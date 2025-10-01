Hihetetlen! Új éjjel-nappali bolt nyílik Magyarországon

Nonstop nyitvatartó üzletté alakította az Alza a Budapesten, a Blaha Lujza térnél működő boltját. A vállalat országszerte több ezer átvételi ponttal és több száz csomagautomatával szolgálja ki vásárlóit, most viszont újított a bolti kiszolgálásban is.

A 2024-es adatok szerint az Alza a piacvezető online webáruház Magyarországon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezzel a lépéssel erősíti fizikai üzletét az Alza

Az Alza kiskereskedőként négy hagyományos jellegű boltot működtet Magyarországon, ebből hármat Budapesten, egyet pedig Szigetszentmiklóson. Mostantól a Budapesten, a Blaha Lujza tér közelében működő üzletükben a hét minden napján, 24 órás nyitvatartásban szolgálják ki vásárlóikat.

Ez azt jelenti, hogy értékesítő kollégáik hétfőtől vasárnapig 8:00 és 19:00 óra között állnak rendelkezésre az üzletben. A megrendeléseket azonban ezen az időszakon túl, a nyitvatartási időn kívül is átveheti, amennyiben az AlzaBoxba kerül.

A nyitvatartási időn túl a csomagautomatához kóddal lehet hozzáférni, ezt azok a vásárlók, akik oda kérik rendelésüket, e-mailen kapják meg.

A vállalat már az üzlet utcafront felőli oldalán is átvezette a változásokat.

Idén nyáron készült felvétel egy üzlet-az-üzleten belüli „boltnyitásról”:

Az Alza 2024-ben az 1945 millárd forintos magyar e-kereskedelmi szektor legnagyobb szereplője lett, megelőzve az eMagot és a Temut is – derül ki a PwC Digitális Kereskedelmi Körkép tavaszi kutatásából, melynek eredményeit az Origo ebben a cikkében mutatta be.

Az 1994-ben, Prágában alapított webáruház hazai kínálatában mostanra több mint 50 000 árucikk szerepel.

Az anyavállalat a kiskereskedelmi szereplők közül az elsők között vezette be a bitcoinos fizetés lehetőségét 2017-ben.