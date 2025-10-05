Hajmeresztő állítás: óriási bunkerhálózat húzódik a szárazföld alatt

Catherine Austin Fitts, az amerikai Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezetőjének helyettese volt idősebb George Bush elnöksége idején, a tisztséget 1989-től 1990-ig töltötte be. A korábban befektetési bankárként dolgozó Fitts nemrég egy érdekes állítással állt elő a népszerű jobboldali riporter, médiaszemélyiség Tucker Carlson podacast-műsorában. Fitts azt állította, hogy az Egyesült Államok kormányai 1998-tól 2015-ig titokban egy földalatti bunker- és menedékhálózatot építettek ki az ország területe alatt, melyre nem kevesebb, mint 21 ezer milliárd dollárt költöttek. A hatalmas összeg az idei világgazdasági teljesítmény nagyjából hatoda. A szövetségi kormány nem reagált érdemben a különös állításra.
Mit állított Fitts Carslon műsorában? Valójában több mindent. Ezek egy része – fogalmazzunk így – konszenzuson kívüli, némileg konteós hangzású volt, melyek közé viszont bővén jutott gazdaságpolitikai vonatkozású, elemzői jellegű állításokból, kritikákból például az adórendszert illetően, amiket ha kiemelünk szövegkörnyezetükből, bármely gazdasági podcast gyorskommentárjaként megállnák a helyüket.
Ha egyetlen összegző mondatba kellene sűríteni a több mint másfél órás műsorban elhangzottakat, akkor azt lehet mondani, hogy annak vezérfonala Fitts kemény – aligha politikai indíttatású – kritikája volt az amerikai jogi és gazdasági elit ellen, amely szerinte a felelős az ország intézményi és gazdasági, évtizedes időtávban megvalósuló hanyatlásáért. A kijelentések között azonban talán a legnagyobb figyelmet Fitts azon állítása kapta, miszerint
a jelzett időszakban kb. 170 földalatti titkos bázis létesült az amerikai szárazföldön a felszín alatt, illetve néhány az óceán mélyén, esetleg valamennyi külföldi területen is.
Az egykori befektetési bankár szerint ezeknek a létesítményeknek a célja, hogy a közelgő nagy „kihalási esemény” idején a világ társadalmi elitje, a leggazdagabb és legbefolyásosabb emberek ezekbe visszahúzódva átvészeljék a katalklizmát.
Az enyhe kifejezéssel szólva is merésznek tűnő állítás alátámasztására Fitts semmilyen konkrét, kézzelfogható bizonyítékot nem szolgáltatott, amit pedig (valójában még korábban) bemutatott, az egy átétteles, pénzügyi természetű, közvetett bizonyítéknak sem nevezhető alátámasztási kísérlet volt. Ám épp ennek érdekessége miatt foglalkozunk bele.
Ugyanis közelebbről megnézve azt láthatjuk, hogy a merész állítás nem éppen előzmény nélküli. Fitts kormányzati szerepvállalása és üzleti tevékenységhez történő visszatérését követően is rendszeresen foglalkozott műkedvelő módon kormányzati ügyekkel, különösen a szövetségi pénzek felhasználása érdekelte. 2004-ben aztán a World Affairs: The Journal of International Issues című folyóiratban publikált egy tanulmányt, melyben azt állította, hogy „bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy a nemzet vagyonának jelentős részét [a kormányzati kiadásokat] évtizedek óta illegális, elszámoltathatatlan csatornákon át, nem meghatározott célú programokba irányítják.” Szerinte ezek közé külföldi felforgatótevékenységektől kezdve a belföldi, hétpecsétes titokként védett katonai K+F tevékenységekig sok minden beletartozik, de az összeköti őket, hogy nem a közjó érdekében költötték el a szóban forgó pénzeket.
Azt, hogy ez nem pusztán múló szeszély volt részéről, jól mutatja, hogy 2017-ben a Michigani Állami Egyetem közgazdászával, Mark Skidmore-ral közösen írt egy jelentést, amely beemelte a szupertitkos bunkereket a képbe. A jelentésben azt állították, hogy
az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma és az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériuma 17 év alatt 21 ezer milliárd dollárnyi „jogosulatlan költést” hozott össze.
