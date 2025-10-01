Az arany ülhet a Vastrónra

Elképesztő fejlemény történt az Egyesült Államokban: miként megírtuk, a világ legerősebb gazdaságával bíró országának szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról. Ez nem pusztán az állampolgárok és vállalkozások számára jelent majd nehézséget, hanem gazdasági hatásai is jelentősek. Ennek egyik jele, hogy az aranya ára tovább emelkedett, még közelebb hozva a 4 000 dolláros unciánkénti árat, amit az elemzők többsége csak a jövő év első felére valószínűsített.
A szenátusban a republikánusok által javasolt rövid távú finanszírozási törvényt a demokraták blokkolták, így nem kapta meg a szükséges 60 szavazatot.
A politikai megosztottság miatt a kormányzati működés jelentősen korlátozottá vált, csaknem 750 ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, számos közszolgáltatás szünetel vagy késik, továbbá gazdasági adatok közlése is csúszhat.
Az eddigi legnagyobb amerikai kormányzati leállás 2018-2019-ben volt, és 35 napig tartott Donald Trump első elnöksége idején, a jelenlegi helyzethez hasonló súlyos politikai konfliktusokkal a háttérben.
Elemzők szerint az Egyesült Államokban egyre polarizáltabb politikai légkörben, különösen a szélsőséges politikai csoportok befolyása miatt, a jelenlegi helyzetben nehezebb lesz kompromisszumra jutni a kormány újraindítása érdekében. A politikai vezetőknek nehéz lesz visszakozniuk saját aktív támogatóiktól, ami a patthelyzet elhúzódását vetítheti előre. A fő vitapont az egészségügyi támogatások körüli kérdések voltak: a demokraták a megfizethető egészségügyi törvény (Affordable Care Act, ACA) bővített támogatásainak meghosszabbítását, valamint a törvény bizonyos bevándorlókra, köztük menekültekre és menedékkérőkre való vonatkozásának visszaállítását követelték – további részletek fent hivatkozott cikkünkben találhatók.
Jelenleg bizonytalan, hogy a leállás meddig tart. A Szenátus október 2-án további szavazásokat tervez.
A kormányzati leállás hatásai széleskörűek:
Számos közszolgáltatás felfüggeszthető vagy lelassul (pl. nemzeti parkok bezárnak, adó-visszatérítések késnek, légi közlekedésben késések várhatók). Az alapvető biztonsági és védelmi feladatokat ellátó szervek viszont tovább működnek fizetés nélkül, amit később megtérítenek.
A leállás a reálgazdaságra és a pénzpiacokra is negatív hatással lehet; a legfontosabb gazdasági adatok, pl. szeptemberi foglalkoztatási jelentés) közzétételére, ami befolyásolhatja a Federal Reserve (Fed) döntéseit is. A tőzsdei indexek csökkenhetnek, a dollár gyengülhet, az arany egyébként is csúcsokat döntögető ára tovább emelkedhet, a folyamat pedig már elindult.
Az ázsiai kereskedésben a nemesfém unciánkénti ára decemberi jegyzésre áttörte a 3900 dolláros szintet és 3903,45 dollárig erősödött (az árfolyam később kis mértékben mérsékődött). Ezzel újabb löketet kapott az arany évek óta tartó csúcsformája.
Más nemesfémek ára is jelentős emelkedést mutatott ezen a héten, mivel a biztonságos menedék iránti kereslet az aranyról átterjedt és ennek hatására a platina és az ezüst ára 12, illetve 14 éves csúcsot ért el.
Az amerikai kormányzati leállás miatt várhatóan nem ismertetik a nagy várakozással övezett, szeptemberre vonatkozó mezőgazdasági ágazatra nem vonatkozó munkaerőpiaci adatot pénteken.
A befektetőknek egyelőre az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szeptemberi foglalkoztatási jelentésével kell beérniük, amit szerda délután ismertetnek.
A foglalkoztatási adat jelentősen befolyásolja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet abban, hogy miként alakítsa kamatpolitikáját.
A kormányzati leállásnak a gazdaság működésére és a hétköznapokra gyakorolt hatásai mellett a makroszinten is lehetnek káros hatásai, bár a témában eddig nyilatkozó elemzők szerint minden elszenvedett kár „visszanyerhető”, ha sikerül záros határidőn belül megegyezésre jutni a vitás kérdésekben, amik most gátolják a finanszírozást.
A jelentkező károk mértéke erősen függ attól, most mennyi ideig tart a leállás és annak pontosan milyen széles hatásai lesznek, de a korábbi hasonló leállások tapasztalatai azt mutatják, hogy a kieső teljesítmény viszonylag rövid idő alatt visszaépülhet.
Az elemzői kommentárok szerint a leállás hetente 0,1-0,2 százalékpontot vághat a GDP növekedésből addig, amíg ez az állapot fennmarad, ezt azonban utána még év végéig viszonylag könnyedén „visszahozhatja” a gazdaság.
A 2013-as kormányzati leállás során a polgári alkalmazottak 40 százalékát küldték fizetés nélküli szabadságra, a leállás akkor hetente 0,15 százalékos kiesést hozott a GDP-ben.
Ez „shutdown” azonban most némileg más milyen, mint a korábbiak, és különösen a foglalkoztatás gyengélkedése miatt, valamint azért, mert a munkavállalókat várhatóan ennél nagyobb arányban kényszerszabadságolják. A munkaerőpiacon augusztusban alig 22 ezer álláshely keletkezett, ami a várttól és a kívánatostól is elmarad, ráadásul a Trump-kormány kitart amellett, hogy a szövetség adminisztráció munkaerő-költségeit csökkenteni kell. Vagyis a kényszerszabadságból a jelen helyzetben akár tömeges elbocsátás is lehet.
„A munkaerőpiac mostanra nagyon meggyengült. Úgy tűnik, az elmúlt hónapokban a vámok miatt továbbra is fennáll az infláció kockázata. Így tehát az a kérdés, hogy a gazdaság most hogyan viseli el a leállást” – értékelte Daniel Hornung, a Stanford Gazdaságpolitikai Kutatóintézet munkatársa a helyzetet.
A munkanélküliség növekedésének veszélye mellett a fogyasztásra is kedvezőtlen hatással lehet a kormányzati leállás.
A munkanélküliségtől való félelem miatt, illetve a munkanélküliek elhalaszthatják vásárlásaikat, különösen a nagyobb értékű beszerzéseket – állítja Michael Klein, a massachusettsi Tufts Egyetem nemzetközi gazdasággal foglalkozó professzora.