Új termékekkel bővült az árréstop – mutatjuk, melyek azok

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében fellépünk az áremelések ellen - jelentte ki közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntött az árréscsökkentés meghosszabbításáról. Mint írta, a kormány csökkenti az adókat, 30 ezer forintos élelmiszer utalványt adott a nyugdíjasoknak. Hozzátette:
Nem állunk meg, a kormány február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést. Az érintett élelmiszerek körét 14 termékkel bővítjük is, mindemellett pedig a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek december 1-től felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerek vásárlására is!
A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ezzel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett árrésstopot, ami most tizennégy termékkel bővül:
Az árréscsökkentés hatálya alá vonták az alábbi termékeket is:
- a marhafehérpecsenye,
- marhafelsár,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkeménysajt,
- sajtkrém, kenhetősajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejeskáposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma
- zöldpaprika,
- bébiétel.
Arról is beszélt, hogy
a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.
Nem kérdés az árréscsökkentés pozitív hatása
Az intézkedés indoka kézenfekvő: bár a kereskedői oldal következetesen a kivezetés mellett érvel, ám a kormányzat célja világos, védeni kívánja a lakosságot a hirtelen árváltozástól. Az inflációs adatokban az élelmiszerek árrésstopja egy százalékpontot jelent, ha a drogériában alkalmazott árréscsökkentéssel egyidejűleg vezetnék ki,
1,2 százalékkal ugrana meg az infláció.
Ha a távközlési szektorral kötött megállapodást és a gyógyszertári árréscsökkentést is ide soroljuk, akkor pedig másfél százalékkal.
A február 28-ig meghosszabbított intézkedés a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”, ha pedig a politikai oldalt nézzük, választások előtt sem célszerű kivezetni egy ilyen, a lakosságot kedvezően érintő intézkedést.