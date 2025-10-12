Hírlevél

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Bizarr helyek, amelyekből mára turistamágnesek lettek

A legnépszerűbb látnivalók manapság szinte már élvezhetetlenné váltak, köszönhetően a tömegturizmusnak. Ezért nem csoda, hogy egyre több ember választ helyettük valamilyen különleges, sőt néha egyenesen bizarr úti célt. Emiatt pedig a nagyközönség számára is mind ismertebbé válnak az olyan helyek, amelyeket a turisták sokáig nagy ívben elkerültek. Mutatjuk a furcsa, és sokszor egyenesen ijesztő látványosságokat, amelyek mára milliókat termelnek.
Tavaly a turizmus mintegy 10,9-11,1 ezermilliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság teljesítményéhez, ami a globális GDP nagyjából 10-10,3 százalékát teszi ki. 2025 végére az iparág várhatóan mintegy 11,7 ezermilliárd dollárt fog termelni, ami a világ teljes GDP-jének mintegy 10,3 százalékát jelenti majd. Az utazási trendekből pedig az is világosan látható, hogy meredeken nő a kereslet a különleges kikapcsolódást kínáló úti célok iránt. Az alábbi képeken a legbizarrabb turistalátványosságok közül válogattunk.

Egyre több turista keresi fel ezeket a nem mindennapi, bizarr úti célokat

1. Kolmanskop (Namíbia)
A szellemvárosok mindig is különleges vonzerőt gyakoroltak az utazókra. Egy szellemváros bejárása olyan érzést kelt, mintha megállt volna az idő: iskolák, otthonok és kórházak állnak elhagyatva, tele múltbéli titkokkal. A namíbiai Kolmanskop az 1950-es évek közepe óta lakatlan, egykor hatalmas gyémántlelőhely vette körül. A sivatag homokja lassan bekebelezte a várost, amely a gyémántbányák kimerülése után ürült ki. Ma a homokdűnékkel teli házak a fotósok paradicsomai. A látogatáshoz engedély szükséges, de aki belép, egészen más világba csöppen.

