Vége az olcsó nyaralásnak: jöhet a 15 eurós napidíj a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Spanyolország turistaparadicsomai egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, mert bár jelentős részben a turizmus bevételeire támaszkodnak, mindeközben egyre inkább szembesülnek a tömegturizmusból származó problémákkal is. A Baleár-szigeteken például a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, de még ez sem akadályozza meg a széles körű elégedetlenséget.

A tömegturizmus körüli viták felforrósodtak a Baleár-szigeteken. A képen Mallorca, amely a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyének számít

Fotó: MICHAEL RUNKEL / Robert Harding RF

Rengeteg demonstráció volt idén a szigeteken, emberek ezrei vonultak végig Palma és más városok utcáin, plakátokat és transzparenseket cipelve olyan szlogenekkel, mint a „turista menj haza” vagy „A te luxusod, a mi nyomorúságunk”. A tiltakozók elsősorban a hostelek és Airbnb-bérlemények miatt háborogtak, amelyek megtizedelték a megfizethető lakhatást,de az erőforrások, például az utak és a víz túlzott használatát, valamint a turisták tomboló részegségét is sérelmezték. Noha a helyi hatóságok már több szigorítást is eszközöltek a túlturizmus visszaszorítására, a Munkavállalói Bizottságok Szakszervezete (CCOO) szerint ez még mindig nem elég. A Baleár-szigeteki egyesület legújabb javaslata alapján a közeljövőben minden turistának napi 15 eurós díjat kellene fizetnie.

Nem az első alkalom, hogy a Baleár-szigetek összefognak a „fenntarthatatlan” turisztikai gyakorlatok ellen. Tavaly óta már pénzbírsággal sújtják azokat, akik illegálisan adják ki nyaralójukat, a múlt hónapban pedig a sziget fővárosa, Palma bejelentette, hogy betiltja az új rövid távú bérlemények és hostelek megnyitását. Mindezt abban a reményben, hogy ezzel megoldják a helyiekre nehezedő lakhatási válságot, és visszaszorítják a magas bérleti díjakat.

Mindazonáltal a Munkavállalói Bizottságok Szakszervezete (CCOO) úgy véli, hogy ezek a rendelkezések önmagukban még nem elegendőek a látogatók visszatartására, ezért a CCOO a „Fenntartható Turizmus Adó” (SST) reformját is követeli. A szakszervezet azt szeretné elérni, hogy az idegenforgalmi adót, amely mind a négy szigeten érvényben van, növeljék meg napi 15 euróra (körülbelül 6 ezer forintra) fejenként. Ez a díj jelenleg a magasabb kategóriájú szállások esetében 4 euró éjszakánként, míg a hosteleknél és kempingeknél mindössze 2 euró.