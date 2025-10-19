Nagy István fontos bejelentést tett: új akcióterv indul – videó

Az aranyszínű sárgaság a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége, amelyet egy fitoplazma okoz, és elsősorban az amerikai szőlőkabóca terjeszt. Bár az emberre és a borfogyasztásra nem jelent veszélyt, a szőlőtőkék számára halálos lehet: a fertőzött növény levelei elsárgulnak vagy vörösödnek, a hajtások nem fásodnak meg, a fürtök elszáradnak, és a tőke fokozatosan elpusztul. A betegség gyógyíthatatlan, így a fertőzött növényeket kötelezően ki kell vágni és megsemmisíteni, hogy megakadályozzák a továbbterjedést.

Veszélyben vannak a szőlőültetvények, támad az aranyszínű sárgaság/Fotó: Pexels

A helyzet komoly, az aranyszínű sárgaság óriási károkat okoz

A kormány védekezési akciót indított az aranyszínű sárgaság ellen – jelentette be Nagy István agrárminiszter Facebook-videójában. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együtt több mint 200 szemlecsoport dolgozik országszerte azon, hogy vizsgálják az ültetvényeket és felismerjék a betegséget. Drónos felderítést is végeznek, a hét végéig már 8000 hektárt átvizsgáltak. A munkát Nébih mobil laborautója is segíti, a szakemberek a helyszínen képesek kimutatni a kórokozó jelenlétét, ha fertőzés gyanúja merül fel.

A szemlék egészen a vegetációs időszak végéig, illetve a metszések befejezéséig folytathatók. Nagy területen zajlik a helikopteres védekezés, az időjárás is kedvező - mondta a miniszter.

Hozzátette: a kormány nem hagyja cserben a gazdákat, 3,8 milliárdot különítettek el a védekezésre, a forrás felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédelmes kezelésre fordítják. Nagy területen zajlik a helikopteres védekezés. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések után állami kártérítést kapnak - hívta fel a figyelmet a miniszter.



