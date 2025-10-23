Nyers erő a tengereken: atommeghajtást kaphatnak a kereskedelmi hajók

Nukleáris meghajtású vízi járműveket évtizedek óta használnak a világ haditengerészeti erői, ám az a kereskedelmi tengerhajózásban egyelőre nincs jelen. Az atomenergia hasznosítására épülő technológiák egyre fejlettebbé válásával az iparági várakozások ugyanakkor arról szólnak, hogy a szektornak fel kell készülnie az atommeghajtás fogadására, annak rengeteg kérdésével és kihívásával.

Az atommeghajtás kereskedelmi tengerhajózásba történő bevezetéséhez dolgoztak ki keretrendszert (illusztráció)

Fotó: Google FX Whisk

Atommeghajtást várnak a tengerhajózásba

A Lloyd's Register által közreadott keretrendszer a tengerhajózási ágazat első részletes irányelv-gyűjteménye a nukleáris technológia kereskedelmi hajózásba és tengeri műveletekbe való integrálásához. Ennek a területnek ugyanis még nincs átfogó nemzetközi keretrendszere, pusztán részleges szabályozása, miközben egyre nagyobb az igény az ágazat dekarbonizációjára.

A világkereskedelmi áruforgalom jelentős része, 80-90 százaléka tengeren utazik, az áruszállító hajók kibocsátása ugyanakkor felerősíti az üvegházhatást. Az atommeghajtásnál ezek a káros hatások nem jelentkeznének.

Az útmutató dokumentumot a Global Nuclear Security Partners és a NorthStandard, a tengeri hajózás biztosításával foglalkozó vállalattal közösen alkották meg – írja a gCaptain. A keretrendszer gyakorlati lépéseket vázol fel például az olyan nukleáris technológiák alkalmazásához a tengerhajózásban, mint a kis moduláris reaktorok – az SMR-ekről írt egyik cikkünket ajánljuk a témához –, lefedve a szabályozási, műszaki, üzemeltetési és pénzügyi követelményeket a bevezetésükhöz.

Az útmutató a kulcsfontosságú szabályozó testületek, köztük a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerepét tárgyalja, kiemelve a tengerészeti és nukleáris szabványok összehangolásának igényét, különös tekintettel a nukleáris biztonságra és a környezeti hatásvizsgálatokra. Az útmutatóban foglaltak átemelése, ratifikációja és alkalmazása azonban még a következő időszak feladata marad.

Pro és kontra érvek az atommeghajtásnál

Annak ellenére, hogy a haditengerészet világában már évtizedek óta jelen van az atommeghajtás, eddig mindössze négy olyan kereskedelmi áruszállító hajót építettek, amit nukleáris energia hajtott:

az amerikai NS Savannah nevű hajót 1959-ben bocsátották vízre, de egyrészt a szabályozási környezet nem készült el a hajó biztonságos működtetéséhez képest, másrészt a közvélemény aggályosnak találta a technológia alkalmazását konténerszállító hajókon, harmadrészt az üzemeltetési költségek túlságosan magasak volt a működtetéséhez viszonylag csekély szállítókapacitását figyelembe véve, így a forgalomból hamarosan kivonták;

az Otto Hahn német gyártmányú teherhajó volt;

a Mutsu Japán, míg

a Sevmorput Oroszország fejlesztése volt.

Az atommeghajtás kereskedelmi hajókon való alkalmazásának gondolatát több kritika éri, részben a nukleáris technológia biztonsági kihívásai, részben a nagyon magas induló költségek miatt. Az atommeghajtás mellett érvelők és annak a tengerhajózásba való középtávú beépülését várok viszont úgy látják, hogy arra nagy szükség van a tiszta meghajtás miatt, valamint az energiahatékonyság, a hajók nagyobb hatótávjának biztosítása, valamint a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése érdekében.