Megújul a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín

A BKK feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének a megtervezésére, ugyanis folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei (közülük október elejéig 20 állt forgalomba). A járműpark megújításához kapcsolódva fejlesztésre szorulnak a villamosok tárolását és karbantartását végző kocsiszínek és azok épületei. Ilyen jellegű kocsiszíni fejlesztésekre korábban – például a Combino villamosok érkezésekor – is szükség volt.

Az új CAF-villamosok érkezése szükségessé teszi a Ferencváros kocsiszín fejlesztését

Fotó: Faludi Imre / Faludi Imre

Milyen fejlesztéseket tesznek szükségessé az új CAF-villamosok?

Az új CAF-járművek beszerzésével a Könyves Kálmán körúti Ferencváros kocsiszín feladatai közé tartozik majd a CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. A kocsiszín műemlékvédelem alatt álló épületei ezért korszerűsítésre és átalakításra szorulnak – derül ki a társaság közleményéből.

A kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása és a szükséges forrás biztosítása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre.

A tervező feladata lesz, hogy a műemléki értékek figyelembevételével – és azok megóvása mellett – megtervezze az érintett csarnokok átépítését, a vágányrendszer átalakítását, valamint az áramellátás fejlesztését is.

A beruházás részeként egy-egy csarnokban mosóberendezést és homoktöltőt alakítanának ki, amelyek hozzájárulnak a CAF-villamosok napi szintű, üzemszerű működtetéséhez.

Az új villamosok érkezése indokolja a vágányrendszer átalakítását is, megkönnyítve az új járművek tárolását és mozgatását.

Az üzem zavarmentes kiszolgáláshoz a telep áramellátása további fejlesztésre szorul, hogy a járművek be- és kiállása minden évszakban zökkenőmentes legyen.

A CAF-típusú villamosok elsősorban az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán közlekednek. De a tervek szerint a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is hamarosan ez a korszerű típus válthatja a régebbieket, emellett a 14-es és 69-es villamosok vonalán is több CAF fog közlekedni.