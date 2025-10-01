Leállították Afganisztánban az internet- és a mobiltelefon-szolgáltatást a tálibok

2021. május elsején az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei kivonultak Afganisztánból, így a 2001-ben elűzött tálibok visszatérhettek a kormányrúdhoz. A nyugati szakértők már akkor is attól tartottak, hogy a kizárólag férfiakból álló új vezetés stílusa hasonló lesz a 1996-tól 2001-ig tartó egykori tálib kormányzáshoz, amikor az országban az iszlám jog (saría) legszigorúbb változatát alkalmazták. A nők szinte teljesen jogfosztottan éltek, a lakosság legnagyobb része pedig nyomorgott. Az aggodalom pedig mostanra teljes mértékben beigazolódott.

A cél az "erkölcstelenség" megfékezése – erre hivatkozva állították le Afganisztánban az internet és a telefon szolgáltatást a tálib vezetők. Fotó: SAYED KHODAIBERDI SADAT / ANADOLU AGENCY

Betiltották az internetet és a telefonszolgáltatást a 40 milliós Afganisztánban

Afganisztánban már hétfő óta szünetel az internet és a mobiltelefonos szolgáltatás, miután a tálib vezetés országos szinten megszüntette a kommunikációt. A lépés drámai hatással van az oktatásra, a gazdaságra és a humanitárius segélyek eljuttatására. Az ENSZ afganisztáni missziója arra figyelmeztetett, hogy a tálibok lépése elmélyíti a humanitárius és gazdasági válságot, és tovább szigeteli a nőket és lányokat.

A tálibok által ellenőrzött területen élő afgánok milliói számára az internet ugyanis több volt, mint eszköz – mentőöv. Lehetővé tette a lányok és nők számára, hogy online órákon vegyenek részt, az újságírók számára, hogy beszámoljanak az atrocitásokról a nagyvilágnak, és platformot biztosított az aktivistáknak, hogy szervezkedjenek a rezsim elnyomó politikája ellen. A leállással ezek a lehetőségek megszűntek. Eltűntek azok a terek, ahol a nők információkhoz juthattak, megoszthatták tapasztalataikat és támogatást találhattak, a családok kapcsolata megszakadt a külföldi rokonokkal, az újságíróknak és aktivistáknak pedig nincs fóruma, ahol tudathatják a világgal a tálibok által elkövetett visszaéléseket és igazságtalanságokat.

A tálibok ezt az áramszünetet erkölcsi beavatkozásnak tekintik. De valójában egy eszköz a hatalom megszilárdítására és az eltérő vélemények elhallgattatására. Az információk ellenőrzésével a rezsim célja az ellenzék elfojtása és az ország feletti uralmának fenntartása.

Afganisztán már eddig is a nagyon szegény országok közé tartozott, ráadásul a gazdasága is igen kiegyensúlyozatlan. Kevés élelmiszert állít elő még a saját szükségleteinek fedezésére is, és lényegében nincs ipara. Az internetleállás pedig csak tovább rontja a gazdasági helyzetet, hiszen a banki szolgáltatások megszűntek, a piacok leálltak, a nemzetközi járatokat törölték, ráadásul a távolból irányított segélyprogramok is komoly fennakadásba ütköznek.