Hajmeresztő állítás: óriási bunkerhálózat húzódik a szárazföld alatt

Catherine Austin Fitts, az amerikai Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezetőjének helyettese volt idősebb George Bush elnöksége idején, a tisztséget 1989-től 1990-ig töltötte be. A korábban befektetési bankárként dolgozó Fitts nemrég egy érdekes állítással állt elő a népszerű jobboldali riporter, médiaszemélyiség Tucker Carlson podacast-műsorában. Fitts azt állította, hogy az Egyesült Államok kormányai 1998-tól 2015-ig titokban egy földalatti bunker- és menedékhálózatot építettek ki az ország területe alatt, melyre nem kevesebb, mint 21 ezer milliárd dollárt költöttek. A hatalmas összeg az idei világgazdasági teljesítmény nagyjából hatoda. A szövetségi kormány nem reagált érdemben a különös állításra.

Az elképesztő állítás szerint szupertitkos bunkerhálózat húzódik az amerikai szárazföld alatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Bunkerek a föld felszíne alatt?

Mit állított Fitts Carslon műsorában? Valójában több mindent. Ezek egy része – fogalmazzunk így – konszenzuson kívüli, némileg konteós hangzású volt, melyek közé viszont bővén jutott gazdaságpolitikai vonatkozású, elemzői jellegű állításokból, kritikákból például az adórendszert illetően, amiket ha kiemelünk szövegkörnyezetükből, bármely gazdasági podcast gyorskommentárjaként megállnák a helyüket.

Ha egyetlen összegző mondatba kellene sűríteni a több mint másfél órás műsorban elhangzottakat, akkor azt lehet mondani, hogy annak vezérfonala Fitts kemény – aligha politikai indíttatású – kritikája volt az amerikai jogi és gazdasági elit ellen, amely szerinte a felelős az ország intézményi és gazdasági, évtizedes időtávban megvalósuló hanyatlásáért. A kijelentések között azonban talán a legnagyobb figyelmet Fitts azon állítása kapta, miszerint

a jelzett időszakban kb. 170 földalatti titkos bázis létesült az amerikai szárazföldön a felszín alatt, illetve néhány az óceán mélyén, esetleg valamennyi külföldi területen is.

Az egykori befektetési bankár szerint ezeknek a létesítményeknek a célja, hogy a közelgő nagy „kihalási esemény” idején a világ társadalmi elitje, a leggazdagabb és legbefolyásosabb emberek ezekbe visszahúzódva átvészeljék a katalklizmát.