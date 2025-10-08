Csendes forradalom az ATM-eknél, bemondták az új számot

Gyors ütemben növekszik a Magyarországon működő ATM-ek száma: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint június végén 5 378 bankjegykiadó automata működött országszerte, ami közel 350-nel – 6,8 százalékkal – több az egy évvel korábbinál. A hálózat bővülésének mértéke még szembetűnőbb, ha figyelembe vesszük, hogy 2022. végén még csak 4 738 bankjegykiadó automata működött az országban. Ez arra utal, hogy megkezdődött annak a kormányzati törekvésnek a megvalósulása, melynek értelmében minden magyarországi településen elérhetővé kell tenni a bankjegykiadó automata segítségével a készpénzfelvételt.

Bővül a magyarországi ATM-hálózat (illusztráció)

Pár év, és minden településen működnie kell ATM-nek

Az ATM-ek számának növekedésének előzményeit az Origón több alkalommal bemutattuk. Az előzmények között az egyik leglényegesebb mozzanat, hogy a készpénzhasználat és a készpénzzel történő fizetés bekerült az Alaptörvénybe. Ezen jog biztosításának egyik alapfeltétele, hogy a lakosság könnyen tudjon készpénzt felvenni. A kormány szerint ez úgy biztosítható, ha valamennyi hazai településre telepítenek bankautomatát.

A minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: az idei év végéig az ezer főnél nagyobb, a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken kell működnie legalább egy készüléknek. „Mindezek alapján két-három éven belül megvalósulhat a minden települést érintő lefedettségre vonatkozó kormányzati terv, ami azt jelenti, hogy a folyamat végén közel hatezer bankjegykiadó automata működhet országszerte” – jelezte Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi portál munkatársa.

Az automaták piaca nagyon koncentrált. A mezőnyből kiemelkedik az OTP Bank és az MBH Bank – előbbi több mint 1 800, utóbbi közel 1 200 készüléket üzemeltetett október elején az MNB fiók- és ATM-kereső oldala szerint, de a K&H közel 600, és az Erste több mint 450 készülékből álló hálózata is igen jelentősnek számít a piacon. Beszédes adat, hogy e négy bank üzemelteti a teljes hazai hálózat több mint háromnegyedét.