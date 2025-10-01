Az arany ülhet a Vastrónra

Elképesztő fejlemény történt az Egyesült Államokban: miként megírtuk, a világ legerősebb gazdaságával bíró országának szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról. Ez nem pusztán az állampolgárok és vállalkozások számára jelent majd nehézséget, hanem gazdasági hatásai is jelentősek. Ennek egyik jele, hogy az aranya ára tovább emelkedett, még közelebb hozva a 4 000 dolláros unciánkénti árat, amit az elemzők többsége csak a jövő év első felére valószínűsített.

Még magasabb fokozatba kapcsolt az arany ára a leállás miatt (illusztráció)

Fotó: kenchiro168 / Shutterstock

Szenátusi vita készítette elő a terepet az aranynak

A szenátusban a republikánusok által javasolt rövid távú finanszírozási törvényt a demokraták blokkolták, így nem kapta meg a szükséges 60 szavazatot.

A politikai megosztottság miatt a kormányzati működés jelentősen korlátozottá vált, csaknem 750 ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, számos közszolgáltatás szünetel vagy késik, továbbá gazdasági adatok közlése is csúszhat.

Az eddigi legnagyobb amerikai kormányzati leállás 2018-2019-ben volt, és 35 napig tartott Donald Trump első elnöksége idején, a jelenlegi helyzethez hasonló súlyos politikai konfliktusokkal a háttérben.

Elemzők szerint az Egyesült Államokban egyre polarizáltabb politikai légkörben, különösen a szélsőséges politikai csoportok befolyása miatt, a jelenlegi helyzetben nehezebb lesz kompromisszumra jutni a kormány újraindítása érdekében. A politikai vezetőknek nehéz lesz visszakozniuk saját aktív támogatóiktól, ami a patthelyzet elhúzódását vetítheti előre. A fő vitapont az egészségügyi támogatások körüli kérdések voltak: a demokraták a megfizethető egészségügyi törvény (Affordable Care Act, ACA) bővített támogatásainak meghosszabbítását, valamint a törvény bizonyos bevándorlókra, köztük menekültekre és menedékkérőkre való vonatkozásának visszaállítását követelték – további részletek fent hivatkozott cikkünkben találhatók.

Jelenleg bizonytalan, hogy a leállás meddig tart. A Szenátus október 2-án további szavazásokat tervez.