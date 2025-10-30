Új termékekkel bővült az árréstop – mutatjuk, melyek azok

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében fellépünk az áremelések ellen - jelentte ki közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntött az árréscsökkentés meghosszabbításáról. Mint írta, a kormány csökkenti az adókat, 30 ezer forintos élelmiszer utalványt adott a nyugdíjasoknak. Hozzátette:

Nem állunk meg, a kormány február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést. Az érintett élelmiszerek körét 14 termékkel bővítjük is, mindemellett pedig a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek december 1-től felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerek vásárlására is!

Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérsékelte az árnövekedést, további három hónapra meghosszabbította a kormány

Fotó: (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ezzel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett árrésstopot, ami most tizennégy termékkel bővül:

Az árréscsökkentés hatálya alá vonták az alábbi termékeket is:

a marhafehérpecsenye,

marhafelsár,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkeménysajt,

sajtkrém, kenhetősajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejeskáposzta,

paradicsom,

vöröshagyma

zöldpaprika,

bébiétel.

Arról is beszélt, hogy

a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.

Nem kérdés az árréscsökkentés pozitív hatása

Az intézkedés indoka kézenfekvő: bár a kereskedői oldal következetesen a kivezetés mellett érvel, ám a kormányzat célja világos, védeni kívánja a lakosságot a hirtelen árváltozástól. Az inflációs adatokban az élelmiszerek árrésstopja egy százalékpontot jelent, ha a drogériában alkalmazott árréscsökkentéssel egyidejűleg vezetnék ki,

1,2 százalékkal ugrana meg az infláció.

Ha a távközlési szektorral kötött megállapodást és a gyógyszertári árréscsökkentést is ide soroljuk, akkor pedig másfél százalékkal.

A február 28-ig meghosszabbított intézkedés a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”, ha pedig a politikai oldalt nézzük, választások előtt sem célszerű kivezetni egy ilyen, a lakosságot kedvezően érintő intézkedést.