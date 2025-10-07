Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

Hárfás Zsolt

Még egy európai ország, amelyik ismét számol az atomenergiával

14 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A globális atomreneszánsz részeként újabb ország döntött úgy, hogy atomerőművet létesít. Olaszország kis méretű moduláris reaktorokat tervez, a nukleáris energia pedig a villamosenergia-mix 11-12 százalékát adhatja, ám a látszólag kis arány ellenére hiszen jelentősen csökkennek majd az áramtermelés költségei és a megújulókról sem kell lemondani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hárfás ZsoltOlaszországbanEDF

Mind több ország tervez új atomerőművet, illetve meglévő egységek további üzemidő-hosszabbítását, a sorba pedig belépett Olaszország is, visszalépve 1987-es és 2011-es népszavazások által megerősített atomenergia-ellenes állásponttól. Most egy olyan kerettörvényt terveznek, ami lehetőséget biztosítana a „Fenntartható Nukleáris Energia Nemzeti Program” elindításához, lehetővé téve az atomenergia újbóli bevezetését – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Paks, 2024. szeptember 22. Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggeltől másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Az erőmű tűzoltószervezete és a vízügyi szakemberek folyamatos felügyeletet biztosítanak a gát és a zsilipek felett. MTI/Jánossy Gergely
Nem az a kérdés, szükség van-e atomenergiára, Olaszországban akár egy-két évvel később megkezdődhet a nukleáris termelés, mint idehaza Paks II esetében
Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Ismertette, Olaszországban a tervek szerint már 2035-2040 között üzembe állhatnak az első kis moduláris egységek. Az olasz kormány több nyugati céggel is tárgyal a kis moduláris egységek építéséről. Az amerikai Westinghouse (a cég jelenleg kanadai tulajdonban van) 2030 körül szeretné elindítani az olasz SMR beruházást, a francia EDF pedig 2035-ra már kész kis moduláris egységet szeretne felmutatni. 

Hárfás Zsolt megjegyezte, a nyugati atomenergetikai cégek még nem rendelkeznek engedélyezett tervekkel és biztonságosan üzemelő, már bizonyított kis moduláris technológiával, ilyen technológiával ma még csak az orosz Roszatom rendelkezik, ezért egyelőre kérdés, hogy a 2030-as években tervezett olasz SMR-beruházás mennyire reális. 

Több szempontból is szükség lenne rá, már csak azért is, mert az olasz energia- és klímapolitika más országokhoz hasonlóan hatalmas kihívásokkal szembesül. Ismert, idehaza Paks II. nem csak kapacitás és ellátásbiztonsági okokból épül, hanem azért is, mert egy kWh áramra vetítve az atomerőműnek a legkisebbek a termelési költségei, élettartama pedig 60-80 év.

Ha pedig megnézzük az olasz energiamixet – ismertette a szakértő -, akkor azt láthatjuk, hogy például 2025-ben az olasz villamosenergia-fogyasztás összességében mintegy 310 TWh volt, ebből a hazai termelés csak 264 TWh-t tett ki és 15 százalék volt az import, de ez csak a kisebbik probléma. 

  • Tavaly az olasz villamosenergia-termelés döntő részét, 51 százalékát fosszilis források fedezték, 
  • a gázerőművek részaránya 37 százalék. 

Ez súlyosan érinti az olasz gazdaságot és a villamosenergia-fogyasztókat, hiszen mint minden európai országban, így Olaszországban is a földgázárak meredeken emelkedtek az orosz-ukrán konfliktus miatt az orosz gázra is kivetett szankciók miatt. Ezért Olaszország az egyike azon európai országoknak, ahol rekordmagasak a villamosenergia-árak. 

Az olasz energiapolitikában is egyre hangsúlyosabb a megújuló energiaforrások részaránya. A tavalyi év végén a megújulók kapacitása már elérte a mintegy 77 000 MW-ot, ebből a napenergia 37 000, a szélenergia pedig 13 000 MW-ot képviselt. Ugyanakkor Hárfás Zsolt most is figyelmeztetett, a megújulók, különösen a nap- és szélerőművek időjárásfüggőségük miatt nem tudnak folyamatosan termelni, nem tudnak ellátásbiztonságot garantálni. 

Olaszország, Magyarországhoz hasonlóan ezért is kíván a megújuló energiaforrások folyamatosan növekedése mellett az atomenergiának hangsúlyos szerepet biztosítani. A jelenlegi kormányzati tervek szerint az atomerőművek 2050-re az ország villamosenergia-termelésének 11-22 százalékát adhatják, és akár 17 milliárd eurót takaríthatnak meg a kibocsátáscsökkentési költségeken. Ugyanakkor az olasz közvéleményben továbbra is vannak aggályok az atomenergiát illetően, de ezek nyílt, és őszinte szakmai kommunikációval eloszlathatóak – zárta gondolatait a szakértő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!