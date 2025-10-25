Felrobbantották a bajorországi atomerőmű hűtőtornyait – videó

Németországban szombaton egy üzemen kívül helyezett atomerőmű két hűtőtornyát pusztítottak el egy irányított robbantásban az ország atomenergia-leállításának részeként. A hűtőtornyok a bajorországi Gundremmingen községben található Gundremmingen atomerőmű részei voltak. Az erőmű évtizedek óta fontos nevezetessége volt a községnek, annak látképénnek is megahtárózó része volt.

Az atomerőmű évtizedek óta fontos nevezetessége volt a községnek. Fotó: Werner Rebel / Shutterstock

Az erőmű lebontása hatalmas csapás volt a helyiekre, ezrek gyűltek össze, hogy nézzék, ahogy a két tornyot eltörlik a város látképéről. A robbanások következtében 56 000 tonna beton omlott a földre - közölte az Euronews.

A tornyokat három szakaszban tették a földdel egyenlővé: az első robbanás elriasztotta a közelben élő állatokat, a második az első tornyot döntötte le, a harmadik pedig az utolsót rombolta le.

A Gundremmingen, Brokdorf és Grohnden atomerőműveket 2021 decemberében zárták be a német atomenergia fokozatos leépítésének részeként.

Miközben Németország minden ésszerű szakmai véleménnyel szemben tartja magát az atomenergia leépítési tervéhez, egyre több ország tervez új atomerőművet, illetve a meglévő egységek további üzemidő-hosszabbítása mellett dönt. A sorba nemrég belépett Olaszország is. Most egy olyan kerettörvényt terveznek, amely lehetőséget biztosítana a „Fenntartható Nukleáris Energia Nemzeti Program” elindításához, lehetővé téve az atomenergia újbóli bevezetését – mondta el korábban az Origo megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

A vártnál nagyobb mértékben nőtt 2024-ben a világ villamosenergia-igénye, ami az energiaellátás, az áramtermelés fokozott növelését sürgeti. Ez az adat az atomenergia jövője szempontjából is fontos Európában, hiszen ez is erősít azt az irányt, miszerint manapság már az atomenergiát eddig elutasító vagy atomerőművel nem rendelkező egyes európai országok is nukleáris projekteket fontolgatnak.

Az atomenergia iránti európai érdeklődés újraéledését, az energiapolitika változását jelzi, hogy

az atomenergiát eddig elutasító vagy atomerőművel nem rendelkező egyes európai országok nukleáris projekteket fontolgatnak,

a nukleáris energiával korábban szakító Németországban megfordulóban van az eddigi elutasító hivatalos álláspont,

több országban terítékre került az öregedő létesítmények leállítása helyett azok üzemidejének meghosszabbítása,

továbbá terítéken van új, bár többnyire kisebb teljesítményű nukleáris létesítmények építése.

Tavaly világszerte a 2024-esnél 50 százalékkal több – összesen kilenc – atomreaktor építése indult el, de egyik sem Európában. 2025 februárjában a világ 15 országában összesen 62 atomreaktor épült, amelyek összkapacitása közel 7 gigawatt volt. Kína a világ összes építés alatt álló nukleáris kapacitásának közel felét tette ki.