Meglepő fordulat: a horvátok szerint minden rendben, a Mol viszont mást állít

A magyarországi és a szlovákiai kőolaj-finomító teljesen ellátható az Adria-kőolajvezetéken – állítja a csövet üzemeltető, horvátországi Janaf társaság a hivatalos műszaki adatokra hivatkozva. Ugyanezt állítja több olajipari szakember is. A kérdés azért fontos, mert azt kell eldönteni, hogy a két ország leválhat-e biztonsággal az orosz olajat hozó Barátság (Druzsba) kőolajvezetékről vagy nem.

A Mol szerint az Adria továbbra sem képes pótolni a Barátság kőolajvezetéket. / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Barátság komoly gazdasági előnyöket rejt

Azonban a választ politikai megfontolások is befolyásolhatják. A leválás mellett ugyanis nemcsak az szól, hogy az Adria a Barátság stabil alternatívája lehet, hanem az is, hogy ezzel szankcionálható az Ukrajnát megtámadott Oroszország. Ellene pedig, hogy míg az Adria kapacitása esetleg szűkös, és a használata más kockázatot is rejt, a Barátság már bevált, használata komoly gazdasági előnyökkel jár.

A Krk szigeti terminálnál induló cső éves kapacitása alaphelyzetben 10 millió tonna. A Mol pozsonyi finomítója évi 6,1 millió tonna, a százhalombattaié (Dufi) 8,1 millió tonna. Ennek alapján az Adria nem tud elég olajat szállítani e két létesítménynek, de mindhárom számot máris korrigálni kell.

Egyrészt ugyanis az Adria kapacitása súrlódáscsökkentő adalékokkal évi 14 millió tonnára növelhető, egyes forrásokban évi 13-16,4 millió tonna szerepel. Másrészt sem a hazai, sem a szlovákiai finomító nem termel teljes kapacitáson, vagyis komoly túlzás évi 14,2 millió tonnás magyar–szlovák igényről beszélni. A valós adatok összevetésével pedig már kijöhet a matek.

Itt azonban még csak kezdődik, és nem végződik annak a megvizsgálása, hogy alapozhatunk-e reálisan és kizárólag az Adrián érkező olajra. Annak ugyanis az is feltétele, hogy a cső műszakilag is képes legyen folyamatosan csúcsra járatva olajat szállítani, és az is, hogy a Dufi és a pozsonyi finomító a továbbiakban se akarjon maximális kapacitáson olajat finomítani, ha már eddig úgysem tette. E két feltétel híján ugyanis már elég kiélezett a délről történő elláthatóságuk.

1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az Adria

Nyilatkozatvihar tombol szegény vezeték feje fölött, holott azt (a Mol honlapján olvashatók szerint) „eredetileg a jugoszláv mellett a magyar és a csehszlovák finomítók olajigényének kielégítésére építették.”