Veszély!

Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

kormány

Új termékekkel bővült az árréstop – mutatjuk, melyek azok

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot - hangzott el a Kormányinfón. Az árréscsökkentés hatása vitathatatlan.
kormányárrésstopárréscsökkentés

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében fellépünk az áremelések ellen - jelentte ki közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntött az árréscsökkentés meghosszabbításáról. Mint írta, a kormány csökkenti az adókat, 30 ezer forintos élelmiszer utalványt adott a nyugdíjasoknak. Hozzátette: 

Nem állunk meg, a kormány február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést. Az érintett élelmiszerek körét 14 termékkel bővítjük is, mindemellett pedig a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek december 1-től felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerek vásárlására is!

Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérsékelte az árnövekedést (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérsékelte az árnövekedést, további három hónapra meghosszabbította a kormány
Fotó: (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség) 

A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ezzel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett árrésstopot, ami most tizennégy termékkel bővül:

Az árréscsökkentés hatálya alá vonták az alábbi termékeket is: 

  • a marhafehérpecsenye,
  • marhafelsár,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkeménysajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Arról is beszélt, hogy 

a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.

 

Nem kérdés az árréscsökkentés pozitív hatása

Az intézkedés indoka kézenfekvő: bár a kereskedői oldal következetesen a kivezetés mellett érvel, ám a kormányzat célja világos, védeni kívánja a lakosságot a hirtelen árváltozástól. Az inflációs adatokban az élelmiszerek árrésstopja egy százalékpontot jelent, ha a drogériában alkalmazott árréscsökkentéssel egyidejűleg vezetnék ki, 

1,2 százalékkal ugrana meg az infláció.

 Ha a távközlési szektorral kötött megállapodást és a gyógyszertári árréscsökkentést is ide soroljuk, akkor pedig másfél százalékkal. 

A február 28-ig meghosszabbított intézkedés a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”, ha pedig a politikai oldalt nézzük, választások előtt sem célszerű kivezetni egy ilyen, a lakosságot kedvezően érintő intézkedést.

 

