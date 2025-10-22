Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a következő napokban az OTP Bank és a K&H Bank is, ezért leállásokra kerül sor ennél a két pénzintézetnél. A bankszünnapokon számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető.

A pénzintézetek a hivatalos felületeiken tájékoztatnak az előre tervezett bankszünnapokról. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra. Bankszünnapok jönnek két hazai nagybanknál is a következő napokban

Fotó: voronaman / Shutterstock Bankszünnapok az OTP Banknál Október 23–26. Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Október 26. Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla). Október 31. Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség. Bankszünnapok a K&H Banknál Október 25. Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Október 26. Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető. A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

