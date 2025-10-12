Budapesti hotel dubaji módra – ez az Al Habtoor Palace

Az Al Habtoor Group több mint 10 éve van jelen Budapesten, a Carlton-Ritz szállót üzemeltették januárig, mikor is a saját szállodaláncuk új hoteleként nyitották újra, mint Al Habtoor Hotel Budapest. A magyar fővárosban rendkívül sokszínű a szállodapiac – a kérdés, hol pozicionálja magát ebben a mezőnyben a dubaji hátterű luxusmárka, és miben tud kitűnni a nívós versenytársak közül.
Al Habtoor Palace: az arab vendéglátás és az európai palotaszállók hagyományainak ötvözete
Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest vezérigazgatója úgy jellemzi a szállodát, hogy az
az arab vendéglátás művészetét ötvözi az európai grand hotel hagyományaival. A város egyik legikonikusabb terén egy palotában szállhatnak meg vendégeik, akiket személyes concierge szolgálattal, elegáns fogadtatással és kifinomult, mégis modern enteriőrökkel várják.
Ami igazán megkülönbözteti az Al Habtoor Palacet a többi nívós szállodától szerinte, az a precíz, ugyanakkor természetes kiszolgálás: személyre szabott programok, gyors és diszkrét problémamegoldás, és őszinte törődés, ami náluk természetesnek hat, soha sem mesterkéltnek.
Mint mondja, a csoport világszerte 14 szállodát üzemeltet, többségében neves nemzetközi láncok részeként az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztriában, Libanonban Magyarországon. Az Al Habtoor Palace Budapest megnyitásával az első arab vendéglátó márkává vált, amely belépett az európai piacra.
Kérdésünkre, hogy vendégforgalom szempontjából milyen volt az első 8-9 hónap, hogyan sikerült az első nyári szezon, azt mondta, ez az időszak a tanulásról, finomhangolásról és a saját sztenderdjeik bevezetéséről szólt.
A nyár megerősítette a stratégiájukat: erős nemzetközi érdeklődés, kiemelkedő vendégélmények és egyre nagyobb számban kibontakozó helyi együttműködések jellemezték.
Rahim Abu Omar azt gondolja, hosszú távú, tartós európai jelenlétet építenek azzal, hogy következetesen magas színvonalat nyújtanak, programjaikba beépítik Budapest kultúráját, és különleges gasztronómiai hangot képviselnek, ezek biztosítják, hogy ne csak főszezonban, hanem egész évben relevánsak legyenek.
Biztató jelek a következő szezonra is
Egy hotel esetében mindig kiemelten fontos, miként állnak a foglalások, különösen az év végére, amely hagyományosan Budapest egyik legerősebb turisztikai időszaka. „Az ünnepi időszakra mutató előrejelzések biztatóak – tudtuk meg a vezérigazgatótól, aki szerint a városlátogatásokra és az eseményturizmus miatt utaznak ide az esetenként távolabbról is szép számban érkező vendégek, akiket vonz Budapest téli varázsa.
Mi a jól megtervezett szezonális pillanatokra összpontosítunk: gondosan válogatott gasztronómiai programokra, spa-rituálékra és kulturális élményekre, amelyek egyszerre hozzák be a város esszenciáját a szállodába, és inspirálják vendégeinket, hogy maguk is felfedezzék Budapestet.
Célunk, hogy a vendégek zökkenőmentes, ünnepi évzáró élményben részesüljenek.
A hotel különleges concierge-szolgáltatást is kínál, amelynek lényege, hogy segítsen kiküszöbölni az utazásból fakadó kényelmetlenségeket. A szolgáltatások között szerepel a
- csomagok ki- és bepakolása kérésre,
- ruhaápolás és vasalás,
- személyre szabott városi programtervezés,
- elsőbbségi éttermi és kulturális foglalások,
- egyedi igényekhez igazított szobai bekészítések,
- valamint transzferek és különleges alkalmak diszkrét szervezése.
Új vendéglátóegységgel gazdagodott az Al Habtoor
Food & Beverage igazgatóként Petar Loncar felel az összes étteremmel, bárral, rendezvénnyel és szobaszervizzel kapcsolatos tevékenységért. Mint mondja, a héten nyitott meg a hotel új F&B egysége, a Velvet Bar & Café, amely a szállóhoz hasonlóan elegáns, ugyanakkor kellemes, barátságos hely.
Nappal a Velvet a budapesti kávéházi kultúra előtti tiszteleg: elegáns sütemények és petits fours, gondosan elkészített kávék, nyugodt, figyelmes kiszolgálás jellemzi. A cukrászati kínálat alapját Mazás István séf ikonikus tortakollekciója adja. Nappal a Velvet tisztelgés Budapest nagy kávéházi hagyománya előtt: elegáns sütemények és petit fours, kézműves kávék, nyugodt, figyelmes kiszolgálás jellemzi.
Estére a Velvet hangulata megváltozik félhomályos, bensőséges koktélbárrá alakul, ahol a finom vermutok, signature koktélok és kifinomult falatok kerülnek középpontba. Petar Loncar szerint a név a bár karakterét is hűen tükrözi: egy olyan teret, amely mélységet, finomságot és titokzatosságot sugall, akár egy bársonyfüggöny, amely mögött történetek bontakoznak ki.
A Velvet bárt a kifinomult ízlésű közönség találkozóhelyének szánják: a világot megjárt szállóvendégeknek, Budapest kulturális köreinek és azoknak a helyieknek, akik értékelik a szakmai tudást és a csendes eleganciát. „Nyitott és befogadó, ugyanakkor következetesen magas színvonalú” – fogalmaz az F&B igazgató.
Fejlesztésben azonban nem állnak meg itt: mint mondja, készülnek a Kupola Lounge megújítására: ahol egy szoborszerű, 360 fokos bárt alakítanak ki, amely a szálloda központi társasági terévé válik, összekapcsolva az Ottimót és a Fashion Streetet. A design egyszerre sugároz majd eleganciát és energiát, természetes átmenetet képezve, így formálva egységes, koherens luxusélménnyé a szálloda tereit.
Szerda este osztották ki a Michelin-csillagot egyebek mellett a hoteleknek is. Ezúttal Magyarországon 13 szálloda kapott Michelin Key (Kulcs) elismerést, emellett 29 hazai szálloda szerepelt továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között, utóbbiak között az Al Habtoor Palace Budapest is.
