Rendkívüli jelentőségű felfedezést tettek ott, ahol a világ legelzártabb törzse él

Jelentős tengeri földgáz-lelőhelyet talált India az Andamán-Nikobár-medencében. A lelőhely azonosításának jelentőségét növeli, hogy az ország a komoly technikai előkészületeket igénylő műveletet maga hajtotta végte. Az Andamán-szigetek keleti partjainál található Sri Vijayapuram-2 kút a felfedezésről megjelent beszámolók szerint olyan ígéretes eredményeket hozott, amelyek az egész ország energiagazdálkodását átalakíthatják. Bár a tartalék nagyságáról egyelőre nem közöltek becsléseket, a felfedezés különösen figyelemre méltó, mivel 295 méteres vízmélységben történt, a kezdeti termelési teszteket 2212-2250 méteres mélységben végezték, amik során magas, körülbelül 87 százalékos metántartalmat mutattak ki. A metán a legnagyobb arányban előforduló összetevő a földgázban.
Kincset rejt az Andamán-Nikobár-medence
A Rystad Energy független energetikai agytröszt értékelése szerint ez a felfedezés stratégiai jelentőségű, illetve annak révén közelebb lehet kerülni több indiai nemzeti cél megvalósulásához. India tavaly már az ötödik volt, idén várhatóan a világ negyedik legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó országa lesz a GDP alapján, egyben a Föld legnépesebb állama. Gazdasága azonban jelentősen függ az energiaimporttól, főként a földgázvásárlásoktól. Ennek csökkentése érdekében India jelentős ráfordításokat hajtott végre a tengeri földgázmezők utáni kutatásba - egy meglehetősen tőkeigényes, komoly technológiákat igénylő tevékenységbe. Ennek a lelőhelynek az azonosításával ez a döntés most igazolást nyert.
Hardeep Singh Puri, India kőolaj- és földgázügyi minisztere szerint a felfedezés „megerősíti India mélytengeri régióinak geológiai ígéretét, és további beruházásokat ösztönözhet a kutatófúrásokba”.
A mélytengeri fúrás önmagában technikai kihívást jelent, amely speciális berendezéseket és szakértelmet igényel. A Sri Vijayapuram-2 kutat 295 méter mély vízben fúrták, 2650 méteres célmélységig. Ez a teljesítmény arra utal, hogy India képességei erősödnek a mélytengeri bányászati jelleggű műveletekben.
Az azonnali energetikai vonatkozásokon túl ez a felfedezés hozzájárulhat India tágabb klímavédelmi vállalásainak megvalósulásához, mivel a földgáz a szénhez képest jóval tisztább fosszilis energiahordozó, így segítheti az indiai átállást az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokra az energiatermelésben és az ipari alkalmazásokban.
Abban a szakértők egyetértenek – írja a Discovery Alert –, hogy a felfedezés a hazai kitermelés növelésében fontos mérföldkővé válhat.
Ugyanakkor a kommentárok szerint az indiai energetikai szektorra gyakorolt hatása alapvetően függ attól, hogy mekkora a tartalék mérete, és milyen költséggel lehet azt kitermelni.
India földgázágazata jelentős kihívásokkal nézett szembe az elmúlt években. Az ipari, energiatermelő és lakossági szektorokban növekvő kereslettel a hazai termelés nehezen tudta tartani a lépést. Az igényeket importtal próbálták kiszolgálni, elsősorban cseppfolyósított földgázzal (LNG). Az importgáz főként az Öböl-mentei országokból, illetve az Egyesült Államokból érkezik az országba. A jelenleg elégtelen mennyiségű belföldi földgáz miatt kialakult helyzet mind az energiabiztonságra, mind a nemzetgazdaságra hatással van.
Spórolás és gazdasági növekedés: ezt nyújthatja a belföldi kitermelés
India az energiaátállási stratégiájának részeként a földgáz teljes energiamixben betöltött részesedését a jelenlegi szintről 15 százalékra kívánja növelni. 2024-ben India 28,2 milliárd köbméter földgázt termelt ki, miközben a felhasználás 70,1 milliárd köbméter volt (viszonyításként: Magyarország éves földgázfelhasználása 9 milliárd köbméter alá csökkent az elmúlt évek alatt). A felhasznált földgáz így közel 60 százaléka importból származott.
A belföldi földgázkitermelés növelése az importforrásoktól való energiafüggőség csökkentése mellett pénzügyi szempontból is fontos Indiának.
Számítások szerint minden, 10 százalékos mértékű földgázimport csökkentésen 3-4 milliárd dollárnak megfelelő összeget takarítana meg éves szinten az ország.
A közvetlen ellátási vonatkozásokon túl az új gázkészletek stratégiai védelmet nyújthatnak Indiának a globális áringadozással szemben. Ez a megnövekedett hazai termelés erősíti az ország tárgyalási pozícióját a nemzetközi energiapiacokon, és segít megvédeni a gazdaságot a külső ellátási zavaroktól.
A világ negyedik-ötödik legnagyobb gazdaságában a vegyiparnak nagy jelentősége van. A földgáz kritikus alapanyagként szolgál olyan iparágak számára, mint
- a műtrágyagyártás, a
- petrolkémiai, és
- a különféle feldolgozóipari ágazatok.
A megbízható hazai ellátás a várakozások szerint növelheti ezen iparágak versenyképességét, elősegítve a szélesebb körű gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést.
Az Andamán-Nikobár-medencében tett felfedezés érdekességét adja, hogy a hatalmas tengeri medencében elhelyezkedő szigetcsoport lakott szigetei közé tartozó Észak-Szentinel szigeten él a világ egyik utolsó, a külvilágtól teljesen, évszázadok óta elzárkózó közössége, a szentinelézek törzse. Nyelvükről, kultúrájukról semmit sem tudni, a külvilág minden közeledési kísérletét elutasítják. Létszámukról csak becslések vannak, vélhetően minimum néhány tucat, a sziget eltartóképességét figyelembe véve legfeljebb 500-an lehetnek a vadászó-gyűjtögető életmódot folytató szentinelézek, az őskor utolsó tanúi. A sziget megközelítése és az azon való partraszállás bűncselekménynek számít, India így óvja a sziget lakóit a külvilág vélhetően pusztító káros hatásaitól.