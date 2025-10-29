Közeleg a Black Friday – mutatjuk, mire figyeljen, hogy ne fizessen rá az akciókra

A Black Friday az év egyik legnagyobb vásárlási eseménye, ami Amerikából indult hódító útjára, és mára világszerte, így Magyarországon is hatalmas népszerűségnek örvend. Ez a nap sokak számára a karácsonyi ajándékvásárlás kezdetét is jelenti, hiszen rengeteg termék árát csökkentik az üzletek. Magyarországon első alkalommal 2014. november 28-án tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday-t, és azóta is évről évre, egymás után érik a hatalmas akciókat ígérő hirdetések a hazai vásárlókat. Így pedig nem csoda, hogy sokszor nehéz ellenállni a kísértésnek. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért idén is hasznos tanácsokkal segíti a fogyasztókat abban, hogy körültekintően vásároljanak, és ne dőljenek be az átveréseknek.

Idén november 28-ra esik a Black Friday. (illusztráció)

Fotó: Kuklis István

Idén november 28-ra esik a Black Friday

A Black Fridayt megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, „akár 80-90 %-os” kedvezményeket is hirdetnek, melyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat „csaliként”, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra.

A GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról:

Mindenekelőtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást!

Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj!

Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.

Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.

Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!

Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!

Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít, valamint közösségi- illetve videómegosztó oldalain elérhető videósorozattal is segíti a magyar fogyasztókat abban, hogy a vásárlásuk megfontolt – lehetőleg környezetileg fenntartható – döntés eredménye legyen.