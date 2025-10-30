Vége az olcsó nyaralásnak: jöhet a 15 eurós napidíj a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Spanyolország turistaparadicsomai egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, mert bár jelentős részben a turizmus bevételeire támaszkodnak, mindeközben egyre inkább szembesülnek a tömegturizmusból származó problémákkal is. A Baleár-szigeteken például a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, de még ez sem akadályozza meg a széles körű elégedetlenséget.
Rengeteg demonstráció volt idén a szigeteken, emberek ezrei vonultak végig Palma és más városok utcáin, plakátokat és transzparenseket cipelve olyan szlogenekkel, mint a „turista menj haza” vagy „A te luxusod, a mi nyomorúságunk”. A tiltakozók elsősorban a hostelek és Airbnb-bérlemények miatt háborogtak, amelyek megtizedelték a megfizethető lakhatást,de az erőforrások, például az utak és a víz túlzott használatát, valamint a turisták tomboló részegségét is sérelmezték. Noha a helyi hatóságok már több szigorítást is eszközöltek a túlturizmus visszaszorítására, a Munkavállalói Bizottságok Szakszervezete (CCOO) szerint ez még mindig nem elég. A Baleár-szigeteki egyesület legújabb javaslata alapján a közeljövőben minden turistának napi 15 eurós díjat kellene fizetnie.
A tömegturizmus körüli viták felforrósodtak a Baleár-szigeteken
Nem az első alkalom, hogy a Baleár-szigetek összefognak a „fenntarthatatlan” turisztikai gyakorlatok ellen. Tavaly óta már pénzbírsággal sújtják azokat, akik illegálisan adják ki nyaralójukat, a múlt hónapban pedig a sziget fővárosa, Palma bejelentette, hogy betiltja az új rövid távú bérlemények és hostelek megnyitását. Mindezt abban a reményben, hogy ezzel megoldják a helyiekre nehezedő lakhatási válságot, és visszaszorítják a magas bérleti díjakat.
Mindazonáltal a Munkavállalói Bizottságok Szakszervezete (CCOO) úgy véli, hogy ezek a rendelkezések önmagukban még nem elegendőek a látogatók visszatartására, ezért a CCOO a „Fenntartható Turizmus Adó” (SST) reformját is követeli. A szakszervezet azt szeretné elérni, hogy az idegenforgalmi adót, amely mind a négy szigeten érvényben van, növeljék meg napi 15 euróra (körülbelül 6 ezer forintra) fejenként. Ez a díj jelenleg a magasabb kategóriájú szállások esetében 4 euró éjszakánként, míg a hosteleknél és kempingeknél mindössze 2 euró.
A szervezet szerint ennek az adónak a növelése mindenekelőtt arra lenne jó, hogy a Baleár-szigetek világosan jelezze; a főszezonban nincs hely még több turistának. A CCOO főtitkára, Jose Luis Garcia úgy fogalmazott, hogy amennyiben a megnövelt díj mégsem akadályozza meg a túlturizmust, akkor a pluszpénzt legalább a munkahelyi körülmények és a lakhatás javítására lehetne fordítani. A CCOO emellett bérletidíj-korlátozást, valamint 40 000 új szociális lakás létrehozását is szorgalmazza a helyi lakosok számára. Ezeket is részben a megnövelt idegenforgalmi adóból finanszírozva.