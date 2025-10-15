Brutálisan csökken a románok bére és még csak kilátás sincs a javulásra

A nagyon magas infláció és az lassú béremelési szándék a cégek részéről, azt eredményezte Romániában, hogy jelentősen visszaesett a fizetések vásárlóereje. A nominális béremelkedés lassulása, és a megugró infláció miatt, a bérek értéke öt százalékkal csökkent, ami a 2010-es gazdasági válság alatti „Boc-féle megszorítások” óta a legalacsonyabb szint - mutatott rá elemző cikkében a Profit.ro.

A bérek értéke is jelentősen csökkent a román kormány megszorításai miatt. Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Az elemzés szerint, az átlagos nettó fizetés növekedése a márciusi közel 10 százalékról augusztusra 4,4 százalékra lassult , ami a COVID-19 világjárvány első hónapjai óta a leggyengébb adat, tágabb összefüggésben pedig az elmúlt 11 év leggyengébbjei közé tartozik. A munkavállalók számára azonban a legnagyobb nehézséget az alacsony nominális bérnövekedés és a magas infláció kombinációja okozza. Így, míg a bérnövekedés meredeken lassult, az infláció az elmúlt hónapokban jelentősen, közel 10 százalékra gyorsult , a lakossági fogyasztók energiaárainak emelkedése és a fogyasztási adók (áfa és jövedéki adók) emelkedése miatt

Romániában ezért az inflációval korrigált nettó átlagkereset 5 százalékkal csökkent 2024 augusztusához képest, ami a legnagyobb visszaesés 2010-2011 óta, amikor az Emil Boc-kormány végrehajtotta a közszférában a bércsökkentésekeket és az áfa-emeléséről döntött. Ezek vezettek akkor a nettó fizetés kvázi stagnálásához és reálbércsökkenéshez, amelynek csúcspontja 2010 őszén volt, amikor közel 10 százalékos csökkenés történt a fizetések vásárlóértékében.

Romokban a magyar ellenzék Bezzeg Románia szlogenje

Teljesen megdölt a Bezzeg Románia kép. Miközben az EU-s átlag szerint 2024-ben a lakosság 6,4 százaléka élt súlyos nélkülözésben, keleti szomszédunk 17,2 százalékkal kiemelkedik a tagállamok közül. Romániában a tartós infláció, a költségvetési hiány és a megszorítások együtt olyan spirált indítottak el, amelynek gazdasági és társadalmi következményei beláthatatlanok.

Jelenleg Románia előtt igen sötét jövő körvonalazódik: ha a megszorító politika folytatódik, a háztartások életszínvonala tovább zuhan. Ugyanakkor, ha a kormány ismét költekezni kezd, az a gazdasági egyensúly végletes felborulásával fenyeget.