Ezt helyenként „felhatalmazás nélküli kiadásnak” is nevezték, és Fitts a fejtegetéseiben leírja, hogy a források egy része egy szociális bérlakásépítési program megmaradt pénzeinek, túltervezési maradványainak felhasználásából jött össze, aprólékos, sziszifuszi, titokban végzett befektetési munkával. A jelentés szerint figyelemre méltó, hogy a hadsereg a 2015-ös pénzügyi évben 6,5 ezer milliárd dollár értékben hajtott végre a költségvetésében „támogatás nélküli kiigazításokat”. Azaz: úgy rendezte a költségvetésben szereplő 6,5 ezer milliárd dollárnyi kiigazítást, hogy annak részletei nem ismertek, transzparensen nem átláthatók.
Fitts szerint nagyon elgondolkodtató, hogy míg az amerikai haderő 2015-ben 122 milliárd dolláros büdzsével vett részt a védelmi minisztérium közzel 500 milliárd dolláros kiadásában, addig több mint ötvenszer ennnyi pénzt tudtak „támogatás nélkül” elkölteni a Kongresszus felhatalmazása nélkül.
Az összegek felhasználásnak módja pedig már ismert: titkos föld alatti bunkerek, „mindennek is” ellenálló szuperbázisok a mélyben, melyek a társadalmi elit megóvásával épültek meg egy esetleges közelgő, de a tömegek elől elhallgatott kihalási esemény elleni védelemként. Az összegekből pedig jutott titkos katonai, illetve a nyilvánosságnak be nem jelentett űrprogramok finanszírozására is.
Fitts eköré a „mag” köré aztán további állításokat is elhelyzett, például azt, hogy
Szerinte egyébként ezen energiaforrással zajló kísérletek állnak a megmagyarázhatatlan légköri jelenségek, illetve UFO-észlelések mögött is.
Ezek a meglehetősen merész, az amerikai költések egy részének nem éppen konvencionális módját sejtető állítások ha csekély mértékben is, de felkeltették egyes, nem az Egyesült Államokban működő nagyobb sajtóorgánum figyelmét is, illetve a New York Post is beszámolt a furcsa állításokat tartalmazó interjúról.
Ugyanakkor hamar világossá vált, hogy a korábbi Bush-kormány egykori tisztviselője bizonyítékok híján valójában csak megtippelte, ha úgy tetszik, átlagot vont a „titkos föld alatti bunkerek” számára. Ennél azonban lényegesebb, hogy semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem mutatott kijelentései alátámasztására. Ellenben nem vette figyelembe azt, hogy az állítása szerint az ő és michigani közgazdász által két éves munkával feltárt kiigazítások a számviteli nyilvántartásokban mutatkozó eltéréseket jelentik, nem feltétlenül a tényleges hiányzó forrásokra, vagy azok ellenőrizetlen elköltésére utalnak.
Abban ugyanakkor Fitts nem tévedett, hogy az Egyesült Államokban léteznek menedékbunkerek a kormányzat számára, ezt egyébként Carlson is közbevetette a beszélgetés során. Csakhogy például a nyugat-virginiai Greenbrier üdülőkomplexum alatti létesítmény, mely az 1950-es évektől, az atomháborús fenyegetés időszakától az 1990-es évekig működött, illetve a korábban nukleáris menedékhelyként, napjainkban pedig a NORAD (Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság) bázisaként szolgáló Cheyenne-hegyi komplexum működése jól dokumentált, és egy bizonyos pontig megismerhető.
Az utóbbi bejáratáról készült felvétel:
Az egykori kormánytag ugyanakkor hiába tartott ki húsz éven át, 2025-ig 2004-ben már megfogalmazott állítása mellett, bizonyítékot azóta sem szolgáltatott rá. Több amerikai médiatudósítás is kitért rá, hogy Fitts egyszerűen csak tévesen értelmezett számviteli megoldásokat.
Így a gigantikus, 21 ezer milliárdos, 17 éven át tartó furcsa kiigzítás alighanem tényleg az, ami: egy könyveléstechnikai művelet.
Az amerikai kormány egyébként nem is reagált az állításokra, sem az állítólag bunkerekkel, sem a 21 ezer milliárd dollárral kapcsolatban.
Az ugyanakkor nem légből kapott gondolat, hogy a leggazdagabbak világvége-bunkerekben vészelnék át az esetlegesen érkező közelgő kataklizmákat. Erre egész iparág épült ki az elmúlt évtizedekben, viszont az ebben forgó pénzek magánvagyonokat, s nem amerikai, kormányzati, szövetségi forrásokat jelentenek. Egy kapcsolódó, napokban megjelent cikkünket ajánljuk figyelmébe.