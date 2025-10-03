Egymillióval többen dolgoznak – a kormány támogat, a Tisza sarcolna!

A magyar munkaerőpiac változatlanul stabil, amelyet továbbra is a magas foglalkoztatás és az alacsony munkanélküliség jellemez. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: azért küzdünk, hogy mindenki, aki akar és tud az dolgozhasson, így az álláskeresők száma alacsonyan maradjon a jövőben is. Az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén: 2010-hez képest már 1 millióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul 1,5 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, amelyhez tegnap óta a háromgyermekes anyák szja-mentessége is érdemben hozzájárul. A Tisza kiszivárgott adóemelési tervével szemben a Kormány nem elvesz a magyar családoktól, hanem támogatja őket, így 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó mentessége is.

Továbbra is mélyponton az álláskeresők száma.

Fotó: Shutterstock

A Kormány mindent megtesz az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében

Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, lakhatási és utazási térítést kapnak. A programok révén már több mint 51 ezer regisztrált álláskereső talált munkát. A Kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.

A Kormány változatlanul a dolgozók pártján áll, így minden lehetséges eszközével segíti a munkáltatók mulasztása miatt elmaradt munkabérek rendezését is. A Kormány szeptember 15-től pilot jellegű célzott programot indított, amely mintegy 200 bajba került munkavállaló megélhetését biztosíthatja a számukra járó munkabér kifizetésének megelőlegezésével. Mindezek mellett a Kormány a Dunaferr elbocsátott dolgozóinak elhelyezkedését is számos munkaerő-piaci programmal támogatja, hogy az érintettek mielőbb állást találjanak – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.