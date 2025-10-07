Még egy európai ország, amelyik ismét számol az atomenergiával

Mind több ország tervez új atomerőművet, illetve meglévő egységek további üzemidő-hosszabbítását, a sorba pedig belépett Olaszország is, visszalépve 1987-es és 2011-es népszavazások által megerősített atomenergia-ellenes állásponttól. Most egy olyan kerettörvényt terveznek, ami lehetőséget biztosítana a „Fenntartható Nukleáris Energia Nemzeti Program” elindításához, lehetővé téve az atomenergia újbóli bevezetését – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Nem az a kérdés, szükség van-e atomenergiára, Olaszországban akár egy-két évvel később megkezdődhet a nukleáris termelés, mint idehaza Paks II esetében

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Ismertette, Olaszországban a tervek szerint már 2035-2040 között üzembe állhatnak az első kis moduláris egységek. Az olasz kormány több nyugati céggel is tárgyal a kis moduláris egységek építéséről. Az amerikai Westinghouse (a cég jelenleg kanadai tulajdonban van) 2030 körül szeretné elindítani az olasz SMR beruházást, a francia EDF pedig 2035-ra már kész kis moduláris egységet szeretne felmutatni.

Hárfás Zsolt megjegyezte, a nyugati atomenergetikai cégek még nem rendelkeznek engedélyezett tervekkel és biztonságosan üzemelő, már bizonyított kis moduláris technológiával, ilyen technológiával ma még csak az orosz Roszatom rendelkezik, ezért egyelőre kérdés, hogy a 2030-as években tervezett olasz SMR-beruházás mennyire reális.

Több szempontból is szükség lenne rá, már csak azért is, mert az olasz energia- és klímapolitika más országokhoz hasonlóan hatalmas kihívásokkal szembesül. Ismert, idehaza Paks II. nem csak kapacitás és ellátásbiztonsági okokból épül, hanem azért is, mert egy kWh áramra vetítve az atomerőműnek a legkisebbek a termelési költségei, élettartama pedig 60-80 év.

Ha pedig megnézzük az olasz energiamixet – ismertette a szakértő -, akkor azt láthatjuk, hogy például 2025-ben az olasz villamosenergia-fogyasztás összességében mintegy 310 TWh volt, ebből a hazai termelés csak 264 TWh-t tett ki és 15 százalék volt az import, de ez csak a kisebbik probléma.

Tavaly az olasz villamosenergia-termelés döntő részét, 51 százalékát fosszilis források fedezték,

a gázerőművek részaránya 37 százalék.

Ez súlyosan érinti az olasz gazdaságot és a villamosenergia-fogyasztókat, hiszen mint minden európai országban, így Olaszországban is a földgázárak meredeken emelkedtek az orosz-ukrán konfliktus miatt az orosz gázra is kivetett szankciók miatt. Ezért Olaszország az egyike azon európai országoknak, ahol rekordmagasak a villamosenergia-árak.