Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

bankszünnap

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a következő napokban az OTP Bank és a K&H Bank is, ezért leállásokra kerül sor ennél a két pénzintézetnél. A bankszünnapokon számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnapbankkártyaOTP BankK&H Bankszolgáltatás

A pénzintézetek a hivatalos felületeiken tájékoztatnak az előre tervezett bankszünnapokról. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

bankszünnap, Person holding phone and credit card while using laptop at office desk. Concept of online shopping, e-commerce, technology in business.
Bankszünnapok jönnek két hazai nagybanknál is a következő napokban
Fotó: voronaman / Shutterstock

Bankszünnapok az OTP Banknál

Október 23–26.

  • Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Október 26.

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október 31.

  • Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Bankszünnapok a K&H Banknál

Október 25.

  • Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

Október 26.

  • Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető. 

A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!