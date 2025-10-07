Ezt nem láttuk jönni: eladják a nagy bútoráruház-láncot

Megkezdte az értékesítés előkészületeit a Cotswold bútor- és lakberendezési áruházlánc eladására a True Capital befektetési társaság – értesült a Sky News. A tulajdonos az Arrowpoint Advisory nevű társaságot bízta meg az értékesítési folyamat részleteinek kidolgozásával. A prémium minőségű termékkínálatáról ismert bútorbolt 2016-ben került a befektetési vállalat érdekeltségébe.

Eladnák a prémium termékeket kínáló brit bútorbolt-láncot (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Éveken át tarthat a bútorbolt eladásának folyamata

A leendő ügylet részletei még nem lehetnek ismertek, egyelőre annyi derült ki, hogy a True Capital a következő néhány évben szeretné lebonyolítani az eladást, a vevőtalálástól kezdve valamennyi kapcsolódó tranzakció lebonyolításáig bezárólag. A Retail Gazette kiskereskedelmi portál kereste kommentárért a Cotswold Company-t, de egyelőre nem kapott választ érdeklődésére. A True Capital 2016-ban vásárolta meg a céget, melynek akkor 100 ezer vásárlója illetve megrendelője volt, 35 millió font éves bevétellel. A céget 1996-ben alapították.

Az értékesítés melletti döntés azért is érdemel figyelmet, mert Cotswold Company a legutóbbi pénzügyi jelentése alapján erőteljes bevételnövekedést ért el.

Éves alapon vizsgálva az augusztus 30-át megelőző hat hónapban a bevétel 30 százalékkal növekedett, elérve az 56,9 millió fontot (kb. 26 milliárd forint).

A vállalat teljesítménye felmúlta a lakberendezési és a bútorpiac teljesítményének átlagát.

Emellett a vásárlók száma több mint 20 százalékkal nőtt éves alapú összehasonlításban, elérve a negyedmilliót. A vevők számának növekedéséhez hozzájárult a két új bemutatóterem megnyitása Harpenden és Knutsford helyszíneken. 2025 elején a vállalatnak 13 bemutatóterme volt az Egyesült Királyságban.

A magyarok bútorvásárlási szokásairól a közelmúltban készült átfogó kutatás, erről ebből a cikkünkből tájékozódhat.