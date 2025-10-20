Rendkívüli jelentőségű felfedezést tettek ott, ahol a világ legelzártabb törzse él

Jelentős tengeri földgáz-lelőhelyet talált India az Andamán-Nikobár-medencében. A lelőhely azonosításának jelentőségét növeli, hogy az ország a komoly technikai előkészületeket igénylő műveletet maga hajtotta végte. Az Andamán-szigetek keleti partjainál található Sri Vijayapuram-2 kút a felfedezésről megjelent beszámolók szerint olyan ígéretes eredményeket hozott, amelyek az egész ország energiagazdálkodását átalakíthatják. Bár a tartalék nagyságáról egyelőre nem közöltek becsléseket, a felfedezés különösen figyelemre méltó, mivel 295 méteres vízmélységben történt, a kezdeti termelési teszteket 2212-2250 méteres mélységben végezték, amik során magas, körülbelül 87 százalékos metántartalmat mutattak ki. A metán a legnagyobb arányban előforduló összetevő a földgázban.

Tengeri szénhidrogén-platform: India hatalmas földgáz-felfedezést tett, ami az Andamán-Nikobár-medencében található (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kincset rejt az Andamán-Nikobár-medence

A Rystad Energy független energetikai agytröszt értékelése szerint ez a felfedezés stratégiai jelentőségű, illetve annak révén közelebb lehet kerülni több indiai nemzeti cél megvalósulásához. India tavaly már az ötödik volt, idén várhatóan a világ negyedik legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó országa lesz a GDP alapján, egyben a Föld legnépesebb állama. Gazdasága azonban jelentősen függ az energiaimporttól, főként a földgázvásárlásoktól. Ennek csökkentése érdekében India jelentős ráfordításokat hajtott végre a tengeri földgázmezők utáni kutatásba - egy meglehetősen tőkeigényes, komoly technológiákat igénylő tevékenységbe. Ennek a lelőhelynek az azonosításával ez a döntés most igazolást nyert.

Hardeep Singh Puri, India kőolaj- és földgázügyi minisztere szerint a felfedezés „megerősíti India mélytengeri régióinak geológiai ígéretét, és további beruházásokat ösztönözhet a kutatófúrásokba”.

A mélytengeri fúrás önmagában technikai kihívást jelent, amely speciális berendezéseket és szakértelmet igényel. A Sri Vijayapuram-2 kutat 295 méter mély vízben fúrták, 2650 méteres célmélységig. Ez a teljesítmény arra utal, hogy India képességei erősödnek a mélytengeri bányászati jelleggű műveletekben.