technológia

Nyers erő a tengereken: atommeghajtást kaphatnak a kereskedelmi hajók

8 perce
Olvasási idő: 7 perc
Közzétette első átfogó útmutatóját az atommeghajtású kereskedelmi tengerhajózás bevezetésére a patinás, műszaki szolgáltatásokat nyújtó, egyben a tengerészeti hajózási osztályozást végző Lloyd's Register. Az átfogó igénnyel készült dokumentum az első, amely azt a célt szolgálja, hogy sorvezetője legyen az egyre fejlettebb nukleáris technológiák, az atommeghajtás bevezetésének a kereskedelmi tengeri hajózásban.
technológianukleáris energiareaktoratom

Nukleáris meghajtású vízi járműveket évtizedek óta használnak a világ haditengerészeti erői, ám az a kereskedelmi tengerhajózásban egyelőre nincs jelen. Az atomenergia hasznosítására épülő technológiák egyre fejlettebbé válásával az iparági várakozások ugyanakkor arról szólnak, hogy a szektornak fel kell készülnie az atommeghajtás fogadására, annak rengeteg kérdésével és kihívásával. 

Az atommeghajtás kereskedelmi tengerhajózásba történő bevezetéséhez dolgoztak ki keretrendszert (illusztráció)
Az atommeghajtás kereskedelmi tengerhajózásba történő bevezetéséhez dolgoztak ki keretrendszert (illusztráció)
Fotó: Google FX Whisk

Atommeghajtást várnak a tengerhajózásba

A Lloyd's Register által közreadott keretrendszer a tengerhajózási ágazat első részletes irányelv-gyűjteménye a nukleáris technológia kereskedelmi hajózásba és tengeri műveletekbe való integrálásához. Ennek a területnek ugyanis még nincs átfogó nemzetközi keretrendszere, pusztán részleges szabályozása, miközben egyre nagyobb az igény az ágazat dekarbonizációjára.

A világkereskedelmi áruforgalom jelentős része, 80-90 százaléka tengeren utazik, az áruszállító hajók kibocsátása ugyanakkor felerősíti az üvegházhatást. Az atommeghajtásnál ezek a káros hatások nem jelentkeznének.

Az útmutató dokumentumot a Global Nuclear Security Partners és a NorthStandard, a tengeri hajózás biztosításával foglalkozó vállalattal közösen alkották meg – írja a gCaptain. A keretrendszer gyakorlati lépéseket vázol fel például az olyan nukleáris technológiák alkalmazásához a tengerhajózásban, mint a kis moduláris reaktorok – az SMR-ekről írt egyik cikkünket ajánljuk a témához –, lefedve a szabályozási, műszaki, üzemeltetési és pénzügyi követelményeket a bevezetésükhöz.

Az útmutató a kulcsfontosságú szabályozó testületek, köztük a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerepét tárgyalja, kiemelve a tengerészeti és nukleáris szabványok összehangolásának igényét, különös tekintettel a nukleáris biztonságra és a környezeti hatásvizsgálatokra. Az útmutatóban foglaltak átemelése, ratifikációja és alkalmazása azonban még a következő időszak feladata marad.

Pro és kontra érvek az atommeghajtásnál

Annak ellenére, hogy a haditengerészet világában már évtizedek óta jelen van az atommeghajtás, eddig mindössze négy olyan kereskedelmi áruszállító hajót építettek, amit nukleáris energia hajtott:

  • az amerikai NS Savannah nevű hajót 1959-ben bocsátották vízre, de egyrészt a szabályozási környezet nem készült el a hajó biztonságos működtetéséhez képest, másrészt a közvélemény aggályosnak találta a technológia alkalmazását konténerszállító hajókon, harmadrészt az üzemeltetési költségek túlságosan magasak volt a működtetéséhez viszonylag csekély szállítókapacitását figyelembe véve, így a forgalomból hamarosan kivonták;
  • az Otto Hahn német gyártmányú teherhajó volt;
  • a Mutsu Japán, míg
  • a Sevmorput Oroszország fejlesztése volt.

Az atommeghajtás kereskedelmi hajókon való alkalmazásának gondolatát több kritika éri, részben a nukleáris technológia biztonsági kihívásai, részben a nagyon magas induló költségek miatt. Az atommeghajtás mellett érvelők és annak a tengerhajózásba való középtávú beépülését várok viszont úgy látják, hogy arra nagy szükség van a tiszta meghajtás miatt, valamint az energiahatékonyság, a hajók nagyobb hatótávjának biztosítása, valamint a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése érdekében.

 

