Megérkezett a nagy bejelentés: boltot nyitott Budapesten az internet kedvenc cipőáruháza!

Magyarországon eddig csak online működött az ecipo.hu webáruház, ahonnan a vásárlók megrendelhették a kívánt termékeket, most viszont fizikai üzletet is nyitnak – írja a vállalattól kapott tájékoztatásra hivatkozva a Blikk. A bolt Budapesten, az Árkád üzletközpontban nyílik meg október 31-én.

Megnyitja első fizikai boltját az ecipo.hu webáruház az Árkádban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezt kínálja az ecipo.hu első boltja

A mintegy 400 négyzetméteres üzletben a kínálat válogatott, azaz a vásárlók értelemszerűen szűkebb választékkal találkoznak ott, mint az online felületen. A cég ígérete szerint a boltban elérhető kínálat ugyanakkor a cipők és más lábbelik széles felhasználási céljait fedi le, azaz sportcipők és alkalmi viseletek egyaránt megtalálhatók az üzletben. A vállalat a bolt megnyitásának alkalmából az első hétre nyitási akciót hirdetett.

Ha az ecipo.hu webáruház mögött álló viszonyokra tekintünk, akkor a Modivo neve tűnik fel, mely egy jelentős, 2006-ban alapított lengyel vállalat, ruházati termékek, cipők, kiegészítők forgalmazására. Jelenleg az egyik legnagyobb lengyel cipőkereskedelmi vállalat.

A Modivo koncepciója a multibrand, azaz több márkát lefedő értékesítési koncepcióval rendelkeznek. Kínálatukban több mint 90 000 terméket tartanak mintegy 700 márkától, több kategóriában. A portfólióban olyan márkák termékei találhatók, mint az adidas, Birkenstock, Beverly Hills Polo Club, Converse, DC Shoes, Hunter, New Balance, Nike, Reebok, Rieker, UGG vagy Vans.

A cég értékesítési tevékenységét számos online felületen végzik.

Részvényeinek birtoklási aránya alapján a vállalat meghatározó tulajdonosa korábban is a CCC Csoport volt, a közelmúltban viszont lezárult a részvénycsomag 100 százalékos felvásárlása.

A Modivohoz tartozó e-kereskedelmi platformok lényegében az EU szinte mindegyik országában elérhetők és működnek. A vállalat több mint 2 millió zlotyis tőkerértékkel bír.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal 2024. december 31-i adatai szerint 1731 lábbeli kiskereskedelmi üzlet működött, ebből valamivel több mint 400 volt az egyéni vállalkozásban működtetett üzletek száma.