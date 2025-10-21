Diszkontok csatája: a Lidl után megy az Aldi a ringbe, milliókat szólítana meg

Megduplázza az online vásárlás elérhetőségét az Aldi, már 3,2 millió magyar fogyasztó számára elérhető a házhoz szállítás. A szolgáltatás öt évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el, és online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a Roksh személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz. A német diszkontlánc tájékoztatása szinte egyidőben érkezett azzal, hogy a Lidl mobilbolt indítását jelentette be a vidéki térségek kiszolgálására.

Online bevásárlási szolgáltatásával erősít az Aldi (illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Több milliós vásárlói potenciált lát az Aldi

Az Aldi és együttműködő partnere most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád vármegyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét az Aldi Online bevásárlás, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesz elérhető.

A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontlánctól rendelni

– adott tájékoztatást a vállalat.

„A termékek összekészítését és házhoz szállítását az üzletek nyitvatartási idejében végzik a Roksh személyes bevásárlói. Jelentős segítség ez azoknak, akik közelében nincs bevásárlási lehetőség, vagy az áruk cipelése nehézséget jelent. A kínálat egészen a bejárati ajtóig jut. A 12 000 forint feletti értékű online vásárlások esetében jelenleg a kiszállítás is ingyenes kuponkód használatával” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A vállalat szerint online bevásárlási platformjukon a vásárlók számára ugyanúgy elérhetők a heti akciós termékek, mint az ország 187 Aldi-üzletében.