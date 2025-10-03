Kellemetlen változást jelentett be egy taxistársaság – erre jó, ha felkészül

A Bolt országosan fix 1500 forintos lemondási díjat vezetett be. Az erről kiadott tájékoztatójában a következőképpen fogalmaznak: „Tudjuk, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor le kell mondanod az utadat. Fontos azonban tudnod, hogy bizonyos esetekben lemondási díj kerül felszámításra.”

Lemondási díjat vezetett be a Bolt

Fotó: Tumbász Hédi

Mikor vonja le a Bolt a lemondási díjat?

Az utazást a rendelés leadását követően 2 percen belül díjmentesen le lehet mondani, ezt követően lemondási díjat számolnak fel.

Amennyiben a sofőr megérkezik a felvételi címre és az utas 5 percen belül nem jelenik meg, szintén lemondási díjat számolnak fel.

Előrendelt utaknál az utasfelvételt megelőző 30 percen belül történő lemondás esetén, illetve, ha a kiválasztott felvételi időponttól számítva 5 percen belül nem jelenik meg az utas, szintén lemondási díjat számolnak fel.

Amikor valaki lemondja az utazást, az applikáció előre figyelmezteti, ha lemondási díj vonatkozik rá. Az egyes kategóriákhoz tartozó díjak az appban találhatók meg: ki kell választani a kategóriát, majd rá kell kattintani az „i” információs ikonra a név mellett.

A lemondás pillanatában értesítést kapunk az appban, ha a díj vonatkozik ránk.

A Bolt a rendelés részleteiről összesítőt küld az appban megadott e-mail címre.

A Bolt alkalmazásával kapcsolatban szakértőnk korábban megállapította, hogy az modern és intuitív, számos extra funkciót kínál, mint például az útvonal előzetes megtekintése, az ár becslése, és a sofőr értékelése. A Bolt alkalmazás könnyen használható és mivel a cég autóparkja nagyon nagy, általában ez volt az az applikáció, amit a bulizók használtak, mert ha szombat éjjel elfogyott a taxi Budapest utcairól, a Bolttal még akkor is volt némi esély egy fuvarra, mielőtt neki kellett indulni az éjszakai buszjáratok felé. Ezért ezt a társaságot gyakran választják a fiatalabbak is. A Bolt a legnagyobb lefedettséggel rendelkező taxiapplikáció Budapesten, több ezer autóval. A várakozási idő általában rövid, és számos autó elérhető a város szinte minden pontján.

A Bolt alkalmazás extra funkciói közé tartozik, hogy lehetőség van "kedvenc helyek" mentésére, hogy gyorsabban rendelhessünk taxit a gyakran látogatott helyekre. Az alkalmazásban több fiókot is létrehozhatunk, így ha elmentjük cégadatainkat és céges bankkártyánkat, akkor ezt a fizetési módot választva az út végén automatikusan kapunk egy számlát az útról a cégünkre.