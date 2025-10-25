Százmilliárd dolláros gyomrost kapott a Google a ChatGPT fejlesztőjétől

Saját fejlesztéssel törné meg a Google Chrome egyeduralmát a böngészők piacon ChatGPT-t kifejlesztő Open AI. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a san franciscó-i székhelyű cég kedden mutatta be új, mesterséges intelligenciával felturbózott böngészőjét, amely a ChatGPT Atlas névre hallgat.

Bajban a Google: Komoly konkurenciát kapott a Chrome a ChatGPT Atlas személyében

Ezeket tudja a ChatGPT Atlas

A ChatGPT Atlas böngészőjével már nem csak kereshetünk, például segítséget kérhetünk a mesterséges intelligenciától a repülőjegy-foglaláshoz, vagy ahogy a keddi bemutatón a fejlesztők szemléltették, a mesterséges intelligencia simán kikeresi az általunk javasolt receptet, majd néhány perc alatt meg is veszi a főzéshez a hozzávalókat.

Sam Altman, az Open AI vezérigazgatója úgy fogalmazott, a ChatGPT Atlas egy ritka, évtizedenként egyszer adódó lehetőség arra, hogy újragondoljuk, mire is lehet használni egy böngészőt.

Az Open AI illetékesei azt is bejelentették, hogy a ChatGPT Atlas alapverziója ingyenes lesz, és leghamarabb a Mac-alapú eszközökkel rendelkezők használhatják, de hamarosan érkezik Windowsra, Androidra és iOS-re is. Az összetettebb, a fenti receptes-bevásárlós példához hasonló feladatokhoz már valószínűleg a fizetős, úgynevezett ügynök módra lesz szükség.

A StatCounter szeptemberi adatai szerint a Google Chrome egyelőre abszolút uralja a böngészők piacát, részesedésük globálisan 71,9 százalék, mintegy 3 milliárd felhasználójuk van a ChatGPT 800 milliójával szemben, az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy most a ChatGPT Atlas „személyében” komoly kihívójuk akadt. Ezt bizony a piacok is így ítélték meg, a ChatGPT Atlas bemutatásának hírére a Google anyavállalatának részvényei közel 5 százalékot estek, így a cég nagyjából 100 milliárd dollárt vesztett értékéből.