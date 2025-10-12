Budapesti hotel dubaji módra – ez az Al Habtoor Palace

Az Al Habtoor Group több mint 10 éve van jelen Budapesten, a Carlton-Ritz szállót üzemeltették januárig, mikor is a saját szállodaláncuk új hoteleként nyitották újra, mint Al Habtoor Hotel Budapest. A magyar fővárosban rendkívül sokszínű a szállodapiac – a kérdés, hol pozicionálja magát ebben a mezőnyben a dubaji hátterű luxusmárka, és miben tud kitűnni a nívós versenytársak közül.

Rahim Abu Omar a budapesti hotel vezérigazgatója / Fotó: Al Habtoor Palace Budapest

Al Habtoor Palace: az arab vendéglátás és az európai palotaszállók hagyományainak ötvözete

Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest vezérigazgatója úgy jellemzi a szállodát, hogy az

az arab vendéglátás művészetét ötvözi az európai grand hotel hagyományaival. A város egyik legikonikusabb terén egy palotában szállhatnak meg vendégeik, akiket személyes concierge szolgálattal, elegáns fogadtatással és kifinomult, mégis modern enteriőrökkel várják.

Ami igazán megkülönbözteti az Al Habtoor Palacet a többi nívós szállodától szerinte, az a precíz, ugyanakkor természetes kiszolgálás: személyre szabott programok, gyors és diszkrét problémamegoldás, és őszinte törődés, ami náluk természetesnek hat, soha sem mesterkéltnek.

Mint mondja, a csoport világszerte 14 szállodát üzemeltet, többségében neves nemzetközi láncok részeként az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztriában, Libanonban Magyarországon. Az Al Habtoor Palace Budapest megnyitásával az első arab vendéglátó márkává vált, amely belépett az európai piacra.

Kérdésünkre, hogy vendégforgalom szempontjából milyen volt az első 8-9 hónap, hogyan sikerült az első nyári szezon, azt mondta, ez az időszak a tanulásról, finomhangolásról és a saját sztenderdjeik bevezetéséről szólt.

A nyár megerősítette a stratégiájukat: erős nemzetközi érdeklődés, kiemelkedő vendégélmények és egyre nagyobb számban kibontakozó helyi együttműködések jellemezték.

Rahim Abu Omar azt gondolja, hosszú távú, tartós európai jelenlétet építenek azzal, hogy következetesen magas színvonalat nyújtanak, programjaikba beépítik Budapest kultúráját, és különleges gasztronómiai hangot képviselnek, ezek biztosítják, hogy ne csak főszezonban, hanem egész évben relevánsak legyenek.