az agrárkárenyhítési rendszerből kapott kifizetések és a mezőgazdasági biztosítások mellett is veszélybe került a termelés jövője. Ezért van kiemelt jelentősége a kormány által bejelentett hitelmoratóriumnak. Az aszály és a tavaszi fagy miatt kárt szenvedett gazdálkodók így egy évre mentesülnek a hitelfizetési kötelezettség alól. Ez idő alatt rendezhetik likviditási helyzetüket és folytathatják a termelést.

Jelentős megtakarítást jelent a termelőknek, hogy a mezőgazdasági vontató pótkocsija mentesül a gépjárműadó alól, ahogyan a termőföldvásárlás illetékmentességének szabályaiban történt változással is komoly összeget spórolhatnak meg az érintettek.

Az állattartóknak, ezen belül is a szarvasmarha-tartóknak kedvez a szarvasmarha tőkehús áfa-csökkentése. Az intézkedés ráadásul a fogyasztást is bővítheti.

Az elmúlt években igen népszerűvé vált a habzóbor, amelyet ezentúl a kormány döntése nyomán kedvezményes jövedéki-adóval vihetnek piacra a borászatok. Ez az intézkedés nyilván könnyebbséget jelent a szőlő-bor ágazatnak, s nem mellesleg a fogyasztóknak is kedvez.

Bár nem része a csomagnak, de nem mehetünk el szó mellett a fix 3 százalékos lakáshitel mellett sem. A NAK kezdeményezésére kedvezőbb feltételekkel igényelhetik az átalányadózó mezőgazdasági egyéni vállalkozók és az őstermelők a fix 3%-os kamatozású lakáshitelt. Így a mezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők és a családi gazdaságok is részesülhetnek az otthonteremtési támogatásban. A mezőgazdasági átalányadózók jövedelmét a bankoknak figyelembe kell venniük az otthonteremtési programban való részvételnél.

Összességében elmondható tehát, hogy a közös munkának megvan az eredménye.

- szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.